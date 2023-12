TURTELDUER: Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner falt pladask for hverandre under årets sesong av «Jakten på kjærligheten». Foto: Erik Edland / TV 2

Ettermiddagssolen er på vei ned i Halden by. Det gule, skarpe desemberlyset fra vinduet treffer ansiktene til Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner, og får kjæresteparet til å gløde ved det julepyntede bordet i dagligstuen.

– Jeg tror vi er enda mer forelsket nå enn det vi var. Jeg skjønner at nyforelskelsen kanskje går over, men jeg skjønner ikke når den skal gå over, for jeg føler bare at den blir sterkere og sterkere jo mer kjent og jo mer vi er sammen. Vi har det veldig bra, sier Sigrid til TV 2, før hun kikker bort på kjæresten.

FORELSKELSESRUS: Båndet mellom «Jakten på kjærligheten»-bonden Sigrid Tolsby og frier Ben Ismael Frogner har bare blitt sterkere og sterkere de siste månedene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi har kommet mye nærmere hverandre. Hilst på familie og venner, og blitt veldig godt kjent, sier Ben bekreftende.

I høst fikk hundretusener av skuelystne TV-seere gleden av å følge Sigrids kjærlighetsreise i «Jakten på kjærligheten», der Aremark-bonden og tannlegen til slutt fant sin drømmeprins, konsulenten Ben fra Hamar.

– Det er litt uvant, innrømmer Sigrid og ler i stolen.

– Når jeg kommer på jobb, så har veldig mange av pasientene mine fulgt med. Det er litt rart at nå vet alle plutselig alt om livet mitt.

HALDEN: Fra «Jakten på kjærligheten»-bonden Sigrid Tolsbys hus i Halden har hun utsikt til Fredriksten festning på toppen av åsen. Foto: Erik Edland / TV 2

Paret får nikk og hilsener fra fremmede når de beveger seg utenfor husets fire vegger. De er glade for at de kan ferdes fritt offentlig etter å ha holdt forholdet skjult i lengre tid.

– Jeg merker jo at når vi går sammen i Halden, så er det mye smiling og vinking, og mange som sier at de heier på oss. Vi får mye oppmerksomhet når vi går på butikken, men det er jo veldig koselig, forsikrer bonden.

OPPMERKSOMHET: Etter TV-deltakelsen blir kjæresteparet Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner jevnlig gjenkjent blant seere når de er ute av huset. Foto: Erik Edland / TV 2

Gått opp i vekt

Med knappe tre måneder som offisielt kjærester, har de oppdaget noen uvaner og overraskelser ved hverandre.

– Vi har en del filmkvelder. Det er noen som har en tendens til å sove fem minutter inn i filmen, sier Ben og smiler lurt.

Sigrid humrer.

– Ben og jeg har aldri sett på en hel film. Jeg velger film, men jeg sovner. Jeg tror at med en gang jeg slapper av, så sovner jeg. Det viser jo at jeg føler meg veldig trygg med Ben, da.

FLERE SIDER: Etter å ha vært sammen en stund har Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner oppdaget overraskende sider ved hverandre. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er et par ganger jeg har satt på fotball mens du sover, lyder det fra hamarsingen.

De såkalte «kjærestekiloene» har også kommet snikende på duoen.

– Vi koser oss så fælt på kveldene. Jeg er en godtegris. Hvis jeg har selskap på kveldene, så liker jeg å kose meg – jeg koser meg ikke alene – men når Ben er her, så setter jeg gjerne frem noe, for da har jeg ikke dårlig samvittighet, sier Aremark-jenta lattermildt, og fortsetter:

– Jeg har funnet ut at alle olabuksene mine har blitt så stramme, så nå trener vi ganske ofte for å kunne kose oss på kvelden. Vi har gått opp fem kilo hver siden «Jakten», så vi har kost oss. Vi går ikke ned i vekt, men det er stabilt.

«KJÆRESTEKILO»: Med litt kos og hygge har de såkalte «kjærestekiloene» kommet. Sigrid og Ben bryr seg ikke om de ekstra kiloene, men passer på å holde seg aktive mellom godteristundene. Foto: Erik Edland / TV 2

Hun får støtte av kjæresten, som skyter inn:

– Vi kan ikke gå mer opp nå.

Østfoldingen trekker også frem Bens uventede «handyman»-ferdigheter.

– Han er jo «superhandy». Jeg visste ikke at han var så handy da vi ble kjent. Han har tatt ned trær i hagen og fikset bilen min. Alle kan klare å google seg til det meste, men du er ikke så klønete, sier hun og smiler til partneren.

Alt i alt er de enige om at de utfyller hverandre, og at de er glade for hverandres ulike sider.

– Det er sikkert bra at du får holdt meg litt i ørene av og til, og jeg får dratt deg litt ned på jorden når det trengs. Vi kan le og prate om alt, så vi har det veldig fint, sier Ben.

– Ja, vi ler jo mye. Det synes jeg er deilig, sier Sigrid.

Samboerskap rundt hjørnet

Tospannet bor enn så lenge på hver sine tuer, men Ben drar stadig fra leiligheten i Oslo for overnattingsbesøk hos Sigrid i Halden.

– Jeg er litt låst i ukedagene og har tannlegejobben her, så da har det vært fint å ha Ben her, og så har vi litt mer albuerom når vi er her, forklarer Sigrid.

– Jeg har hjemmekontor, og det har vært enklest for meg å komme ned hit, sier Ben.

