«Jakten»-seerne raser etter dette: «Sjokkert»

Høstens «Jakten på kjærligheten» går mot veis ende, men før det endelige valget skal tas, samler økobonden Erlend Christoffersen (40) vennene og frierne sine, Vera Movik Masternes (27) og Silje Maria Hanstad (36), til middagsselskap på Bekkola gård i mandagens episode.

Det som i utgangspunktet skal være et hyggelig møte for å bli bedre kjent, endrer seg til å bli det stikk motsatte.

Rundt middagsbordet blir det nemlig etter hvert høy temperatur når Erlends venner stiller frierne flere spørsmål rundt kjærlighetsliv og fortid.

ANSPENT: «Jakten»-frier Silje Maria Hanstad blir stilt en rekke spørsmål av vennene til bonden Erlend Christoffersen under middagsselskapet i mandagens episode av «Jakten på kjærligheten».

Når spørsmålet «Hvilke typer har du vært sammen med?» dukker opp fra Sara Oline Fosstvedt, renner begeret over for Silje.

– Det er alle typer. Jeg har ingen typer. Nå sender jeg ballen over hit, sier hun i episoden, og peker mot Vera.

– Jeg føler at jeg har jobbet nok her, fortsetter hun.

Bonden foreslår en pause, slik at han kan få prate med gjestene, uten frierne til stede.

– Takk for i kveld. Håper det blir litt hyggeligere neste gang vi sees, sier Silje, før hun går fra selskapet.

MIDDAG: Stemningen blir amper når «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen inviterer til vennemiddag i «Jakten på kjærligheten».

Erlend oppfatter at frieren er preget av situasjonen, og går etter henne.

– Jeg fikk litt vondt av Silje. Jeg må se om det går bra med Silje, sier han i programmet.

Seerne reagerer

I etterkant av mandagens episode har det kokt i kommentarfeltet i sosiale medier.

TV-seerne reagerer sterkt på hvordan Silje blir behandlet under middagen. Flere mener at spørsmålene hun blir stilt er for private og nærgående, og at hun nærmest blir avhørt av bondens venner.

«Var merkelige spørsmål som ble stilt. Skjønner godt at hun fikk nok. Lignet mer på et avhør enn en hyggelig samtale», skriver en Facebook-bruker.



«Det tas opp ting som overhodet ikke angår hans venner. Ikke grilling – frekk, rett og slett. Godt hun slengte ut den siste kommentaren», mener en annen.



«Ufin oppførsel mot Silje», ytrer en tredje.



«Rene avhøret, jo. Ble alt annet enn hyggelig», uttrykker en fjerde.



«Jeg var sjokkert over at venninner spør om slike private ting. Det har ikke de noe med», lyder det fra en femte.



– Stolt over at jeg sto opp for meg selv

Når TV 2 kontakter Silje rundt vennemiddagen i programmet, har hun følgende å si om saken:



– Jeg tror det kom ganske tydelig frem i mandagens episode hvordan jeg opplevde vennemiddagen. Jeg er stolt over at jeg klarte å stå opp for meg selv i en situasjon hvor det er naturlig å gjøre alt man kan for å bli «godkjent», sier hun.



Erlend på sin side innrømmer at noen av de besøkende kanskje var noe pågående.

– Det var enkelte av middagsgjestene som var preget av situasjonen vi var i, og vel ivrige i spørsmålene. Middagene her på Bekkola går vanligvis roligere for seg, forsikrer han, og fortsetter:

– Jeg vet at Silje er både sterk og tøff, så jeg var aldri bekymret. Men jeg så at hun ble lei seg, så jeg ønsket å sjekke inn bare.

Bondens venninne, Sara Oline Fosstvedt, begrunner hvorfor hun valgte å gå hardt ut mot frierne.

– Jeg har full forståelse for at noen mener at det var utfordrende spørsmål jeg stilte. Jeg har vært venn med Erlend i 19 år, og når han ber meg om å avdekke røde flagg og komme litt i dybden av damene, så tok jeg den jobben. Noen mener kanskje at jeg tok den litt for seriøst, og det er helt greit, uttaler hun til TV 2.

