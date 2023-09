«Jakten»-Thomas om lillesøsterens selvmord

– Alexandra bodde sammen med drepte Martine Vik Magnussen i London. Det ble begynnelsen på slutten for henne.

Året er 2013. Thomas Steen står i dusjen. Han har akkurat fått vite at den ti år yngre lillesøsteren Alexandra er blitt funnet død i garasjen tilknyttet huset sitt i Holmenkollen.

Han vet at han må gå inn til sin sovende mor Wenche Steen og gi henne den grusomme beskjeden. Hva skal han si? Hvordan skal han ordlegge seg?

FAMILIEIDYLL: Søsknene Thomas, Christina og Alexandra deler samme mor; tidligere modell og Playboy-redaktør Wenche Steen. Foto: Privat

Spørsmålene er mange. Svarene få. Han vurderer å ikle seg sort. Lillesøsteren er jo død. Må man kle seg i «sørgefargen» med én gang man får dødsbudskapet?

– Jeg klarte ikke å tenke rasjonelt og klart. Jeg var høy på adrenalin og sjokk. Jeg hadde mange syke tanker, og skjønte ikke hva jeg holdt på med, forklarer Thomas Steen til TV 2 i dag.

Han er aktuell som én av fire bønder i årets sesong av «Jakten på kjærligheten» på TV 2.

I anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging, som hvert år markeres 10. september, har Thomas sagt seg villig til å snakke om søsterens selvmord. Selv om han egentlig hadde sagt til seg selv at han var «ferdig» med å snakke om det i media.

– Jeg vil ikke oppfattes som «han som dytter den døde søsteren min foran meg» for å få oppmerksomhet, sier han ærlig.

– Men akkurat i dette tilfellet synes jeg det er en viktig sak man retter fokus på, og i denne settingen føles det greit å gjøre det.



MINNER: Thomas Steen savner de gode samtalene og galgenhumoren han delte med lillesøstere Alexandra. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Som to dråper vann

Vi møter ham over en kaffe i solveggen på Frogner i Oslo. Et steinkast unna barene og utestedene han og søstrene Christina (40) og Alexandra frekventerte på tidlig 2000-tallet.

– Hvis man så én av oss på byen, da visste man at de to andre var i umiddelbar nærhet. Alexandra var en sånn person som kunne holde ett glass i hver hånd, med hendene over hodet, og rope gjennom baren: «hot body coming through!». Det var en veldig morsom tid, minnes han.



PÅ FERIE: Søskentrioen Thomas, Christina og Alexandra Steen på båttur i Frankrike. Foto: Privat

Storebror Thomas og lillesøsteren Alexandra var de to i søskenflokken som var mest like. Samme type humor og interesser.

– Vi hadde samme væremåte og personlighet, og var opptatt av detaljer, design, mote og klær. Dessuten hadde vi den samme type syke humoren, og kunne le på steder der vi absolutt ikke burde. Christina er mer analytisk av seg, forklarer han mens bilene suser forbi i krysset på Solli plass.

Ti år tidligere, kort tid etter at han hadde fått dødsbudskapet, skulle han selv og moren Wenche suse av gårde i bil – den verste bilturen han har gjennomført i sitt liv.

– Bilturen inn til Oslo fra småbruket i Lier, er den lengste og verste jeg har vært med på noen gang. Å sitte der i mørket, på en bilvei som virker som om den aldri tar slutt, og forsøke å skjønne hva som har skjedd. Det var jævlig, minnes han.

– En stund var jeg bare «han med hun døde søsteren»

Nyheten om Alexandras selvmord slo ned som en bombe i familien og i omgangskretsen.



– «Alle» hadde tanker og meninger rundt det som hadde skjedd. Ikke bare hadde man mistet en søster, og en av sine beste venner, men hver gang man gikk inn i et rom skakket alle på hodet av medlidenhet. En stund var jeg bare «han med hun døde søsteren».



Det var en merkelapp Thomas ikke var komfortabel med. Umiddelbart etter hendelsen fikk han hjelp av en psykiater med å opparbeide seg forsvarsmekanismer for å håndtere slike erfaringer.