DUO: «Jakten på kjærligheten»-paret bor i skrivende stund hver for seg, men Ben er ofte på besøk hos Sigrid i Halden. Snart håper hjertevennene på å flytte sammen. Foto: Erik Edland / TV 2

Det betyr likevel ikke at det ikke blir helgeturer til Bens hjemsted på Hamar og i hovedstaden.

– Alt er jo på en måte i kjøreavstand, så det går fint, sier Sigrid.

30-åringene har et ønske om å bo under samme tak, og et samboerskap står på trappene om ikke lange stunden.

– Vi planlegger at Ben flytter hit. Vi håper at det skjer innen rimelighetens tid, på nyåret, deler bonden.

– Hvordan blir det å flytte til Halden, Ben?

– Det blir spennende å flytte inn. Jeg er ikke bekymret, for Oslo er jo ikke så langt unna, så det blir jo å lage sitt eget nettverk her nede. Og sikkert spille litt fotball igjen, så jeg gleder meg, sier han.

SAMBOERSKAP: «Jakten på kjærligheten»-frier Ben Ismael Frogner er klar for å flytte fra Oslo til Halden for å bli samboer med kjæresten Sigrid Tolsby. Her avbildet med katten Bir. Foto: Erik Edland / TV 2

Når paret skal overta familiegården til Sigrid i Aremark, gjenstår å se.

– Forholdet er så ferskt, så nå vil vi bare være kjærester og ikke stresse noe med verken det ene eller det andre. Det å ta over en gård er jo en kjempeprosess. Vi tar det litt som det kommer, sier Sigrid.

Bonden har imidlertid laget seg en ønskeliste for hva gården skal romme.

– Jeg er en dyreelsker, så hadde det vært opp til meg, så kunne vi ha hatt 100 forskjellige dyr. Hester, høner og geiter, sier hun.

– En dyrepark, sier Ben og ler.

Familie og bryllup

Paret er åpne for familieforøkelse før eller siden, men påpeker at de ønsker å pleie kjærligheten før det kommer små utgaver av dem til verden.

– Vi ønsker oss barn på sikt, der er vi ganske samkjørte, sier Ben.

– Vi har vokst opp i familier med søsken, så vi vil jo ha det samme livet videre. Jeg har to søstre, så jeg kunne ha tenkt meg tre barn, for det er det jeg er vant til. Vi får starte med én tenker jeg, og så får man ta ting etter hvert, sier Sigrid lattermildt.

FAMILIEORIENTERTE: Både Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner ønsker seg familie og barn på sikt. Foto: Erik Edland / TV 2

En ring på fingeren utelukkes heller ikke en gang i fremtiden.

– Det tar nok litt tid før vi kommer dit, men det er jo definitivt det vi begge vil, sier Ben.

– Det er litt tidlig, men jeg ønsker jo å gifte meg, og vil ha et helt vanlig A4-liv med familie, mann og barn, sier Sigrid.

Men drømmebryllupet har sistnevnte allerede i tankene. Bonden velger gårdsbryllup i Aremark eller på Hamar, fremfor i utlandet.

– Vi pratet litt om det her om dagen. Hvis jeg noen gang gifter meg, så håper jeg at det bare skal være koselig. Det skal ikke være overdådig eller masse staffasje. Jeg vil ha god stemning og at det skal være hyggelig for alle. Hvilken kjole eller pynt har jeg ikke sett for meg, men jeg vil at det skal være plass til alle.

GIFTERMÅL: «Jakten på kjærligheten»-paret ønsker å gifte seg en gang i fremtiden, men tar en dag av gangen. Foto: Erik Edland / TV 2

Ben sier seg enig.

– Det viktigste for meg er at vi får brukt én eller to dager til å feire kjærligheten og oss – bare ha en dag der vi kan kose oss og ha det ålreit med venner og familie.

Nyttårsønsker

Etter å ha tilbrakt romjulen sammen både på Hamar og i Aremark, står nå nyttårsfeiringen for tur før kalenderen blas om til 2024.

– Vi feirer nyttårsaften i Oslo sammen med noen av Bens kamerater og deres kjærester, forteller Sigrid.

– Blir det et nyttårskyss?

– Det kan være fare for det, sier Ben.

Begge ler.

FREMTIDSPLANER: «Jakten på kjærligheten»-duoen Sigrid Tolsby og Ben Ismael Frogner fortsetter å pleie kjærligheten inn i det nye året som kommer. Blant annet står samboerskap, reiser og maraton på agendaen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg har vært singel så lenge, så jeg har glemt at nyttårskyss er en greie, utbryter Sigrid.

Ingen av dem har for vane å sette seg nyttårsforsett, men mål og ønsker for det kommende året ser de klart for seg.

– Jeg har kanskje noen nyttårsønsker – at Ben flytter hit og at vi får reise på ferie sammen, sier Sigrid, før hun fortsetter:

– Ben og jeg skal løpe Oslo Maraton sammen til høsten. Det er noe hele familien Tolsby gjør, så det skal Ben få lov til å gjøre. Det er også mulig at vi reiser en tur til Gran Canaria til våren.

«Jakten»-Sigrid og frier med hett kyss

– Det blir å starte i det små der, nikker Ben bekreftende.

Katten Bir hopper opp på bordet og søker oppmerksomhet – og setter dermed en naturlig strek for intervjuet med TV 2.

Se årets jubileumssesong av «Jakten på kjærligheten» på TV 2 Play.