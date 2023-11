«Jakten»-Vera: – Dummeste jeg har gjort

– Det var veldig merkelig. Jeg klarte jo ikke å slappe av. Det gjorde meg så nervøs. Med en gang kameraene kom, så ble jeg et nervøst skall.

Krøllene danser rundt ansiktet til 27-årige Vera Movik Masternes. De klare, grå øynene vandrer rundt i rommet. Hun fniser litt der hun sitter når TV 2 møter henne.

– Det var litt «out of character» å bli med på noe sånt. Samtidig er jeg glad i å ta litt sjanser og prøve nye ting.

UT AV SKALLET: 27-årige Vera Movik Masternes gikk ut av komfortsonen da hun deltok i årets «Jakten på kjærligheten» som frier. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Familien min ble veldig overrasket. Mange ser på meg som en supersjenert og litt tilbaketrukket person. Jeg er ikke så glad i å ta plass eller være synlig, så det var jo det stikk motsatte av det man kanskje kunne forvente av meg, fortsetter hun.

– Mer ved meg enn det man ser

For bare noen måneder siden trådte Vera inn i offentligheten som en av frierne i seermagneten «Jakten på kjærligheten». Hele landet fikk følge finnmarkingens reise med mål om å vinne hjertet til økobonden Erlend Christoffersen (40) på Finnskogen.

Den noe beskjedne og lavmælte fremtoningen sjarmerte Erlend, som pekte henne ut helt til slutt. Når 27-åringen ser tilbake på opplevelsen, skulle hun gjerne ha ønsket at hun ble fremstilt fra flere sider i TV-ruten.

– Jeg følte kanskje ikke at så mye av personligheten min kom frem i serien, fordi jeg ble så nervøs når kameraene var der, og jeg ble litt ekstra anspent. Jeg tror kanskje at jeg har hatt en litt annen sommer enn det man ser på TV, men så må jeg minne meg selv på at det her er et underholdningsprogram. Det er ikke en dokumentar om min sommer, sier hun.

METAL-FAN: «Jakten på kjærligheten»-frier Vera Movik Masternes har flere lag, og interesserer seg blant annet for metalmusikk. Her avbildet i platebutikken Neseblod Records i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvem er Vera bak kameraet?

– Jeg ser på meg selv som en ganske rolig og sindig person til vanlig. Jeg føler jo kanskje at det er litt mer ved meg enn det man kanskje ser med tanke på interesser og hobbyer. Det er ikke helt ulikt, men jeg hadde kanskje håpet at en av mine intelligente sider kunne ha kommet mer frem.

Vera forteller videre at hun er interessert i musikk og liker å gå på konserter og i platebutikker. Rock og metal ligger hennes hjerte nært. Også natur, trening og friluftsliv er hun glad i.

Hun smiler forsiktig.

– Jeg var veldig villig til å by på min egen fjollethet. Og så er det det som kommer med, fordi det er det som skaper underholdning.

– Dummeste jeg har gjort

Da den siste episoden av TV-programmet gikk på luften i midten av oktober, tok Vera mobilen fatt. I et Instagram-innlegg uttrykte hun at reality-deltakelsen var den dummeste ideen hun hadde hatt i livet.

27-åringen ler når TV 2 spør hva som lå bak det spisse utsagnet.

– Det var jo veldig mange følelser ... jeg tror bare ikke at jeg var forberedt på hvor forsterket følelsene kunne bli i den bobla, og jeg tror jeg følte at det var litt karakterbrist å delta på reality. Jeg var ikke helt forberedt på hvordan ting kunne se ut på kamera eller hvordan ting kunne bli klippet. Men jeg må se tilbake på det, og le av alle mine nevrotiske øyeblikk. Det var derfor jeg fikk litt vondt i egoet, forklarer hun, og fortsetter:

– Det er kanskje det dummeste, men også det smarteste jeg har gjort – med tanke på å lære meg å ta litt plass, og at ting ikke er så farlig.

DUMT OG SMART: Vera Movik Masternes mener at «Jakten på kjærligheten»-eventyret var det dummeste, men også kanskje det smarteste hun har gjort i livet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vera tror at bondejakten har gjort henne tryggere på seg selv.

– Det tar litt tid for meg å åpne meg – i hvert fall i en gruppe-setting – og også når omgivelsene er litt kaotiske. Samtidig synes jeg at det er veldig viktig å utfordre den frykten. Det var sykt skummelt underveis, men i ettertid så kan jeg si at jeg har hatt godt av det. Jeg har lært så mye på denne sommeren, mer enn jeg hadde gjort av noen selvhjelpsbøker.

– Jeg er glad for at jeg har gjort det, og sett den siden av livet også. Det var jo veldig moro å være med. Jeg er stolt over at jeg turte. Jeg har møtt så mange fine folk.

TAKKNEMLIG: «Jakten på kjærligheten» har gjort Vera Movik Masternes godt. Opplevelsen har vært selvutviklende. Foto: Frode Sunde / TV 2

Frieren er heller ikke bitter for at det ikke ble noen romanse mellom henne og bonden.

– Jeg er glad for den tiden vi hadde. Det var jo kjempemange, superfine øyeblikk i sommer. Jeg tenker ikke at alle forhold eller vennskap varer evig, men man kan se gleden av den tiden vi hadde sammen, sier hun.

– På «datern»

Etter sommerens datingkapittel ser Vera nå fremover.

To år i Trøndelag var nok for 27-åringen, som i høst vendte tilbake til Oslo, der hun har tilbrakt mesteparten av sitt voksne liv.

– Det er veldig deilig å komme tilbake til Oslo. Jeg er veldig glad i Oslo, og har savnet bylivet. Det er jo det som er hjemme, og her jeg har mitt sosiale nettverk og mye familie, sier hun.

Vera er ordknapp om kjærlighetslivet i hovedstaden, og nøler på spørsmålet om det er en heldig utkåret der ute.

– Jeg er på «datern», ja. Det er ganske tidlig. Mer vil jeg ikke si.

– Jeg er veldig åpen for den store kjærligheten. Jeg synes at det er det viktigste i livet, sier hun og smiler.

TRAVEL DAME: Etter to år i Trøndelag, har Vera Movik Masternes flyttet til Oslo for å studere plantevitenskap. I høst har det også blitt litt dating på siden. Foto: Frode Sunde / TV 2

For henne er det viktig at en fremtidig kjæreste er hyggelig og kreativ.

– Men det viktigste er at man liker hverandre.

I skrivende stund er det studiene i plantevitenskap på Ås som opptar mye av Veras tid.

– Det er fint. Jeg trives mye med livet generelt. Jeg har kanskje lyst til å gå noe i retning av bærekraft og matproduksjon. Det er satsing på urbant landbruk her i byen – det er kjempekult.

– Kunne du ha tenkt deg et bondeliv?

– På sikt – ja – men det er ingen hastverk det heller, avslutter hun.

Vera reiser seg fra stolen, hiver på seg ryggsekken og går ut i Oslos gater.

