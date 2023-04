«Jakten»-Thomas fikk personlig oppfordring fra Jan Thomas

Når september melder sin ankomst, skal blant andre Thomas Steen (47) lete etter sin bedre halvdel foran kameralinsen i årets «Jakten på kjærligheten».

Steen er en travel mann med mange hatter, og bedriver tiden både som interiørdesigner og bonde. For tre år siden oppfylte han gårdsdrømmen i naturskjønne Enebakkneset utenfor Oslo med rundt 80 dyr som påfugl, esel, gris, sau, ender, hester og hunder.

PÅ SØKEN: «Jakten på kjærligheten»-bonden Thomas Steen fra Enebakkneset har mange jern i ilden, og er både interiørdesigner og bonde. Nå ønsker han å finne den rette gjennom datingprogrammet til høsten. Foto: Frode Sunde / TV 2

På gården driver 47-åringen hundekennel, og planlegger besøksgård, kattepensjonat og selskapslokaler i fremtiden. Samtidig håper Steen å dele livet på landet sammen med en kar etter fire år som singel.

Ble oppfordret

Hovedårsaken til at Steen er med i sesongens kjærlighetsjakt, skyldes mer eller mindre hans gode venn og ferske «Jakten»-programleder, Jan Thomas (56).

På oppfordring fra kjendisstylisten tok bonden valget om å melde seg på, etter å ha takket nei til deltakelse i programmet tidligere.

– Det var han som ringte meg, og sa: «Nå må du melde deg på». Jeg følte meg tryggere når jeg visste at han skulle være med, for da vet jeg at det uansett blir god stemning, sier Steen til TV 2, og fortsetter:

– Jeg tenkte: «Ok, da kan jeg gjøre det», og så satte jeg i gang prosessen. Jan har gått foran med et godt eksempel – han har jo datet på TV – noe som var veldig vellykket. Jeg var kanskje litt mer positivt innstilt nå enn det jeg ville vært før.

Romerikingen understreker videre at han i likhet med de andre bøndene, måtte gjennom den samme castingrunden, og at han dermed ikke har fått noen fordeler av relasjonen til programlederen.

Steen og Jan Thomas' kameratskap strekker seg tilbake til 2001, og gjennom årenes løp har den ene klippet håret til den andre, mens den andre har pusset opp leiligheten til den andre.

Det at Jan Thomas nå skal følge ham på datingreisen med frierne, tror Steen blir en gøyal og betryggende opplevelse.

– Det tror jeg bare blir morsomt. Faren er at vi kommer til å le oss i hjel av alt hele tiden. At vi ikke kan se på hverandre, men det er jo bare gøy. Det gjør at jeg kan senke skuldrene litt fordi det er en jeg kjenner fra før av – som jeg stoler på – så det blir ikke så kleint når vi skal sitte å snakke om ting.

OPPFORDRET: «Jakten»-Thomas ble bedt av sin mangeårige venn og «Jakten»-programleder Jan Thomas om å melde seg på årets sesong. Det sa han ja til. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ikke bekymret

47-åringen ser frem til å ta imot friere på gården når sommeren står for dør – med kameraene tett på.

– Det blir en fin opplevelse. Dette blir noe av det mest personlige man gjør, og så skal man gjøre det foran kamera. Men jeg er ikke så veldig bekymret. Jeg tror at man fort glemmer at det er kameraer der, sier han, og fortsetter:

– Det som er så fint med «Jakten på kjærligheten» er at det er et feelgood-program. Det er ikke de store dramaene eller intrigene. Det er et hyggelig program, hvor man skal ha gode opplevelser.

SPENT: «Jakten på kjærligheten»-bonden Thomas Steen gleder seg til innspillingen av det folkekjære programmet, og tror at det å date på TV blir uproblematisk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Drømmemannen

For å få «Jakten»-bonden på kroken, bør interesserte friere stå støtt på egne bein og gjerne ha sine egne interesser. Lidenskap for interiør er ikke nødvendig.

– Han må ha humor. Ikke være så veldig selvhøytidelig, og så må han kunne ta i et tak. Nå mener ikke jeg at den kjæresten skal komme ut hit for å jobbe på gården, men det er greit å kunne få en hjelpende hånd i ny og ne, sier han, og legger til:

– Han må i hvert fall like dyr, og synes at det er hyggelig å gå ut.

Steen ønsker innboksen full av frierbrev, og kommer med én viktig påminnelse til nølende beilere:

– Det blir en morsom opplevelse, og fungerer det ikke, så fungerer det ikke. Men da har du i hvert fall en historie å fortelle til senere.

DRØMMEMANNEN: Thomas Steen ser etter en partner med humor og som liker gårds- og dyrelivet. Bonden ønsker seg flust av frierbrev, og gleder seg til årets sesong av «Jakten på kjærligheten». Foto: Frode Sunde / TV 2

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.