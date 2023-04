Byttet ut storby med gårdslivet: – Jeg fikk nok

Erlend Christoffersen levde storbylivet som businessmann i mange år. Så bestemte han seg for å bli bonde.

I år er det jubileumssesong av «Jakten på kjærligheten» og fire nye bønder skal forsøke å finne en partner for livet.

Erlend Christoffersen (40) er øko-bonde og har vært singel siden 2018. Det var også rundt denne tiden at han bestemte seg for å bli bonde. I årene som har gått siden, har han vært opptatt med å tilpasse seg den nye tilværelsen, og ta til seg nyttig kunnskap om gårdslivet.

Nå består livet hans av dyr, natur og økologisk og selvdyrket mat. Det skiller seg betydelig ut fra det tidligere livet hans som businessmann i ulike storbyer.

Fra San Francisco til Finnskogen

Christoffersen driver en gård i Finnskogen sammen med noen venner. Der er de opptatt av selvforsyning, bærekraft og sirkulær drift.

I tillegg er 40-åringen opptatt av dyrevelferd, der dyrene kan gå fritt på beitet. Han har storfe, gris og høns.

Han er generelt glad i å bygge og skape ting, og har blant annet bygd om en gammel militær vaskevogn til en techno-tralle, som tilfredsstiller musikkinteressen hans. Før han tok fatt på gårdslivet, jobbet han som businessmann og markedsførte diverse apper, blant annet gårdsspillet «Hay Day».

I denne fasen av livet bodde han i Berlin, San Francisco og London.

Så endret livet seg.

– Jeg fikk etter hvert nok av å sitte foran skjerm. Jeg har stort sett jobbet med virtuelle produkter, og da ville jeg gjøre noe håndfast, være ute, bruke kroppen og produsere noe som er viktig. Matproduksjon kommer man ikke utenom – det vil vi alltid ha behov for.

– Det føles spesielt meningsfylt når man tilstreber å gjøre det på naturens premisser, med god dyrevelferd og omtanke for jorda.

Han forteller at det var gøy å jobbe med gårdsspillet, men påpeker at det er mye gøyere å jobbe med gård i virkeligheten.

Tilpasningsdyktig

40-åringen vil beskrive seg selv som tilpasningsdyktig, og det gikk derfor greit å bytte ut storbylivet med gårdstilværelsen.

– Jeg tilpasser meg raskt til nye realiteter. Livet handler om å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Det er jo det jeg har gjort i businessverdenen, frem til jeg hoppet av det sirkuset, og det er det jeg fokuserer på nå òg, forteller Christoffersen.

Da han bestemte seg for å bli bonde, søkte han etter kunnskap fra mentorer, eksperter og andre bønder. For ham har det vært viktig å prøve og feile.

Han er oppvokst i Odalen, men hadde ingen erfaringer med å drive gård fra barndommen. Det er spesielt én ting som skiller seg ut i det nye livet hans:

– Man er mer sin egen lykkes smed. Man må ta mer ansvar for at ting skal skje, påpeker han.

Fikk råd fra «Jakten»-bonde

I det siste har han hatt lyst til å dele livet med en partner. Etter at han meldte seg på datingprogrammet, nådde han ut til en annen tidligere deltaker, nemlig Tore Jardar Skjønsholt Wirgenes.

Han beskriver ham som en støttespiller i tilværelsen som bonde, og fikk i tillegg råd fra ham i forbindelse med deltakelsen.

– Jeg sa nok bare: «Nyt det hele, by på deg selv og fortell tankene dine». Da blir det ikke misforståelser. Ellers må man jo bare følge hjertet. Det klarer Erlend utmerket selv, forteller Wirgenes.

DYREVELFERD: Erlend Christoffersen er opptatt av dyrevelferd på gården. Foto: Privat

Da Christoffersen gikk over til å være bonde, fikk han god støtte fra de rundt seg. Han trekker særlig frem en venninne av ham, som har jobbet som gartner.

– Det var kanskje hun som først gjorde meg oppmerksom på hvor fint det kunne være å dyrke sin egen mat, sier han.

Finne kjærligheten

Nå som Christoffersen har fått i gang driften på gården, er tiden inne for å finne en partner han kan dele denne opplevelsen med.

For ham er det viktig at hans fremtidige kjæreste deler samme syn på et liv i pakt med naturen.

– Jeg ser etter en som har samme visjon og drøm om et landlig liv med selvforsyning, landbruk og dyrehold på naturens premisser. Og en som vil være med på å utvikle denne drømmen videre, sier Christoffersen.

Han har ingen strenge krav til partneren og hun trenger ikke nødvendigvis å være bonde selv. Det er likevel viktig at personen har et ønske om et gårdsliv sammen med ham.

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.