«Jakten»-Thomas: – Det skar seg fullstendig

Denne høsten har vi sett fire bønder lete etter kjærligheten i den 20. sesongen av den populære TV 2-serien «Jakten på kjærligheten».

Thomas Steen (48) er én av de fire bøndene som har drømt om å finne personen i sitt liv. Og som vi har sett på TV denne høsten, utviklet han varme følelser til to av frierne; nemlig Martin Amundsen (27) og Christoffer Thorsheim (40).

– Ble veldig intenst

Valget falt på sistnevnte. TV 2 møtte Thomas kort tid før premieren i høst, og han kunne allerede da fortelle at de hadde gått hver til sitt.

– Så du fant ikke den store kjærligheten på TV?



– Nei, jeg gjorde ikke det, altså! Det så bra ut lenge, men det er noe med det at man lever i en boble når man er med på et slik program. For Christoffer, spesielt, ble det veldig intenst. Da ble det ikke noe mer, dessverre.

FLØRTING: Det var god stemning ellom Thomas og Christoffer under innspillingen. Men det tok ikke lang tid etter valget, før datingen opphørte. Foto: Fremantle / TV 2

– Hvordan opplever du det resultatet?



– Jeg var innstilt på å gå inn i dette og forsøke å finne en mann, og det er selvfølgelig litt skuffende at man ikke gjør det. Men samtidig har det vært en utrolig fin opplevelse. Jeg har møtt veldig mange fine mennesker. Spesielt frierne, men også de andre bøndene og hele gjengen rundt.



Men Thomas depper ikke, selv om han ikke fant kjærligheten på TV. For til tross for at sesongen nå er over, hender det at han fremdeles får frierbrev.

– Fremtiden ser jo lys ut, og det er mange hyggelige meldinger som tikker inn, sier han med et smil.

Men bonden har også vært åpen om at han etter deltakelsen er blitt utsatt for grov telefonstalking av ukjente mennesker.

– Det er jeg som har klint mest på TV



Til tross for at resultatet ikke ble slik han hadde håpet på, er det blitt mye flørting og romantikk underveis.

– Jeg har vel kommet dårligst ut av dette, for jeg er den som har klint mest på TV denne sesongen, sier han og ler.



– Men det er vel bare gøy?



– Jeg er blitt så voksen nå at jeg ikke gidder å kaste bort tiden, og derfor må sjekke om det er noe kjemi der.



Valget falt altså til slutt på Christoffer Thorsheim, og datingen ble også testet ut uten kamera til stede, får vi opplyst om i den aller siste episoden av «Jakten på kjærligheten».

– Etter at vi var ferdig på gården, hadde vi noen dater der vi møttes og datet uten TV-kameraene. Det var veldig hyggelig og det virket som om dette var noe vi kunne gå videre med, forteller Thomas til TV 2.



– Ble for Hollywood for meg



Men da de siste klippene i «Jakten på kjærligheten» skulle spilles inn, en stund etter ta valget var tatt, var ikke stemningen like god mellom de to, skal vi tro bonden.

– Det skar seg fullstendig. Jeg tror Christoffer fikk helt nok av kameraer og alt dette som foregikk rundt. Jeg tror han følte at det ble for rigget. Det var kanskje litt overraskende for oss alle. Men samtidig, det er følelser vi har med å gjøre her, og han må få lov til å føle akkurat hva han vil.

For akkurat ærlighet er viktig for 48-åringen.

– Jeg setter mye større pris på at han er ærlig om det, enn at han bare hadde latt som foran kamera og for programmets skyld. Han var ærlig på at dette var en setting han ikke ønsket å være i.



TV 2 har forelagt frier Christoffer Thorsheim uttalelsene fra Thomas Steen, men han ønsker ikke å kommentere mer enn følgende:

– Thomas er en bra fyr, han, men hele opplegget ble for Hollywood for meg.



GOD TONE: Stemningen mellom bonde Thomas Steen og frier Christoffer Thorsheim var god helt til det siste. Men så tok det brått slutt. Foto: Espen Solli / TV 2

Når vi spør Thomas om han ble skuffa over at det ikke ble ham og Christoffer til slutt, er han ærlig på at han oppdaget at ting ikke var som det skulle under datingen.



– Det hadde vært noen røde flagg underveis, og vi hadde kjent hverandre kort tid. Men jo, det blir en viss skuffelse fordi vi hadde snakket om ting vi skulle gjøre sammen, men likevel; det er ikke dyp kjærlighet vi snakker om her. Vi har knapt møtt hverandre og er voksne mennesker. Det er hva det er.

Angrer ikke på valget

Thomas har beholdt kontakten med flere av de andre frierne, som han tok farvel med underveis.

– Det føles naturlig å være venner og ha det hyggelig sammen, men så er det på en måte det.



– Angrer du på valget du tok?

– Nei, jeg angrer ikke på valget, det var det som føltes riktig – og det er den følelsen jeg må gå etter, sier han til TV 2 i dag.



UT PÅ JAKT IGJEN: Nå er Thomas Steen klar for å starte Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Foreløpig er det ikke blitt dating på Thomas Steen, ettersom «Jakten» har gått på TV, men nå som sesongen er sendt er han klar for å kaste seg ut i det igjen.

– Jeg er singel og klar, sier Thomas og ler.

Han tar seg i det.

– Men helt alvorlig; jeg er klar for dates nå!

– Trist

Programleder Jan Thomas, som har kjent «Jakten»-bonden Thomas i over 20 år, sier til TV 2 at det er trist at han ikke fant kjærligheten, men at han likevel er overbevist om at kompisen kommer styrket ut av situasjonen.

– Selv om det ikke ble en Harlem-situasjon for Thomas, har han fått kjent på et følelsesregister og lært mye om seg selv, som gjør at han tenker at dette her er noe han kan gå videre med.

GODE VENNER: Jan Thomas og Thomas Steen, henholdsvis programleder og bonde i «Jakten på kjærligheten», har kjent hverandre i over 20 år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Jan Thomas mener ar denne erfaringen vil gjøre det lettere for kompisen på datingfronten i fremtiden.



– Thomas har hatt mange fantastiske menn, og øyeblikk, under innspillingen. Men sånn er kjærlighet; den kan ikke bestilles, konkluderer programleder Jan Thomas overfor TV 2.



