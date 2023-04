Ronny Stokland (40) og Camilla Jensen Grinde (32) fant lykken i «Jakten på kjærligheten» for tre år siden. Nå er bryllupet rett rundt hjørnet.

I 2020 ble det søt musikk mellom «Jakten»-bonden Ronny Stokland fra Klepp (40) og frier Camilla Jensen Grinde (32) i «Jakten på kjærligheten».

To år senere – oktober i fjor – tok duoen forholdet et steg videre og forlovet seg, etter at Grinde fridde til Stokland.

Nå kan de imidlertid snart erklære seg som rette ektefolk.

MANN OG KONE: «Jakten på kjærligheten»-bonden Ronny Stokland og frier Camilla Jensen Grinde falt for hverandre under datingprogrammet i 2020. Tre år senere er de snart gift. Foto: Bo B. Randulff / TV 2

Straks bryllup

17. juni går paret nedover kirkegulvet i Time kirke i Rogaland – på deres treårsdag. 70 gjester som omfatter både familie og venner er invitert i bryllupet. Etterpå bærer det videre til et festlokale på Bryne.

– Jeg gleder meg helt enormt. Dette tror jeg blir helt strålende, sier Grinde og ler, når TV 2 slår på tråden.

Den vordende bruden kan røpe at bryllupsforberedelsene er unnagjort.

– Det er så å si klart. Kjole er kjøpt og alt er på stell. Nå venter vi bare på at dagen skal komme.

I forrige uke ble 32-åringen gjort stas på i et utdrikningslag i hjembyen Bergen.

– Jeg ble overrasket med hotellovernatting og mange morsomme greier med venninner. Ufattelig koselig.

– Jeg gleder meg til å bli fru Stokland, deler hun videre.

– Kan ikke få rost henne nok

I likhet med sin utkårede, ser Klepp-bonden frem til å bli mann og kone i sommer.

– Vi gleder oss skikkelig. Etter frieriet til Camilla i høst, har planleggingen av bryllupet stått i fokus. Hun er kjempeflink til å planlegge og å organisere. Jeg har ikke behøvd å gjøre noen ting, så dette blir en flott dag, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg kan ikke få rost henne nok. Hun er kjempebra. Jeg gleder meg til å bli Camillas ektemann.

Stokland legger ikke skjul på at bryllup og planleggingen rundt kan være altoppslukende, og at han til en viss grad gleder seg til at det hele er overstått.

GIFTEKLARE: Tre år etter at de ble kjærester, skal «Jakten på kjærligheten»-bonden Ronny Stokland og frier Camilla Jensen Grinde bli smidd i hymens lenker 17. juni i Time kirke. Foto: TV 2

– Jeg kjenner at det skal bli godt når vi kan sette oss ned som gift etter bryllupet.

40-åringen ser ikke bort fra at det blir bryllupsreise på ekteparet.

– Det blir nok ikke med en gang. Det blir nok at vi drar med barna først, og så reiser vi på egen hånd etter hvert.

– Hvor?

– Europa en plass. Ikke Syden. Det må være en plass der det er noe skikkelig å se eller oppleve.

