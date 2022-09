Jakten-Tormod åpner seg om følelsesutbruddene: – Tøft

Bonden Tormod Bakke Johnsen (61) lever blant sine mange hester og hunder, men det er noe som mangler på gården i Halden – nemlig en kjæreste. I høstens Jakten på kjærligheten figurerer Johnsen i TV-ruten på søken etter en kar å dele livet sitt sammen med.

OPP OG NED: Følelseslivet får kjørt seg for Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen i årets Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Foreløpig har programdeltakelsen resultert i kribling i magen og romantiske kyss med en av frierne. Samtidig som ukene har gått, har bonden måttet ta flere tunge avgjørelser om hvilke håpefulle friere han ønsker å ha med seg videre og ikke.

– Det er tøft å være den personen som skal avslutte noen andres følelsesreise. Det er litt spesielt i denne sammenhengen, hvor man har flere friere samtidig, og så skal man velge bort etter hvert. Alle ga uttrykk for at de ønsket å være. Og jeg måtte være den personen som skulle komme med dolken, og å si at det ikke ble dem. Det syntes jeg var ganske tøft, deler Johnsen overfor TV 2.

Se ett av Johnsens tårefylte øyeblikk i videoen øverst i saken.

– Lett på gråten

61-åringen har heller ikke vært redd for å blottlegge seg emosjonelt foran kameraet hittil i sesongen, og har latt tårene renne både før og etter at beilerne har vendt hjem.

– Jeg er lett på gråten. Følelsene mine ligger litt utenpå huden. Jeg er en sånn person som blir fort rørt. Jeg gråter av glede, kjærlighet og sorg. Det er mange ting jeg gråter for, sier han, og fortsetter:

– Jeg er en følsom person. Det går fort opp og ned. Det blir veldig mye følelser på kort tid, så man er i en evig følelseskarusell.

Jakten-Janne: – Hvorfor vil du meg så vondt?

Har et fortrinn

Det å date på skjermen er ikke ukjent farvann for Johnsen. I 2020 var han en av frierne i Jan Thomas søker drømmeprinsen. Det ble ikke søt musikk mellom han og kjendisstylisten, men Johnsen tar med seg datingerfaringen inn i Jakten på kjærligheten, der han tror han har et fortrinn.

– Jeg tror i hvert fall at jeg har større mulighet til å føle og å se hvordan frierne har det. Jeg kan lett sette meg inn i deres rolle. Når jeg ser at de er litt frustrerte, så er det ting jeg gjenkjenner fra Jan Thomas-serien, både i mine egne følelser og i de andres som var med, sier han.

Jakten-frier overrasker med intim avsløring

Videre synes ikke Johnsen at det er problematisk å ha kameralinsen i ansiktet til enhver tid.

– Jeg synes ikke det gjør noen ting i det hele tatt. Jeg klarer å distansere meg. Når vi filmer, så glemmer jeg at noen andre mennesker skal se på om noen måneder. Jeg er en person som lever her og nå, og da er det litt vanskelig å se for seg at noen kommer til å se meg, sier han, som legger til at han ikke er bekymret for hvordan han blir fremstilt.

– Umulig å se for seg

Til tross for at bonden visste omtrent hva han gikk til da han ønsket kamerateam og friere velkommen til gården, var det likevel flere ting som overrasket ham.

– Det som ikke var mulig å se for seg på forhånd, det er jo hvordan disse personene som kommer inn i livet mitt gjennom programmet er. Det er helt umulig å si. Jeg måtte stille meg veldig åpen og håpefull til det hele, sier han.

Se årets første Jakten-kyss

Frierbrevene som kom Johnsens vei, og de indre bildene som han skapte seg av frierne ut fra brevene, var noe annet i det virkelige liv.

– I virkeligheten er det så mange flere lag i en person enn hva bilder og setninger forteller. Og man blir stadig overrasket av personer man møter, og når man er såpass heldig å få være med i Jakten, så går man jo inn i en boble, og der går ting litt fortere enn i det normale livet.

– Ikke legge så mye lokk

Gjennom Jakten-deltakelsen har Johnsen blitt bedre kjent med seg selv.

– Jeg lærer at jeg ikke skal legge så mye lokk på ting. Det å ha følelseslivet opp i dagen, slik at man slipper å pakke det bort i bokser. Jeg lærer også at det å være åpen og det å være den du er i nuet, det er så mye mindre slitsomt enn å prøve å være noe annet. Det har jeg blitt minnet på, deler han.

Ble bekymret for en av frierne: – Trodde du kollapset

Nå for tiden kan 61-åringen nyte all oppmerksomheten som følger med datingprogrammet. Følgertallet på Instagram-kontoen har eksplodert og innboksen fylles opp av hilsener og forespørsler.

– Noen spør om de får lov til å treffe meg og lurer på hvordan jeg har det. Jeg prøver å være hyggelig tilbake, men jeg kan ikke fortelle hvordan det går.

Haldenseren holder kortene tett til brystet hva gjelder de kommende episodene, men røper at seerne kan vente seg mye følelser.

Se Jakten på kjærligheten mandager og onsdager klokken 20 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.