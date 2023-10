«Jakten»-paret holdt forelskelsen skjult for de andre frierne

Etter at gnistene skjøt fart klarte ikke Sigrid Tolsby (30) og frier Ben Frogner (30) å holde fingrene av fatet – selv under innspillingen.

Bonde Sigrid Tolsby (30) har tatt sitt endelige valg i «Jakten på kjærligheten» på TV 2, og av de fire frierne hun hadde med seg til Aremark i Østfold, var det Ben Frogner (30) fra Hamar som stjal hjertet hennes.

FALT PLADASK: Ben Frogner forteller at han falt pladask for bonde Sigrid Tolsby under den aller første daten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Men det har ikke vært en enkel prosess, forteller hun til TV 2. Mye fordi at frierne brukte lang tid på å tørre å være både åpne og fysiske med henne.

– Det var veldig vanskelig for meg, og det var egentlig ikke før de siste datene at gutta turte å være mer fysisk og flørtende. Da ble det også veldig tydelig for meg hvem det var jeg hadde romantiske følelser for.

– Når var det du innså at Ben var «The one»?

– Jeg hadde et veldig godt øye til Ben allerede under den første daten. Da skjønte jeg at vi hadde god kjemi, og følte meg litt småfnisete med ham.

– Falt pladask!

På denne båttur-daten var også frier Sverre Krekvik (35) med, som hun endte opp med å sende hjem allerede da.

Etter at valget var tatt, og frieren sendt hjem, ble Ben og Sigrid sittende alene i båten før de fikk mulighet til å dra tilbake til de andre frierne. Og det var da gnistene oppsto.

– Vi satt der i kanskje tyve minutter uten kamera, og da fikk vi helt fred. Det tror jeg er mitt fineste øyeblikk fra den perioden, for da skjønte jeg at «shit, her er det noe». Og noe mer enn bare et fint vennskap, avslører Sigrid.



Og Ben stemmer i:

– Det var da jeg falt pladask! Jeg følte at vi hadde veldig fin kjemi. Det hjalp også veldig på at kamera ikke var til stede, for da ble det en mer naturlig setting med én gang. Vi fikk fri fra støyet rundt, og da begynte det å krible, minnes Ben.

Vanskelig å skjule kriblingen

Og da de «endelig» kom tilbake til frierne, var det vanskelig for dem å skjule kriblingen.

– Jeg var i veldig godt humør da vi kom tilbake igjen til de gjenværende gutta, og dette er fælt å si; men jeg hadde nesten glemt at jeg hadde sendt hjem Sverre. Vi var så oppslukte av hverandre, og jeg måtte konsentrere meg om å være alvorlig da jeg skulle fortelle at jeg hadde sendt ham hjem, forteller Sigrid og ler av sin egen oppførsel.

Fra dette øyeblikket var det oppstått en gnist mellom dem, som var vanskelig å legge skjul på under resten av innspillingen.

KATTEN HENRIK: Ben er allerede blitt glad i Sigrids katt Henrik – som paret avslører at får lov til å sove i sengen sammen med dem. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Til TV 2 forteller Ben og Sigrid i dag at de sendte hverandre flørtende blikk, og også skjulte kyssing overfor de andre frierne.

– Jeg var egentlig veldig klar på at vi ikke skulle smyge oss rundt, og være liksom-kjærester, for jeg ville gi de andre gutta en sjanse. Men det kan hende vi kyssa litt i gangene, sier Sigrid og ler.



– Det kan stemme dét, supplerer Ben med et lurt smil.

Måtte holde maska

30-åringen fra Hamar erkjenner at også han kjente på dårlig samvittighet overfor de andre frierne.

– Det var litt vanskelig, for jeg hadde en veldig fin tone med de andre gutta. Det var absolutt vanskelig å holde maska, og det var ingen god følelse. Men jeg var der for Sigrid, ikke for noen andre, forklarer Ben.



Paret ble enige om å forsøke å holde følelsene som hadde oppstått mellom dem litt tilbake – men det var enklere sagt, enn gjort.

– Jeg hadde helt paranoia. Hver gang vi hadde kyssa, løp jeg rundt alle hushjørner og vegger for å se om det var noen som hadde fått det med seg, minnes hun med latter.

Det er ikke bare under innspillingen at de to har vært nødt til å skjule den gryende forelskelsen. Også i Halden, der Sigrid bor, har paret vært nødt til å leve i skjul frem til TV-seerne nå har fått med seg at det var Ben som trakk det lengste strået.

– Vi er veldig sosiale begge to, så for oss å ha blitt sperret inne i et hus, som det har føltes som de siste månedene, det har vært veldig utfordrende, forklarer Sigrid.



Lange blikk fra naboene

For å pleie kjærligheten har paret derfor reist til Sverige og Danmark, der ingen har kjent dem igjen.

– Jeg har fått helt panikk hver gang jeg har hentet han på toget her i Halden, og bedt ham om å gå til bussholdeplassen hvor det ikke er noen folk.

I SKJUL: Ben og Sigrid har vært nødt til å leve i skjul de siste månedene – før utfallet av «Jakten på kjærligheten» ble kjent. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

For det å ikke se hverandre på flere måneder, fra innspilling til siste episode er sendt på TV, har vært helt uaktuelt.

– Skulle vi ikke ha sett hverandre på disse månedene, hadde vi jo aldri vært her hvor vi er i dag. Vi har fått beskjed fra produksjonen om å ta noen forholdsregler, men jeg kan ikke putte et laken over hodet hans heller!

– Kjekt hvis du dropper det! supplerer Ben med latter.



Også naboene i området det Sigrid bor, har sendt lange blikk i retning huset med utsikt over Fredriksten festning.

– Jeg har følt meg som den skurken i området her, ettersom vi har vært nødt til å holde oss skjult. Og jeg går jo ikke akkurat under radaren her heller, påpeker Ben.

HOLDE HENDER: Endelig kan Ben og Sigrid dra på matbutikken, kino og restaurant, og ikke minst holde hender, ute blant folk. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Nå skal det ferske paret se hva fremtiden bringer, og på sikt er planen at Ben, som jobber som konsulent, skal flytte fra leiligheten i Oslo til Sigrids hus i Halden.

– Herregud, som vi gleder oss til å kunne gå på matbutikken sammen, se en film på kino eller bare spise middag ute på restaurant, stemmer det forelskede paret i.

Se «Jakten på kjærligheten» mandager og onsdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.