– Psykiateren lærte meg å takle sorgen, og spesielt det med at «alle» hadde en mening. Det er faktisk lov å si: «dette har ikke du noe med», «dette ønsker jeg ikke å snakke om» eller «det er kjempehyggelig at du vil snakke om det, men her setter jeg grensen.».

Thomas løfter hånden opp i været for å illustrere den imaginære grensen.

– Det er lett at man blir en «people pleaser», og at det blir altoppslukende. For de som er igjen må livet faktisk gå videre.

I familien Steen har de alltid vært veldig bevisste på at man ikke skal legge lokk på, eller dysse ned, det som skjedde med lillesøsteren.

– Alexandra tok livet av seg. Det skulle vi snakke om. Alle håndterer sorg på forskjellige måter, men på den måten er hun alltid med oss.



I årene etter dødsfallet markerte familien både bursdager og dødsdagen.

– Ikke fordi at det er noe hyggelig å markere, men for å minnes henne.

TRIO: Storebror Thomas Steen med søstrene Alexandra og Christina. De elsket å dra ut på byen sammen, og var en trio som alltid ble lagt merke til. Foto: Privat

Bursdagen hennes, 21. november, ble markert på Theatercaféen i hjertet av Oslo.

Thomas ler når han minnes middagene på den berømte restauranten.

– Vi har en syk humor i vår familie, så søsteren min Christina og jeg styrtet hvert vårt champagneglass og var godt i gang. Hovmesteren kom bort og påpekte hvor hyggelig vi hadde det, og lurte på hva vi feiret. «Vi har bursdag i dag!» sa vi i kor.

48-åringen snakker på utpust.

– I samme slengen lurte hovmesteren på om han skulle fjerne den ekstra stolen som sto fremme. Men nei, den bedyret vi at skulle stå der for den døde søsteren vår. Han ble helt satt ut, mens vi lo så vi gråt.

Den absurde sekvensen på Theatercaféen ble helt i søsteren Alexandras ånd, forteller Thomas.

– For Alexandra kunne le så hun gråt på helt upassende steder. Samtidig var det veldig forløsende også, at vi kunne le av den absurde situasjonen fordi vi bare var den nærmeste familien.

– Drapet preget henne voldsomt

Thomas deler samme mor, den tidligere modellen og Playboy-redaktøren Wenche Steen (71), med Alexandra og Christina, men søsknene har forskjellige fedre.

FORELDRENE: Thomas Steen i armkroken til faren Bjørn Kjos (ikke flyveren, påpeker han) og mamma Wenche Steen på midten av 70-tallet. Foto: Privat

Thomas' far er avdøde Bjørn Kjos, en norsk klesdesigner som hadde sitt eget buksemerke, og som designet for Varner-gruppen. Søstrenes far er rockelegenden Geoff Downes (71).

– Vi vokste opp sammen, og vekslet mellom å bo i England og Norge, fordi at mamma jobbet som modell og hadde London som base.

I Norge bodde søsknene på Grefsen i Oslo, i generasjonsboligen hos mormor og morfar.

– Stefaren min hadde platestudio i London, og Christina og jeg gikk på den norske skolen i London. Alexandra var fremdeles liten på det tidspunktet, forklarer han.

HØYT ELSKET: – Hun var min favoritt, sier storebror Thomas Steen til TV 2 om søsteren Alexandra. Foto: Privat

Med tiden gikk Wenche Steen og Geoff Downes fra hverandre, men London skulle forbli en viktig base for Alexandra. Etter hvert flyttet hun inn i et kollektiv med venninnene sine – blant dem, Martine Vik Magnussen.

Den norske studenten som ble funnet drept i London i 2008.

– Drapet på Martine ble begynnelsen på slutten for Alexandra, sier Thomas ærlig.

– Alexandra var ikke med på byen den kvelden drapet skjedde, fordi at hun hadde tråkket over. Dagen etter skulle hun stå opp kjempetidlig for å reise til Italia på påskeferie. Drapet var noe som preget henne voldsomt.

Flere venner i omgangskretsen hennes tok fatale valg i tiden etter dette, og etter hvert flyttet lillesøster Alexandra tilbake til Norge.

– Hvordan var det for deg som storebror å være på sidelinjen mens alt dette skjedde?

