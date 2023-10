«Jakten»-Sigrid avslører hemmelig kyss utenfor kamera

Romantiske følelser har begynt å utspille seg i «Jakten på kjærligheten» mellom bønder og friere, men bonde og tannlege Sigrid Tolsby (30) fra Aremark etterlyser litt mer flørting fra frierne sine.

Under en maledate med frier Ben Frogner (30) i episode syv, trekker hun frem nettopp det at hun synes at frieren er dårlig på å gi komplimenter og å flørte.

ETTERLYSTE FLØRTING: «Jakten»-bonden Sigrid Tolsby ga streng beskjed til frier Ben Frogner om at hun etterlyste mer flørting. Her fra kreativ malerdate initiert av frier Ben Frogner. Foto: Fremantle / TV 2

– Jeg er veldig forsiktig, og vil ikke gjøre deg ukomfortabel, sier Ben til sitt forsvar, og legger til:

– Hadde det vært en annen setting, hadde jeg prøvd å kysse deg allerede. Men jeg vil ikke pushe fram noe som helst. Er det helt «off» om jeg prøver nå, eller får jeg rødkortet? sier han og lener seg frem mot Sigrid i et forsøk på å kysse henne.

Se frier Ben forsøke seg på et spontankyss i videoen øverst i saken



– Var litt hemmelig

Den sprudlende bonden Sigrid ler en smånervøs latter, og indikerer at dette ikke er tiden for det første kysset.

– Nå ble det litt tilgjort for min del, sier Sigrid mens hun ler.

Til kamera utdyper hun:

– Det å kysse noen er en terskel. Jeg vil være litt forsiktig med det, fordi man blir usikker og redd basert på tidligere erfaringer. Hvor mye skal man tørre, når man er i den situasjonen man er i nå?

ALVORSPRAT: «Jakten»-bonden og frier Ben Frogner i dyp samtale om flørting og felles fremtid etter maledaten. Foto: Fremantle / TV 2

Overfor TV 2 åpner frier Ben seg om situasjonen:

– Jeg kunne nok vært bedre på å gi komplimenter, men i en slik uvant setting ble det litt vanskelig for meg.

30-åringen påpeker at han nok var mer nervøs og utenfor komfortsonen, enn det virker som på TV. Dessuten var de mange om beinet for å få Sigrids oppmerksomhet.

– Jeg fikk inntrykk av at de andre frierne var ganske «på» henne. Derfor ønsker jeg ikke å være for mye. Jeg synes at det var fint at hun tok det opp med meg, slik at jeg kunne ta det til meg. Jeg hadde nok av godord å si om henne, men jeg ble nok litt stresset under datene, og da er det fort gjort å glemme seg, sier Ben ærlig til TV 2.



Det første kysset

Det gikk likevel ikke lang tid før det første kysset mellom bonde Sigrid og frier Ben oppstod – men da uten kamera til stede.

– Det første kysset kom i regnet uten kameraer, så det var jo litt hemmelig, avslører Sigrid til TV 2.

– Dagen etter, da Jan Thomas kom, spurte han om det hadde skjedd noe, og da visste jeg ikke om jeg skulle si det eller ikke, sier hun videre.

Til TV 2 forteller også Ben hvordan det første kysset gikk til:

– Vi hadde hatt en lang dag med opplegg og innspilling. Mot kvelden, da kameraene var skrudd av, fikk Sigrid og jeg litt tid til å snakke sammen under fire øyne. Stemningen var veldig bra, og det føltes bare riktig i øyeblikket, minnes han.

– Som en fnisende fjortis

TV 2 møtte bøndene og programleder Jan Thomas (56) i forkant av premieren i høst, og overfor TV 2 erkjenner Jan Thomas at han forsto med én gang at noe hadde skjedd mellom Sigrid og Ben.

– Hundre prosent! sier han og ler.

Han er etter hvert blitt godt kjent med både bønder og friere, og føler seg nærmest som en storebror for Sigrid.

– Da jeg ankom gården dagen etter, skjønte jeg med én gang at det hadde skjedd noe. Hun fniste og lo. Hele ansiktet hennes glødet, og hun var som en tenåring.



SOM SØSKEN: Programleder Jan Thomas forteller til TV 2 at han og bonden Sigrid Tolsby utviklet et slags storebror-og-lillesøster-bånd under innspillingen av «Jakten på kjærligheten». Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Jan Thomas minnes speeddaten mellom Sigrid og Ben helt i begynnelsen av innspillingen, der Sigrid kalte den jevngamle frieren et «wild card».

– Han hadde bare skrevet to setninger om seg selv i frierbrevet, så hun visste egentlig ingenting om ham, forklarer Jan Thomas.

Etter hvert som datingen utspiller seg foran kamera, observerer programlederen fra sidelinjen en utvikling på relasjonen mellom Sigrid og Ben.

– Hun gikk fra å være en fattet, kontrollert bonde og tannlege, som hadde spørsmålene sine klare, til å bli en fjortis som bare fniste. Jeg skjønte med én gang at det var et eller annet mellom dem.

Bli bedre kjent med Jakten-bonden Sigrid i videoen under

– Hva tenkte du da hun avslørte at hun hadde klina med Ben?



– Da ble jeg veldig, veldig glad! Det er noe med det første kysset. Hva gjør det med deg? Hvordan føles det? Og det er en viktig del av det å bli kjærester.

Se «Jakten på kjærligheten» klokken 20.00 mandager og onsdager på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.