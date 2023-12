James Bond-stjernen må møte i retten

1. november skal James Bond-legenden Pierce Brosnan (70) ha besøkt Yellowstone nasjonalpark i det vestlige USA.

Nå er han anklaget for å ha vært utenfor det tillatte området i nasjonalparken minst to ganger.

Det skriver flere medier, blant annet The Telegraph og Daily Mail.

Ifølge rettsdokumenter som mediene har fått tilgang til, skal årsaken bak ha vært fordi 70-åringen ønsket å se nærmere på de termiske kildene i området til nasjonalparken kalt Mammoth Hot Spring Terraces.

Nå må Brosnan møte i retten 23. januar, hvor han risikerer en fengselsstraff på inntil seks måneder og en bot på inntil 5000 dollar, tilsvarende over 50.000 norske kroner.



Ifølge Daily Mail ble også en kvinne dømt til syv dager i fengsel og måtte betale 2000 dollar, tilsvarende over 20.000 norske kroner, for et liknende brudd i 2021.



Pierce Brosnan har foreløpig ikke kommentert saken.