«Jakten»-Sigrid i skrekkulykke: – Kløvd i to

For to år siden var «Jakten på kjærligheten»-bonden Sigrid Tolsby (30) i en alvorlig ulykke som kunne ha fått brutale konsekvenser for livet hennes.

Haldenseren Sigrid Tolsby (30) er en av de fire bøndene som skal begi seg på kjærestejakt til høsten i den 20. sesongen av folkekjære «Jakten på kjærligheten».

Den sprudlende 30-åringen er utadvendt og glad i mennesker, og beskriver seg selv som en aktiv person, som både er høyt og lavt. Det er aldri stille rundt Tolsby, og hun liker blant annet å arrangere og organisere fester og middagsselskaper for sine nærmeste.

AKTIV: «Jakten på kjærligheten»-bonden Sigrid Tolsby er en aktiv og sosial sjel. Hun er tannlege, men planlegger også å ta over familiegården på sikt. Foto: Privat

Til daglig arbeider hun som tannlege, men planlegger også å ta over familiegården, som består av campingplass, kornproduksjon og skogdrift, dersom Amors piler treffer blink med en frier i programmet.

For bare to år siden fryktet tannlegen at hun måtte legge boret og skalpellen til side, etter å ha blitt utsatt for en alvorlig ulykke på norgesferie.

– Kløvd i to

Under den koronapregede sommeren 2021 ville «Jakten»-bonden og lillesøsteren prøve seg på via ferrata i Loen – en klatresti som innebærer at man klatrer opp via en stålvaier som er festet i fjellveggen. Stiger og broer er også vanlige hjelpemidler på ruten.

– Jeg er veldig glad i fart og spenning, så jeg syntes det var helt topp. Men du glemmer at når du har klatret via ferrata i to timer, så har du allerede litt adrenalinnivå. Du er litt tøff i trynet, som kanskje ikke alltid er bra, sier Tolsby til TV 2.

VIA FERRATA: «Jakten»-bonden Sigrid Tolsby og lillesøsteren bestemte seg for å klatre via ferrata i Loen sommeren 2021. Turen fikk imidlertid et uheldig utfall. Foto: Privat

Mot slutten av klatreruten, måtte søstrene velge mellom ordinær løype eller den hardere varianten, svart løype.

De gikk for sistnevnte, og gledet seg stort til å nå toppen, der de i 28 grader og stekende sol skulle nyte en kald drikke som belønning.

– Vi lå langt foran resten av gruppen og syntes dette gikk så bra. Vi tenkte at det var en kjempegod idé.

Med en guide foran seg, klatret de i overhenget. Men idet 30-åringen skulle flytte en av sikringene over, glapp hun taket, og ramlet utfor overhenget.

– Det tok noen meter før sikringen slo ut, for jeg hadde ikke rukket å flytte den. Det gikk litt rundt, forklarer hun.

Da hun tittet ned på den ene armen forsto hun brått alvoret.

– Jeg har egentlig ikke vondt før jeg ser at armen min er kløvd i to. Jeg roper: «Ring luftambulanse nå!».

I klatresele, midt i fjellveggen 1000 meter over bakken, hang Tolsby med den skadde armen. Flere guider kom til for å hjelpe, og armen ble bandasjert så godt det var mulig, mens de ventet på ambulansehelikopteret.

Da redningsmannskapet kom, ble hun hentet på et seil. Nysgjerrig som hun var – og til tross for et verkende lem – ville hun få med seg den unike opplevelsen.

– Jeg tenkte at dette må jeg følge med på, for jeg kommer aldri til å henge under et helikopter noen gang i livet mitt igjen. Da vi fløy ned fjellveggen, så prøvde jeg å se på utsikten, sier hun.

– Kjempesorg

Vel fremme på Førde sentralsykehus ble Tolsby operert og lagt i narkose. Da hun våknet etter operasjonen, vellet frykten opp i henne. Tanken om at hun i verste fall måtte gi opp tannlege-yrket grunnet armen gnagde henne hardt, og gjorde henne urolig og redd. Å leve i uvisshet i flere uker var alt annet enn lett.

