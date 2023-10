«Jakten»-Thomas utsatt for grov telefonstalking

Interiørdesigneren Thomas Steen (48) er blitt et kjent fjes denne høsten, etter sin deltakelse i TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten».

Mange har latt seg sjarmere av den åpne, omgjengelige og humoristiske bonden, som driver kennel og besøksgård på Enebakkneset i Lillestrøm kommune.

Det er ikke bare frierne som er blitt sjarmert av 48-åringen – også TV-seere har trukket på smilebåndet av bondens mange humoristiske spøker, småfrekke flørting og positive væremåte.

Men Thomas' blide vesen foran kamera har ikke bare bydd på positive erfaringer. Etter at «Jakten på kjærligheten» begynte å gå på TV 2 denne høsten, er han stadig oftere blitt kontaktet av ukjente mennesker.



– Jeg har fått veldig mange meldinger, fra både menn og damer, som er veldig på – og ikke gir seg.

Sett seg nødt til å blokkere

Og til tross for at mange av meldingene er utelukkende positive, er det også enkelte av henvendelsene Steen erkjenner at til tider kan føles ubehagelig.

– Mange er veldig direkte, og gir seg ikke. De sender flere meldinger etter hverandre, til tross for at jeg ikke svarer.

Noen dager kan han få flere titalls meldinger av én og samme person.

– 15 meldinger på én kveld, eller natt, fra én person er litt mye. 28 stykker er ubehagelig. Jeg har vært nødt til å blokkere flere av dem.

Mange av meldingene han får, både på sosiale medier og via tekstmeldinger, er fra mennesker som ber om økonomisk hjelp. Og flere fremstår, ifølge Steen, som regelrett scam-meldinger.

TV 2 har sett flere av disse meldingene, der avsenderen håper at Thomas Steen enten kan opplyse om sensitive personopplysninger, eller kommer med bønn om økonomisk støtte.

– De fleste sletter jeg med én gang. Men det er fascinerende hva folk får seg til å be om. Noe er selvfølgelig scam, men det å sende personlige brev til vilt fremmede er nokså rart! Jeg får ta det som en kompliment; at de føler de kan åpne seg for meg.



– Kjenner du på dårlig samvittighet av noe slag, med tanke på de som faktisk ber om hjelp?



– Jeg tenker at vi er heldige som bor i Norge, og her kan de fleste – til en viss grad – få den hjelpen man trenger. Hyggelig at de vil bli venner med meg. Mange vil ha gratis innredningstips, men det har jeg dessverre ikke kapasitet til. Og nei, det gir meg heller ikke dårlig samvittighet, sier «Jakten»-bonden ærlig.

Ut av skapet som 40-åring

Nå, halvveis ut i den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten» er det tre menn igjen på gården i Enebakkneset. Og den sosiale 48-åringen drømmer om at én av disse er mannen i hans liv.



Han har tidligere åpnet seg overfor TV 2 om at han kom ut av skapet som 40-åring. Den gang fikk han god støtte fra familie og venner.

– Det ble tatt veldig godt imot, og det ble ikke noe drama rundt det. Familien var veldig støttende. Men det var ikke som om det var første gang at dette spørsmålet hadde kommet opp, og de hadde sine tanker rundt det.

– Hvordan definerer du deg i dag?

– Det er vanskelig det spørsmålet om hvordan man definerer seg selv. Jeg faller jo fremdeles for jenter, men jeg er nok gått mer over til homosiden. Det kommer an på personen, så jeg klarer ikke å utelukke verken det ene eller det andre.