– Man føler seg så hjelpeløs. Som storebror er man vant til at man kan ordne opp i det meste, men det kunne jeg ikke her.

ÅPENHET: Til tross for at Thomas Steen føler at han har snakket seg «ferdig» om søsterens død gjennom media, ønsker han å rette fokus mot Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Ble selv storebroren som holdt tale i søsterens begravelse

Thomas minnes en hendelse fra begravelsen til Martine som har satt dype spor i ham: Martines bror holder tale til søsteren, og Thomas sier til sin mor at det måtte ha vært vanskelig for ham å holde tale i søsterens begravelse.

– Jeg tenkte at det måtte være helt jævlig å miste et søsken i så ung alder, og at broren var tøff som reiste seg opp og gjennomførte den talen. Så gikk det ikke mange årene før jeg sto i samme situasjon selv.

48-åringen trekker pusten og lar minnene synke inn.

– Tiden leger alle sår, til en viss grad. Det gjør nok i realiteten ikke helt det.



Det hender at Thomas kommer over Instagram-poster fra noen av lillesøsterens venner som har fått barn.

– Det synes jeg fremdeles er vondt, fordi at jeg tenker at det kunne ha vært henne.



GODE MINNER: Thomas Steen med moren Wenche Steen og lillesøsteren Alexandra (t.h.). Foto: Privat

Høytider som jul, bursdager og påske er fremdeles tøffe for Thomas, til tross for at det er gått et tiår siden hendelsen. Og spesielt er Valentinesdagen 14. februar vanskelig.

– Dette skjedde natt til Valentinesdagen, av alle dager, så du kan jo bare forestille deg hvordan den dagen er for meg. Jeg kommer nok aldri til å fri til noen på Valentinesdagen, for å si det sånn!

Thomas gapskratter av sitt eget utsagn, og akkurat her ville nok også lillesøsteren Alexandra, som han delte galgenhumoren med, ha trukket på smilebåndet.

– Hva savner du mest med henne?

– Helt klart humoren hennes. Det å ta opp telefonen, ringe henne og fortelle henne noe sykt som har skjedd. Som for eksempel under «Jakten»-innspillingen.

Thomas er overbevist om at lillesøsteren med gru og grøss hadde elsket historiene han hadde gjenfortalt, om det han opplevde under datene med frierne.

– Hun hadde ledd seg skakk! Vi pleide alltid ringe hverandre å fortelle om kleine dater. En gang fortalte hun om en som tok frem en gitar på date, og sang og spilte for henne. Hun som var datter av en rockestjerne, liksom! Men de samtalene der er borte. Det er vondt.

Takknemlig over at han hadde gårdslivet å fokusere på

48-åringen oppfordrer til at det er viktig å huske på at man takler sorg på ulike måter.

– Noen klarer seg en stund, men så får man etterbølger av det. Derfor er det viktig med en dag som dette, slik at man kan snakke om slike hendelser uten at det fremstår unaturlig. Det er så lett at det blir forbundet med tabu, og så dytter man det bort.

Selv er Thomas veldig glad og takknemlig over at han hadde gårdslivet han måtte fokusere på samtidig med at han skulle lære seg å leve med sjokket og sorgen.

– Dyrene måtte jo ha stell, uansett hva som hadde skjedd. Plutselig kunne jeg ta meg selv i å le av noe med dyrene. Jeg glemte alt rundt, og fikk noen små friminutter fra situasjonen. Det var veldig godt for meg.

GÅRDSLIVET: Thomas Steen har gård på Enebakkneset, der han driver kennel og besøksgård. Under sorgarbeidet har dyrene og gårdslivet hatt mye å si for ham. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om markeringene på Theatercaféen med årene har sklidd ut i familien Steen, er Thomas opptatt av å minnes lillesøsteren – men heller på en helt vanlig dag, enn på de gitte datoene.

– På et punkt går livet videre. Ta det med å gå på kirkegården på julaften. For meg blir det litt påtvunget, og noe som er forbundet med stress.

Han vil heller minnes søsteren plutselig på en torsdag over et glass bobler, der de gode historiene fortelles og latteren sitter løst.

– For Alexandra er med oss i ting vi gjør og snakker om hver dag.