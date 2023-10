«Jakten»-paret avslører ny sivilstatus

Det var Hamarværingen Ben Frogner (30) som vant bonde Sigrid Tolsbys (30) hjerte under jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten».

DET ENDELIGE VALGET: På sikt skal frier Ben Frogner flytte inn til kjæresten Sigrid Tolsby i Halden – det ser de begge frem til etter å ha skjult kjærligheten i lang tid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TV 2 er blitt invitert hjem til Sigrid i Halden, hvor kjærligheten blomstrer mellom henne og Ben. Men de erkjenner begge to at det var tøft å gå fra oppholdet på Sigrids familiegård i Aremark i Østfold, til å date i det skjulte.

– Det ble en brå overgang. Vi hadde vært veldig tett på hverandre på gården, og så plutselig kom vi ut og måtte finne en vri på hvordan vi skulle få dette til å fungere. Og i det skjulte i tillegg, sier Ben.

Begge single i tre år

Det som ble tøffest for paret var å ikke se hverandre hver dag, og å få en travel hverdag, på hver sin kant, til å fungere for begge.

– Vi har jo vært single i tre år begge to, så det å plutselig skulle sette av tid til å ringes og opprettholde kontakten, når man først er borte fra hverandre i noen dager, det var litt utfordrende i starten, erkjenner Sigrid.



Verken Sigrid eller Ben, som begge to er svært sosiale og aktive, har hatt et ønske om avstandsforhold.

– Vi var litt redde for at det kunne skjære seg i starten, fordi at vi ikke fikk prioritert hverandre. Vi har hatt noen alvorsprater rundt dette, og vi har konkludert med at vi ønsker å satse på forholdet, forteller Sigrid ærlig.



Kjærlighetsturer har styrket relasjonen

Etter innspillingen har Sigrid og Ben vært nødt til å holde datingen og relasjonen skjult for offentligheten, for ikke å avsløre at de to ender opp som par.

Lange telefonsamtaler i hverdagen, og kjærlighetsturer til Sverige og Danmark, har vært med på å pleie den gryende kjærligheten.

– Vi har ringt hverandre veldig mye, fordi jeg har behov for at vi er en del av hverandres hverdag. Hvis man mister hverdagen tror jeg også at det er lett for at man lever hvert sitt separate liv, og så sklir det ut, sier Sigrid.



FORELSKET: Nå bekrefter Ben og Sigrid overfor TV 2 at de er blitt kjærester. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

For Ben har utfluktene til utlandet, der ingen kjenner dem igjen, vært med på å styrke relasjonen.

– De turene har vært avgjørende for meg. Der har vi vært vanlige sammen i offentligheten. Vi har leid hender og gjort kjæresteting. Jeg synes vi har det veldig bra nå, og er på et godt sted, sier Ben.



– Og ja, hva er status på relasjonen deres i dag?



– Nå er vi kjærester! Vi har vært kjærester i tre dager, sier Sigrid og ler.

Ble kjærester i Gøteborg

Når dette intervjuet blir gjort, viste kalenderen at «for tre dager siden» var første helgen i oktober.

– Det var mens vi var på en liten tur i Gøteborg, forklarer Ben om hvordan kjærestespørsmålet ble tatt opp.

– Vi hadde akkurat spist ute, og «noen» begynte å gå rundt grøten. Jeg visste ikke helt om jeg skulle spørre eller ikke, fordi jeg tenkte på fallhøyden igjen. Men jeg spurte til slutt om hun ville være kjæresten min.



– Og da ble det sånn, supplerer Sigrid, mens hun ler hjertelig.



30-åringen fra Halden har aldri lagt skjul på at hun nå, med deltakelsen i «Jakten på kjærligheten», var ute etter en mer trygg og solid relasjon. En hun kunne bygge videre på, og starte en familie med.

UTE I OFFENTLIGHETEN: Endelig kan kjæresteparet Ben Frogner og Sigrid Tolsby vise seg offentlig sammen, uten å avsløre utfallet av «Jakten på kjærligheten». Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Noen vil påstå at du kanskje gikk for det mest «utrygge» valget da du gikk for Ben?



Sigrid sukker.

– Jeg er 30 år. Jeg har et solid liv og klarer meg egentlig på egen hånd. Til syvende og sist handlet det om hvem jeg er forelsket i. Man kan selvfølgelig ha i mente hva som er fornuftig å gjøre, men forelskelsen kan man ikke fremprovosere, uansett hvor bra man er på papiret.



Såret av «fuckboy»-stempel

Begge to har vært åpne om at det har vært en påkjenning at folk har spekulert i motivene for Bens deltakelse i «Jakten på kjærligheten» – spesielt siden han tidligere har vært med i datingprogrammet «Første date» på discovery+.

Ben føler at han ved flere anledninger har vært nødt til å forsvare seg selv og sine motiver.

– Hovedfokuset mitt har vært å bli kjent med Sigrid, og se om det potensielt var noe der. I starten var for tidlig å gå inn på de dypeste tingene, og jeg ville heller leve litt i nuet.

Ben tror det kanskje er derfor at mange har sett på ham som useriøs.

– Men intensjonen min var den samme hele tiden. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg var litt redd for at det kanskje hadde gått for langt, før jeg viste frem den seriøse siden min også.



– Hvordan ser fremtiden deres ut?



– Drømmen er å bo på Tolsby og at jeg tar over familiegården, men vi vil begge ha et solid forhold før dét skjer. Derfor er planen nå først at Ben på sikt skal flytte hit til Halden, forklarer Sigrid.

Bryllup og baby

Hovedprioriteringen denne høsten og vinteren er å få landet etter at «Jakten»-sirkuset er over.



– Vi må finne en rytme i hverdagen – sammen, sier det ferske kjæresteparet nærmest i kor.

KATTEN HENRIK: Med i relasjonen med Sigrid har Ben fått to katter med på kjøpet. Her er katten Henrik nysgjerrig på fotografen under TV 2s besøk i Halden. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Og både Sigrid og Ben har allerede gjort seg opp en formening om rekkefølgen på mulig familieforøkelse og ring på fingeren.

– Det blir i alle fall bryllup før barn. Der er jeg litt konservativ, så vi starter med det, sier Sigrid og ler.

Og dét passer Ben ypperlig.

– Jeg kommer fra en familie som er ganske konservative på det samme, så jeg tenker at det er helt greit. Vi får se hva fremtiden bringer. Men nå skal vi starte med å være helt vanlige kjærester først!

ÅPNET HJEMMET: TV 2 har vært på hjemmebesøk hos det forelskede paret Sigrid Tolsby og Ben Frogner. På sikt er planen at han skal flytte inn til Sigrid og katten Henrik. FOTO: Sveinung Kyte / TV 2