– Jeg klarte ikke å bevege hånden i det hele tatt, for den var så hoven. Det strålte. Jeg klarte ikke å gripe ting, og jeg var jo kjempebekymret for at det ikke skulle gå bra, deler hun, og fortsetter:

KLATRER: Sigrid Tolsby på vei gjennom klatreruten i Loen før hun fikk armen hardt skadet. Foto: Privat

– Jeg hadde allerede vært tannlege i fem år alt. De siste ti årene har jeg holdt på med det samme. Det var veldig urealistisk at jeg skulle gjøre noe annet. Så jeg hadde kjempesorg hvis jeg ikke skulle få fortsette med det. Legene visste jo ikke om det ville gå bra. Det var ganske alvorlig.

– Aldri vært så glad

Da stingene ble fjernet noen uker senere, og strålingen løsnet, forsto 30-åringen at hun kunne senke skuldrene.

– Da mamma hentet meg etter å ha tatt stingene, så hylgrein jeg. Jeg skjønte at dette kom til å gå bra.

Seks uker etter hendelsen i Loen var Tolsby tilbake på jobb på tannlegekontoret.

– Jeg har aldri vært så glad for å komme på jobb noen gang. Den tiden på sykehuset var bare så rar, for du vil jo ikke på ferie. Det eneste du vil er å spise tørr brødskive til lunsj på jobb, stå opp tidlig og å bare ha hverdag. Det er det mest dramatiske og alvorlige som har skjedd i livet mitt, sier hun.

OPERASJON: «Jakten på kjærligheten»-bonden Sigrid Tolsby måtte opereres for den skadde armen på Førde sentralsykehus. I de påfølgende ukene var 30-åringen bekymret for at hun ikke skulle kunne fortsette tannlege-karrieren. Heldigvis endte det bra. Foto: Privat

Bortsett fra arret på armen, er det ingenting som tyder på at hun ble hardt skadet for et par år siden.

– Jeg har ingen smerter eller funksjonsnedsettelser. Ikke mistet følelser. Ingenting. Alt er tilbake til det vanlige.

Nytt syn på livet

Klatreulykken har gitt Tolsby et nytt perspektiv på livet, og har gjort henne i stand til å se medmennesker på en annen måte.

– Jeg har veldig respekt for folk som har vært i ulykker eller som lever med kroniske sykdommer eller langvarig smerte. Jeg hadde ekstremt vondt i de ukene. Normalt sett så er jeg i godt humør, ler og tuller hele tiden, men da hadde jeg veldig vanskelig for å holde humøret oppe, sier hun, og fortsetter:

– Og så har jeg sett hvor viktig det er å ha folk rundt seg. Jeg hadde fantastiske venner og familie som stilte opp og passet på at jeg hadde det bra. Jeg blir veldig takknemlig for livet mitt.

Nå tar hun seg i å nyte de små øyeblikkene i hverdagen mer enn før.

– Hvis jeg hører en bra sang, så kan jeg kjenne meg så lykkelig. Det trenger ikke være de store greiene for å ha det bra.

– Ta sjansen

Med livsvisdom i bagasjen, tar tannlegen og bonden fatt på «Jakten på kjærligheten»-eventyret om få måneder. Hun har sett seg lei på datingapper som Tinder, og håper at hun kan finne den rette via TV-datingen.

– Jeg er veldig spent. Det største håpet er at det kommer en fyr som jeg bare blir dritforelsket i. Jeg ser etter en ansvarsfull mann som er raus og omsorgsfull, og som går på egen maskin. Det er ikke et A4-liv. Det er masse som må vedlikeholdes på en gård. Også humor og selvironi er viktig.

FRIERBREV: Sigrid Tolsby håper at interesserte menn tør å sende henne frierbrev til årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Privat

Tolsby har én klar beskjed til karer som nøler rundt hvorvidt de skal sende frierbrev eller ei:

– Ta den sjansen, og se litt bort fra at man skal være på TV. Det er en så liten del av det. Så kan man se tilbake på det om 20 år, og tenke: «Fy søren, tenk at vi gjorde det der!», avslutter hun.

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.