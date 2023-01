Jakten på kjærligheten søker etter bønder til sesong 20

Er du en singel bonde som drømmer om den store kjærligheten? Er du lei av dating-apper og trenger litt drahjelp? Da kan dette være eventyret for deg! Grip denne unike sjansen til å treffe mennesker som ønsker å møte akkurat deg, og som vil ta del av det livet du lever.

For gjennom 19 sesonger har vi sett at det absolutt er mulig å finne kjærligheten på TV! Takket være Jakten på Kjærligheten gjennom 19 sesonger har 28 par funnet kjærligheten, og 15 jakten-barn har kommet til verden. Med andre ord; her har du en fantastisk mulighet dersom du er lei av singellivet.

Vi skal i gang med jubileumssesongen av «Jakten på Kjærligheten» og er nå på utkikk etter single bønder som ønsker å finne en partner å dele livet med!

Vi ønsker å spre kjærlighet på bygda, og hjelpe enda flere på veien til å finne sin store kjærlighet. Og husk at det er mange måter å være en bonde på; kanskje du er melkebonde eller driver et økologisk småbruk? Kanskje du driver et gjestgiveri? Det er mange måter å leve ut bondedrømmen på, og vi ønsker å høre fra dere alle.

Vet du om noen som burde være med? Noen som trenger et vennlig spark bak for å tørre og kaste seg ut i det? Legg gjerne inn en uforpliktende søknad på deres vegne, så tar vi kontakt.

Hva venter du på? Meld deg på her.

Lenge leve kjærligheten ❤

Innspillingen vil foregå i løpet av juni/juli 2023.