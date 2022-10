Jakten-Frank: – Man opplever mye dritt

Ammekubonden Frank Sigvaldsen (35) er en av de fire bøndene i høstens Jakten på kjærligheten.

I ukene som har gått har vi sett bonden med det lune smilet og de vittige replikkene vise omsorg for både dyr og friere på gården i Froland.

Ifølge bonden selv ligger nestekjærlighet naturlig for ham.

– Jeg er vant til å gi omsorg til andre mennesker, sier han til TV 2.

OMSORGSPERSON: Jakten-bonden Frank Sigvaldsen er både bonde og ambulansearbeider, og er drivende opptatt av å hjelpe andre. Foto: Espen Solli / TV 2

Ved siden av å drive gård, er Sigvaldsen utdannet paramedisiner og har vært ambulansearbeider i 15 år. 35-åringen drives av å ta vare på andre, og synes yrket er svært givende.

– Jeg har alltid hatt lyst til å hjelpe andre, og å ha en jobb som ikke er helt A4. Det er ingen dager som er like. Noen dager er det transportarbeid fra sykehus til sykehjem, mens andre dager er det hjertestans og trafikkulykker. Det er veldig fint å kunne hjelpe mennesker i en eller annen krise.

– Kvalm og uvel

Sterke inntrykk, alvorlige ulykker og dødsfall er en naturlig del av hverdagen som ambulansearbeider.

Sigvaldsen minnes da datteren hans bare var noen måneder gammel, og et oppdrag satte en støkk i ham.

– Jeg husker vi hadde rykket ut til krybbedød. Jeg hadde akkurat blitt pappa selv – da kjente jeg på det, deler han.

Tanken om at det samme kunne skje med barnet hans gjorde ham engstelig.

– Da jeg kom hjem ble jeg uvel, kvalm og mutt.

For Sigvaldsen har det vært uvurderlig å kunne dele det han opplever med ambulansekollegaene.

– Man opplever jo like mye dritt gjennom én uke, som andre opplever gjennom et helt liv. Det er et godt kollegialt samhold på jobb. Man kan snakke med hvem som helst på jobben om det man opplever, uten at man bryter taushetsplikten av den grunn.

Bonden tror at ambulansearbeidet gjør ham godt.

– Det gir meg mye, og så blir jeg reflektert og ydmyk. På en hverdag, så kan man ikke klage over at oppvasken ikke er tatt, når man nettopp kommer fra noen som har mistet sin kjære, mener han.

Spesielle evner

Sørlendingen har også andre strenger å spille på. Når han ikke befinner seg i fjøset eller rykker ut med ambulansebilen, står han av og til foran healing-benken.

Sistnevnte beskjeftigelse er noe som kom 35-åringens vei for ett år tilbake, etter et samlivsbrudd.

– Det var mye som skjedde og mange tanker. Jeg føler selv at jeg klarer å ha kontakt med meg selv, men på det tidspunktet følte jeg at jeg hadde mistet kontakten, deler han.

Snart ble Sigvaldsen tipset om en healingskole i Arendal.

– Jeg hadde en prat med ei som driver skolen, som mente at jeg hadde noen veldig sterke evner for healing.

Før han visste ordet av det, befant han seg på skolen og fikk innføring i healing.

– Man jobber med lys der man overfører energi til den andre kroppen. Det er en universell kraft, forklarer han.

Under og etter opplæringen har han praktisert healing på flere, og tilbakemeldingene har vært hovedsakelig gode, ifølge bonden.

– Det er stort sett bare positive tilbakemeldinger. Det har vært flere kommentarer som: «Dette var veldig spesielt. Hvordan får du det til?». Det er vel én eller to som sier at de ikke har merket noe særlig, men det er fint at de er ærlige.

Også frierne i Jakten på kjærligheten har fått teste Sigvaldsens håndspåleggelse.

Ifølge Store norske leksikon og NHI er healing en alternativ behandlingsform som skal muliggjøre psykisk og fysisk helbredelse. Healing er ikke forankret i kunnskapsbasert medisin eller naturvitenskap. Målet er å lede en kraft eller energi til noen andres kropp, slik at vedkommende skal bli frisk. Healere mener at kraften fjerner blokkeringer eller ubalanse i kroppen.

Tabubelagt

Sigvaldsen mener at healing er tabubelagt blant mange.

– Det er litt spesielt og tabu at man holder på med det, kanskje. Samtidig så er jeg trygg på meg selv, og de som kjenner meg og synes det er noe tull, de får bare synes det, sier han.

– For meg så blir det mer og mer naturlig. Men folk har litt problemer med å stole på ting de ikke ser. Hvis man ikke har opplevd det, så er det vanskelig å tro på det, fortsetter han.

Likevel har han spurt seg selv om hva han holder på med.

– Det har hendt at jeg har tenkt: «Herregud, hvor dum er du som står her med dette?». Men når du etterpå ser reaksjonen og opplevelsen som de har – det er en spesiell situasjon, og du kjenner at det virker.

– Takknemlig

Bonden har selv blitt healet og beskriver det som «veldig behagelig». 35-åringen lar seg imidlertid ikke påvirke når han utøver healing på andre.

– Jeg stenger meg litt ute. Jeg tar ikke inn noen energi, og prøver å beskytte meg selv. Jeg er bare en kanal for den energien.

Sigvaldsen er glad for at healing-evnene kan komme andre til gode.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg kan være til hjelp hvis noen sliter med noe. Det er som med ambulansejobben der man kan bidra positivt til andres liv, avslutter han.

