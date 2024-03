Jakter kjærligheten – kan stikke av med flere hundre tusen

Den internasjonale realitysuksessen «Love Island» er nå tilbake i norsk versjon. TV 2 sendte sin første sesong av datingprogrammet i 2020, hvor influenser og «Kompani Lauritzen»-aktuelle Nora Haukland (26) stakk av med seieren.

Opprinnelig skulle Morten Hegseth (38) tilbake i rollen som programleder, men kun uker før innspillingsstart valgte han å trekke seg fra rollen.

Kort tid senere ble det kjent at Alexandra Joner (33) overtok rollen som programleder, som i fjor høst klatret helt til topps i «Skal vi danse».

Kan stikke av med flere hundre tusen

I åtte uker skal deltakerne bo i en luksuriøs villa på Gran Canaria, hvor de forsøker å finne den store kjærligheten. I løpet ukene skal også flere deltakere komme inn, såkalte «bombshells», som har i oppgave å friste og splitte de eksisterende parene.

TV 2 avslørte også at det ville bli gjort en stor endring fra 2020-sesongen og det originale konseptet, da det ikke vil bli samme stemmesystem.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, bekrefter derimot at det ikke bare er kjærlighet deltakerne har mulighet til å vinne. Det er nemlig også en premiepott på 300.000 norske kroner, som deles ut til vinnerparet.

I den britiske versjonen derimot, får vinnerparet rundt 50.000 pund, som er omtrent 665.000 norske kroner.

Dette er «Love Island Norge»-deltakerne

Madelen Christine Magnussen (26)

Madelen Christine Magnussen. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Eidsvoll, bor i Oslo

Yrke: DJ



Den selverklærte bygdejenta Madelen har stort sett vært i forhold hele livet, og en nå på leting etter den store kjærligheten. Som person beskriver hun seg selv som sprudlende, morsom og uhøytidelig, og en som elsker fart og spenning.

– Jeg har alltid vært en kjærestejente, og vært i forhold. Jeg har hatt noen «one night stand», men det er ikke helt for meg. Så jeg håper at det er mange kjekke menn i villaen, så jeg kan velge og vrake.

Dette er heller ikke det første datingprogrammet 26-åringen har vært med på, og der stakk hun også av med seieren.

Mathias Gulbrandsen (26)

Mathias Gulbrandsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Oslo

Yrke: Personlig trener



Selv om Mathias er personlig trener, er han tydelig på at det ikke er hans eneste interessefelt. Han beskriver nemlig seg selv som en filosof, noe han har vært siden han var liten.

– Drømmedama er egentlig ikke en spesiell type, men jeg er en spirituell person, så jeg tror det er viktig at personen jeg møter har samme innstilling.

Christina Sandnes (25)

Christina Sandnes. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Lofoten og bor i Trondheim/Barcelona

Yrke: Markedsansvarlig

Selv om mange av de andre jentene forteller de liker en kjekk mann med tatoveringer, er ikke det helt smaken til Christina.

– Jeg har en del krav når det kommer til drømmemannen, jeg er beinhard der. Jeg forelsker meg heller ikke så fort, sikkert fordi jeg har blitt såret en del ganger før.

For 25-åringen er ikke komfortsonen og det typiske A4-livet noe som frister, og de nærmest henne vil nok si at hun ikke har «ro i ræva». Derfor har hun også flyttet til varmere strøk, og bor nå i Spania.

Lenny Langhelle (21)

Lenny Langhelle. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Bergen

Yrke: Butikkmedarbeider

Ved første øyekast får Lenny ofte høre at han ligner på en «fuckboy», men selv vil han beskrive seg som en «loverboy». Han satser på å sjarmere damene i senk.

– Jeg elsker å være romantisk, noe jeg har lært av pappa. Jeg liker også å skjemme bort dama, og behandle henne som den Disney-prinsessen hun drømte om fra hun var liten. På «Love Island» skal jeg være drømmeprinsen.

Elisabeth Henriksen Reither (28)

Elisabeth Henriksen Reither. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Kløfta, bor i Oslo

Yrke: Bioingeniør



28-årigen Elisabeth beskriver seg selv som en positiv og sprudlende jente, som også noen ganger kan være litt nerdete.

For henne er personlighet det viktigste, men hun har en tendens til å tiltrekkes de som er «høy og mørk». Og det hun ønsker å få ut av oppholdet sitt i villaen er ganske enkelt å greit:

– Jeg håper at jeg treffer en mann som jeg forelsker meg i, og som forelsker seg i meg, og at vi blir kjærester med. Så fort som mulig.

Henrik Fossedal (29)

Henrik Fossedal. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Bergen, bor i Volda

Yrke: Journaliststudent

Ifølge Henrik selv er ikke flørting hans sterkeste side, og han satser heller på humor og sjarm for å vinne hjertet til drømmedama. Som person beskriver han seg selv som en «showman», og lever livet etter det velkjente ordtaket «hakuna matata» – ingen bekymringer.

– Jeg har veldig få bekymringer, og tar livet som det kommer. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet, samtidig som jeg er emosjonell og følsom. Jeg er litt som en løk med flere lag. En raring, men en god raring med masse kjærlighet!

Sabrina Bella Abrahamsen (24)

Sabrina Bella Abrahamsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Telemark, bor i Oslo

Yrke: Student, og jobber i klesbutikk



Sabrina er ikke for bestemt når det kommer til hva slags menn hun går for, men innrømmer å ha et ekstra godt øye for dem som er «tall, dark and handsome».

24-åringen beskriver seg selv som en håpløs romantiker, og som gjerne skulle hatt den type kjærlighet man ser på film. Hun ser også på seg selv som snill og jordnær, og elsker å være sosial og kreativ.

– Jeg håper å finne min fremtidige «baby daddy» inne i villaen. Så får vi se om jeg så heldig.

Edvard Dalsegg Strand (30)

Edvard Dalsegg Strand. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Oslo, bor på Ormøya

Yrke: Salg- og markedsføring

Selger Edvard er en som ikke er glad i A4-livet. Han liker å være sin egen sjef, noe som hjelper han å holde livsgnisten. 30-åringen beskriver seg selv som en enkel gutt med gode verdier.

– Drømmedama er sprek, snill og selvfølgelig pen. Men utseende er jo egentlig bare innsalget, og man blir lei det til slutt. Så da er det personligheten som gjelder.

Stine Ariana Johansen (26)

Stine Ariana Johansen. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Oslo, bor i Oslo og Marbella

Yrke: Servicemanager i SAS



Stine forteller at hun er vant til å få det som hun vil, og ofte blir beskrevet som en «diva» av dem rundt henne. Hun har god selvtillit og elsker å flørte, samtidig som hun er vanskelig å imponere.

Drømmemannen som hun håper å finne i villaen er en skikkelig «manne-mann», men ikke en «badboy».

– Jeg vil ha en med skjegg og tatoveringer. Jeg har nok en tendens til å tiltrekke meg «fuckboys», men det jeg vil ha er en «gentleman».

John Brede Svendsen (27)

John Brede Svendsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Fra: Hammerfest, bor i Oslo

Yrke: Student, og salgsmedarbeider



John beskriver seg selv som en finnmarking med et hjerte av gull, en kropp av stål og dybden til et åpent hav. Han har også svart belte i kampsporten taekwondo, men er likevel er veldig rolig person.

– Jeg er nok singel fordi jeg er litt kresen. Men drømmedama hun er søt, spontan og eventyrlysten, og har selvtillit.

«Love Island Norge» har premiere 4. mars på TV 2 Play.