«Jakten»-Sigrid forbanna på frierne

Livet på campingplassen i Aremark i Østfold er ikke bare fryd og gammen for «Jakten»-bonde Sigrid Tolsby (30).

Den sosiale og utadvendte 30-åringen har en stor vennegjeng, og er opptatt av at vennene og en potensiell kjæreste kommer godt overens.

Og ikke minst går hun inn for å være «den perfekte vertinne», og da gjerne med «den perfekte vert» ved sin side.

I episode ni av «Jakten på kjærligheten» uttrykker Sigrid at hun derfor blir mektig irritert da det viser seg at det er lite vertskap-tess i frierne Ben Ismael Frogner (30) og Kristoffer Bjørnstad (32).

Se video der «Jakten»-bonde Sigrid uttrykker frustrasjon øverst i saken.

La ned for lite innsats

Bonden går såpass langt at hun forteller, foran kamera, at hun ønsket å sende hjem begge frierne. Til TV 2 utdyper Sigrid hvorfor begeret rant over under vennemiddagen.

– Grunnen til at jeg ble irritert på gutta var nok at det ble mye å sjonglere for meg på en gang. Når jeg er vertinne, er jeg opptatt av at gjestene mine skal ha det fint, og at de får nok av både mat og drikke.

Det følte hun ikke at var tilfelle under midtsommer-middagen.

– Vi er allerede i en situasjon der det er mye tanker og mange følelser i spill. Når jeg da kom til bords og så at gutta serverte brent pizza og grillmat uten tilbehør, ble jeg bare så utrolig skuffa, sier Sigrid ærlig.

For Sigrid betyr det også mye at vennene hennes blir kjent med en potensiell ny kjæreste, og at de også bidrar til å gi godt førsteinntrykk.

– Disse gjestene er viktige mennesker i livet mitt, og jeg syntes gutta la ned for lite innsats i planleggingen. Jeg ville jo også at vennene mine skulle synes at disse gutta var bra, så førsteinntrykket var viktig for meg, sier hun videre.

KOMME OVERENS: For Sigrid Tolsby er det viktig at en potensiell partner kommer godt overens med vennene hennes. Her er frier Kristoffer Biørnstad og Ben Ismael Frogner i prat under midtsommer-middagen i Aremark. Foto: Foto: Fremantle / TV 2

– En klønete situasjon

Det endte til slutt med at Sigrid måtte stå alene på kjøkkenet og fikse mat og tilbehør til gjestene.

– Jeg ble stående der alene mens alle hadde satt seg. Det ble en klønete situasjon, som lett kunne vært unngått hvis vi hadde planlagt bedre.

– Men det var et øyeblikk der hvor du altså ville sende begge frierne hjem?

– Jeg er på mange måter en perfeksjonist, og dersom det er noe som ikke går som jeg har planlagt, er det litt vanskelig for meg å stå i situasjonen. Så ja, jeg tror jeg der og da følte at jeg måtte ha litt avstand fra guttene.

JAKTER ETTER KJÆRLIGHETEN: «Jakten»-bonde Sigrid Tolsby med sine fire friere. Foto: TV 2

Men etter at Sigrid fikk lufte frustrasjonen, både overfor frierne og sine nærmeste venner, kom heldigvis godstemningen tilbake under sommermiddagen – og verken Ben eller Kristoffer ble sendt hjem denne kvelden.

– Jeg bruker mye tid på venner og familie, og dette er sterke og nære relasjoner som betyr mye for meg. Det hadde blitt svært vanskelig å ha en kjæreste som ikke var en del av dette, sier Sigrid ærlig.

Se «Jakten på kjærligheten» mandager og onsdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.