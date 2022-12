Jakten-paret Jørgen og Sofie slet med overgangen til det nye livet – nå vil de ha barn

– Det er helt fantastisk å være nyforelsket. Nå har vi en hverdag der vi møtes veldig ofte og er sammen, og blir enda bedre kjent. Og vi har kost oss enormt. Vi har det så fint sammen.

De kjærlige ordene kommer fra isfjordingen Jørgen Heen Brovold (30).

Han titter bort på kjæresten Sofie Skodjevåg Magnussen (27), som smiler bekreftende.

Seks måneder har gått siden sauebonden og frieren ble et par etter å ha falt pladask for hverandre under innspillingen av årets Jakten på kjærligheten.

FORELSKET: Sauebonden Jørgen Heen Brovold og frieren Sofie Skodjevåg Magnussen fant lykken sammen i høstens Jakten på kjærligheten. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

Måtte gjøre tiltak

Nå sitter duoen tett sammen i sofakroken i 30-åringens julepyntede stue med tre, adventsstake og nisseputer – med TV 2 på besøk. Utenfor ruver de snødekte, majestetiske fjellene over gården i Isfjorden.

Da Jakten på kjærligheten herjet som verst i høst, var det å skjule forholdet for omverdenen alt annet enn enkelt. Paret var nødt til å ta noen grep for å holde seg mest mulig under radaren.

– Det var en liten utfordring å skulle skjule seg etter at innspillingen var ferdig. Vi måtte skjule bilene når vi var på besøk hos hverandre. Jeg var ikke så mye ute på tunet, men holdt meg innendørs, forteller Magnussen til TV 2.

– Det ble caps og hettejakke. Det var mange som fortalte i ettertid at de var veldig nysgjerrige på hva slags fremmed bil som sto på tunet, og at de måtte se på registreringsnummeret, utdyper Brovold videre.

Se intervjuet med Jakten-paret i videoen øverst i saken, der de deler om tiden etter datingprogrammet.

Het hyttekos for Jakten-Jørgen

Til tross for nysgjerrige øyne, dristet paret seg på en countryfestival på Vinstra.

– Vi kunne faktisk ha på oss cowboyhatter og briller – og å være i skjul, så det gikk veldig fint, sier bonden.

Vanskelig overgang

Men den hemmeligholdte tilværelsen som kjærester viste seg å være altoppslukende, og det har senere tatt tid å komme seg ut av skallet.

– Etter at det var på TV, så var det egentlig litt vanskelig å komme seg ut av den bobla. Vi var litt «stuck» i akkurat det å holde oss skjult. Det var rart å skulle være offentlig, innrømmer Magnussen.

– Det er klart at når man har nysgjerrige naboer i en liten bygd som Isfjorden, så er det en tilvenningssak å kunne lære seg å være offentlig. Vi har slitt med å komme oss ut av det – å skjønne at nå kan vi dra på restaurant eller ut på byen, forklarer Brovold, og legger til:

OMSTILLING: Kjærestene Jørgen Heen Brovold og Sofie Skodjevåg Magnussen innrømmer at overgangen fra Jakten på kjærligheten til hverdagen har vært noe humpete. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Det har kanskje blitt til at vi har kost oss hjemme og blitt vant til den tilværelsen. Jeg tror kanskje etter hvert at vi skal bli flinkere til å komme oss ut. Hun må jo bli kjent med sambygdingene nå.

Og selv om overgangen til offentligheten har vært noe humpete, uttrykker tospannet at det har vært hyggelig å vise sin kjærlighet – og å bli gjenkjent.

– Det føltes veldig godt å komme ut som et par. Det var veldig godt å slippe å si: «Nei, du må følge med på TV». Det er veldig koselig å bli gjenkjent. Man ser blikk og smil her og der – trivelig, sier 30-åringen.

– Ja, folk er veldig koselige. Vi var på Røros for ikke så lenge siden, og da var det mange hyggelige som tok kontakt med oss, skyter partneren inn.

Vil flytte sammen

Turtelduene bor enn så lenge på hver sine adresser, men planlegger å flytte sammen en gang i fremtiden.

