«Jakten»-Thomas kliner til med sesongens første kyss

Folkekjære «Jakten på kjærligheten» har inntatt norske stuer igjen, og både bønder og friere begynner å føle seg varmere i trøya etter noen dager sammen på sine respektive gårder.

I mandagens episode oppstår sesongens første kyss når «Jakten»-bonden Thomas Steen (47) og frier Martin Amundsen (26) har en romantisk alenedate i hengekøyen ved vannet.



De prater muntert seg imellom, og mens sola skinner, blir det tid for litt ekstra romantikk når bonde og frier lener seg mot hverandre, og kysser godt og lenge med TV-kameraene til stede.

ROMANTISK: «Jakten»-bonden Thomas Steen (t.h.) og frier Martin Amundsen nyter hverandres selskap under alenedaten i «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

Se «Jakten»-sesongens første kyss i videoen øverst i saken.



– Lett å bli revet med

Overfor TV 2 forteller Thomas om kjærtegnet med frieren.

– Etter nedturen med Henning, var det viktig å få tilbake den gode stemningen og det var veldig lett med Martin. Han har en lekenhet og et godt glimt i øyet – så det er lett å bli revet med, sier han muntert.

Bonden uttrykker at han var fornøyd med Martins kysseferdigheter.

– Jeg er ikke sikker på hvem som tok initiativ – men han er en god kysser – og så gjenstår det å se om det gjentar seg.

SMASK: Det blir hett og romantisk mellom «Jakten»-bonden Thomas Steen og frier Martin Amundsen når de kliner til med årets første kyss i «Jakten på kjærligheten». Foto: TV 2

47-åringen hevder videre at han er den som kysser mest foran kameralinsen av alle bøndene i årets utgave.



Plan om kysseforbud

Martin avslører på sin side at han på forhånd hadde bestemt seg for å ikke kysse på TV, men at den planen fort røk.

– Jeg hadde en plan om at jeg ikke skulle kysse på TV, og det tror jeg at crewet skjønte. De var litt smarte, så de satte kameraet i en busk, og så gikk de, forteller han til TV 2, og humrer litt.

Frieren glemte etter hvert at kameraet fanget opp øyeblikket.

– Jeg tenkte at når crewet gikk, så var det fint å få litt alenetid på daten, og så glemte jeg å følge med på hva som skjedde bak der. Og så tenkte jeg: «Ja, ja, siden vi er alene, og det ikke er noe filming nå, så kan vi kjøre et kyss». Da hoppet jeg på, men de fikk det på kamera uansett, men det er bare gøy det.

26-åringen beskriver kysseseansen som «spennende» og «veldig hyggelig».

– Det var god stemning. Da fikk man jo litt bekreftelser også, så det var ikke feil, sier han, og fortsetter:

– Jeg følte at da vi satt og pratet sammen, så lå det i kortene at det skulle bli et kyss. Vi var ganske samstemte. Jeg følte ikke at det var «overkill» fra noen sin side.

Han innrømmer at det er uvant å se seg selv på skjermen, og at han er spent på å se den kjærlige stunden i programmet.

– Det er lettere å se seg selv på TV etter hvert, men jeg tror nok at det kommer til å bli litt kleint å se det.

Se «Jakten på kjærligheten» klokken 20.00 mandager og onsdager på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.