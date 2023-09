«Jakten»-Thomas kom ut av skapet som 40-åring

Den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten» er i gang, og denne høsten skal vi lære fire kjærlighetssøkende bønder bedre å kjenne.

Thomas Steen (48) er én av bøndene som gjennom programmet skal lete etter en partner. Interiørdesigner Steen har gård på Enebakkneset, der han driver kennel og besøksgård.

Det er her de mannlige frierne skal forsøke å vinne 48-åringens gunst.

TV 2 møtte den blide bonden kort tid før premieren, og han kunne avsløre at det hadde vært en intens, spennende og lærerik dating-periode.

– Har ikke levd et dobeltliv



48-åringen, som er sønnen til den tidligere Playboy-redaktøren Wenche Steen (71), åpnet seg også opp om prosessen med å komme ut av skapet.

– Jeg var 40 år da jeg kom ut, sier han til TV 2.

MOREN: Thomas' mor Wenche Steen har både vært redaktør og forsidepike for den norske utgaven av Playboy. Her med Media Holding-gründer Sten Ture Jensen i 1997. Foto: Scott Olson / NTB

Han opplever ofte at det er mange som spør ham om hvorfor han brukte så lang tid på det.

– Noen har kanskje en følelse man har hatt der lenge, mens for andre handler det om å komme i en situasjon der man kjenner at det er «riktig». Det var jeg veldig heldig å gjøre da jeg var 40.



Han hadde ikke datet mange gutter før han kom ut av skapet, og heller ikke levd noe hemmelig dobbeltliv der han sjonglerte mellom en streit tilværelse utad, og var homofil i hemmelighet.

– Jeg har bodd i utlandet lenge og kunne egentlig gjort hva jeg ville, men jeg har ikke levd et sånt dobbeltliv. Det handlet om at jeg måtte havne på riktig sted i livet, og i riktig situasjon, for at det skulle bli den riktige følelsen for meg, forklarer han.



– Faller fremdeles for damer



Thomas forteller også at det er mange homofile som forteller ham at de selv alltid har visst at det er skeive.

– Ok, men det har ikke jeg alltid visst. Det er litt viktig at folk tenker over at det er lov til å forandre seg i løpet av livet. Det er lov til å oppdage nye sider ved seg selv, og også å ombestemme seg, oppfordrer han bestemt.



– Kan du fortelle litt om hvordan det var å være 40 år, og å komme ut av skapet?



Thomas trekker på smilebåndet.

– Den gangen møtte jeg en fyr, og det kjentes veldig riktig ut. Han var en kul og sporty fyr, som hadde mange gode kvaliteter. For meg var det akkurat som at det falt en brikke på plass.



Den da 40 år gamle Thomas Steen fikk god støtte fra familie og venner.

– Det ble tatt veldig godt imot, og det ble ikke noe drama rundt det. Familien var veldig støttende. Men det var ikke som om det var første gang at dette spørsmålet hadde kommet opp, og de hadde sine tanker rundt det. Men det gikk kjempefint.



– Hvordan definerer du deg i dag?



– Det er vanskelig det spørsmålet om hvordan man definerer seg selv. Jeg faller jo fremdeles for jenter, men jeg er nok gått mer over til homosiden. Det kommer an på personen, så jeg klarer ikke å utelukke hverken det ene eller det andre, sier «Jakten»-bonden med et smil.



– Jan trodde det var tull

«Jakten»-programleder Jan Thomas (56), som har kjent Thomas Steen i hele 22 år, forteller til TV 2 at han ikke visste om kompisens legning før han kom ut av skapet.

– Sant skal sies; jeg trodde at din mor hadde satt meg opp på en date med deg da vi ble introdusert for hverandre i 2001. Det stemte ikke, og da var ikke det et tema noe mer. Tanken streifet meg aldri.



– Du spurte aldri heller, supplerer Thomas.



Men det var altså for åtte år siden at Thomas fortalte sin åtte år eldre kompis, da de var på kjøretur for å style Jan Thomas' leilighet, at han var homofil.

VENNER I OVER 20 ÅR: Jan Thomas hadde ingenting imot å sette ned foten litt ekstra overfor kompisen Thomas Steen under innspillingen av «Jakten på kjærligheten». Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

– I en bisetning sa jeg: Ja, for nå har jo jeg kommet ut av skapet.



– Ja, fader! Som om at det liksom var fint vær! sier Jan Thomas.



De to kompisene bryter ut i latter når de minnes scenen i bilen.



– Først trodde Jan at det var tull, og sier «haa haa», men så snudde han seg mot meg og innså at det han hørte faktisk stemte, og da kjørte han nesten av veien, legger Thomas engasjert til.



Nå, åtte år senere, har Jan Thomas veiledet og vært flue på veggen som programleder, når kompisen Thomas har jaktet på kjærligheten blant ukjente friere.

«Jakten på kjærligheten» kan du se på TV 2 Direkte på mandag og onsdag, og når du måtte ønske på TV 2 Play!