– Håpet på sikt er jo at Sofie blir fastboende her i Isfjorden, og vi kan tilbringe all tid sammen, for jeg kjenner jo det at jeg har lyst til å være rundt henne hver dag, sier Brovold, og fortsetter:

– Det er veldig viktig for meg at hvis hun skal ta det steget å flytte hit, så skal det bli en plass der hun kan ta eierskap og å få gjøre det hun vil. Hun skal gjøre sine ting.

Sjøholtjenta smiler.

– Å flytte til Isfjorden tenker jeg at ikke er noe negativt. Det er en veldig fin plass med mye muligheter for friluftsliv. Det hadde vært hyggelig det.

SAMBOERSKAP?: Turtelduene fra Jakten på kjærligheten regner med at de blir samboere i nærmeste fremtid, men tar en dag av gangen. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

– Jeg kommer hovedsakelig for Jørgen, da, legger hun til, og humrer.

Én times kjøretur fra hverandre stopper heller ikke paret fra å tilbringe mange av ukedagene og helgene sammen.

– Vi har vært veldig flinke til å møtes, og har tatt alle mulighetene som har bydd seg. Hun har vært kjempeflink til å komme hit, og så drar jeg dit når jeg har mulighet til det. Jeg har jo en far som er veldig snill og hjelper meg mye på gården, så han legger alle forhold til rette for at vi skal være sammen, sier romsdalingen.

Når 27-åringen først er på gården, er hun ikke redd for å ta i et tak.

– Jeg hjelper jo en del til. Jeg prøver å hjelpe til mer enn jeg får lov til. Jørgen skal fikse alt, og så prøver jeg å lure meg til å være med, sier hun lattermildt, og kaster et blikk på kjæresten.

– Hun er veldig flink til å hjelpe til, understreker han.

GÅRDSLIV: Sjøholtjenta Sofie Skodjevåg Magnussen liker å brette opp ermene og er glad i dyr, noe som kommer sauebonden og kjæresten Jørgen Heen Brovold til gode. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

Familiedrøm

Om det blir noen små krabater på gården etter hvert vil tiden vise, men begge to er klare for familieforøkelse før eller siden.

– Vi har vært ganske enstemmige om ønsket om å stifte familie, sier Magnussen.

– Jeg håper jo på en liten flokk. Noen smårollinger som løper rundt på tunet. Det er koselig. Vi trenger jo flere bønder her i landet, så vi må ha en liten odelsgutt – eller jente, som kan ta etter oss en gang, sier bonden blidt.

Kjærestene utelukker heller ikke at de tar forholdet et steg videre på sikt, men påpeker at de er tilfredse slik situasjonen er nå, og at de ser hva fremtiden bringer hva gjelder forlovelse.

BARN: Både Brovold og Magnussen drømmer om å stifte familie etter hvert. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

Juletid og nyttårsforsett

Når det nå ringes inn til jul, skal hjertevennene feire julaften på hver sin kant.

– Vi skal ikke feire jul sammen. Jørgen er sammen med søskenflokken sin, og jeg har broren min som kommer hjem, sier Magnussen.

Likevel får de nyte hverandres selskap i romjulen og på nyttårsaften, og adventstiden har allerede gått med til julebaking og hygge.

– Det som er så fint med romjulen er at det blir arrangert mange fester og juleselskap, så det hadde vært fint og tatt med Sofie på det. Det gleder jeg meg veldig til, sier bonden, og legger til:

– Og på nyttårsaften så koser vi oss, og så blir det et nyttårskyss.

JULEKYSS: Jakten-paret Jørgen Heen Brovold og Sofie Skodjevåg Magnussen feirer ikke julaften sammen, men skal tilbringe mye tid sammen i romjulen og på nyttårsaften. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

Begge ler i kor.

– Har dere noen nyttårsforsetter?

Det blir en pause før Magnussen svarer:

– Spennende. Det har jeg ikke tenkt på. Jeg tenker å gjøre litt mer ute, og at vi farter mer sammen.

Kjæresten sier seg enig.

– Et nyttårsforsett kan være i de baner. Det å sette jobb litt til siden, og å ha litt mer tid til hverandre – dra på turer, sier Brovold, og fortsetter:

– Vi har begge lyst på toppturer. Kanskje også en tur til Afrika på safari for å se dyr, så det håper vi å få til etter hvert. Og så har jeg lyst til å ta henne med på en tur til Asia. Det hadde vært veldig kult.

Se hele sesongen av årets Jakten på kjærligheten på TV 2 Play.