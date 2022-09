Jakten-Tormod klinte til med frier: – Ble tatt på senga

Det kribler litt i magen hos enkelte av bøndene og deres friere i Jakten på kjærligheten for tiden.

I mandagens episode oppstår nemlig sesongens første kyss, når frier Atle Hoff (52) stjeler et kyss fra Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen (61) ved kjøkkenbenken i Halden.

Johnsen står intetanende foran oppvaskkummen, før Hoff kommer snikende opp bak ham, og ser sitt snitt til å omfavne bonden med et lite kyss på kinn og munn.

Alt dette foregår mens frier Sverre Bratli (58) befinner seg i samme rom.

KYSS OG KLEM: Frier Atle Hoff lurte til seg sesongens første kyss på munnen med Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen under mandagens episode av Jakten på kjærligheten. Foto: Espen Solli / TV 2

Se det første sesong-kysset i videoen øverst i saken.

– Jeg fikk sneket til meg et kyss på kjøkkenet. Det var veldig ... deilig, rett og slett! sier frieren lattermildt til kameraet i etterkant.

– Overrasket

Når TV 2 slår på tråden for å høre mer om kysset, innrømmer Johnsen at kjærtegnet kom litt ut av det blå, men at han ikke hadde noe imot det.

– Jeg ble tatt litt på senga. Jeg ble overrasket. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle komme da. Det er et hyggelig initiativ. Det er jo greit at han prøver seg, ler han gjennom røret.

Bonden syntes det var positivt at Hoff var såpass frempå som han var.

– Jeg ville gjerne at de skulle vise seg frem, sier han.

61-åringen deler videre at han allerede på daværende tidspunkt kjente at noe skjedde i kroppen – til tross for at han ikke hadde kjent Hoff så lenge.

Jakten-Janne: – Hvorfor vil du meg så vondt?

– Det pirrer jo. Det er litt spenning rundt det, for man er i boblen. Man er jo i modus hvor man er mottakelig for sånne ting.

Frierens fremstøt tok imidlertid all oppmerksomheten fra bonden, som ikke fikk med seg at det var flere i rommet.

– Det har ikke jeg fått med meg, sier han.

– Føltes riktig

Atle Hoff forklarer på sin side at han ville bli enda bedre kjent med Johnsen. Frieren fulgte impulsene sine, og gikk dermed for kysset.

– Akkurat der og da føltes det riktig å prøve på et lite kyss – kjenne litt på det. Det var ikke planlagt. Det føltes ut som han følte at det kunne være riktig. Målet var å bli kjent med Tormod og ta med seg opplevelser underveis, og ta ting som det kommer.

Kysset beskriver 52-åringen som «spennende» og «dristig». Han kunne kjenne hjertet banke litt ekstra rundt bonden.

Avslører hva som ble for drøyt å gjøre på daten med Jakten-bonden

– Du er midt opp i helheten og tilstedeværelsen, så det var kribling og nysgjerrighet for å se hva som kan være.

Heller ikke frieren la merke til den andre frieren, Sverre Bratli.

– Nei, der og da tenkte jeg ikke over det.

