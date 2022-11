Jakten-Ole-Johan avslører nytt familiemedlem

Tidligere Jakten-bonde, Ole-Johan Dyste (49), og kjæresten har fått et nytt tilskudd i familien.

For ett års tid siden dukket hestebonden Ole-Johan Dyste (49) fra Toten opp på TV-skjermen i Jakten på kjærligheten.

Dyste fikk en noe humpete reise gjennom programmet da to friere trakk seg, og ikke ble han skutt av Amors piler heller.

I april i år ble det imidlertid kjent at totningen hadde funnet lykken på egen hånd med Minnesund-kvinnen Charita Tosterud Teigen gjennom Facebook.

KJÆRESTER: Fjorårets Jakten-bonde, Ole-Johan Dyste, og Minnesund-kvinnen Charita Tosterud Teigen fant hverandre på Facebook. I april i år bekreftet de forholdet for omverdenen. Foto: Privat

Den gangen takket bonden Jakten på kjærligheten for at deres veier hadde møttes.

– Jeg tror ikke det hadde skjedd om det ikke var for Jakten. Hun hadde sett på det, så jeg hadde gitt et godt inntrykk, sa han til TV 2.

Nytt familietilskudd

Når TV 2 nå ringer syv måneder senere har Dyste en oppdatering å komme med.

– Vi har det veldig fint. Vi koser oss. Veldig stas. Det kan ikke bli bedre enn dette. Det er helt utrolig at man treffer noen, og at det klaffer sånn som det har gjort. Jeg føler hun kjente meg før vi møttes, og det har egentlig bare blitt sterkere og sterkere, sier han.

En 50 minutters kjøretur skiller dem fra hverandre, men paret sørger likevel for å tilbringe så mye tid som overhodet mulig sammen.

– Så fort vi har anledning, så er vi sammen enkelte kvelder i uken, og i helgen så er det enten ut på besøk hjemme hos meg med barna, eller så er jeg på besøk hos henne.

Om det blir samboerskap i fremtiden gjenstår å se.

– På sikt har vi planer om det, men det er ingenting som er avklart enda, så tiden må vise hva som skjer, sier han.

Til tross for at duoen bor på hver sine tuer, har de gått til anskaffelse av et nytt familiemedlem – nemlig Milla – en hund av blandingsrasen doodle.

– Vi har kjøpt oss en valp sammen. Det er veldig stas. Hun er en blanding av puddel, labrador og golden retriever. Vi koser oss veldig, uttrykker han.

Utelukker ikke forlovelse

Lykken smiler for Dyste og hans utkårede om dagen.

49-åringen utelukker ikke å ta forholdet et steg videre på sikt, men understreker at de tar en dag om gangen.

– Vi har egentlig ikke snakket så mye om det. Selv om det ikke er helt umulig at det kanskje skjer noe sånt etter hvert, men jeg tror vi får ta ting litt i riktig tempo. Vi er absolutt ikke fremmede for ekteskap på et tidspunkt, men vi får bli godt kjent nå, og så kan samboerskapet komme, og så får vi se hva tiden bringer, sier han.

På spørsmål om hvorfor han og partneren klaffer så godt, svarer han følgende:

– Det er personligheten og den omsorgspersonen hun er. Og så er vi nok også veldig like. Grunnverdiene, og hva vi står for er veldig likt, og vi er enige om mange ting. Selv er jeg en litt traust og treig totning, og hun er det mer fart i enn meg, så vi utfyller hverandre veldig godt.

