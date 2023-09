«Jakten»-millionæren har en plan for potensielle golddiggere

Innspillingen av «Jakten på kjærligheten» er godt i gang, og TV 2 har tatt turen innom bonde Erlend Christoffersen (40) på gården hans på Finnskogen i Hedmark.

Dagen etter TV 2-besøket skulle de seks frierne Christoffersen har valgt seg ut, ankomme Finnskogen for å delta på fem minutters speeddate.

FRA BUSINESSMANN TIL BONDE: For bare noen år siden jobbet Erlend Christoffersen med mobilspill-apper i San Francisco, Berlin og London. Nå drifter han Bekkloa gård i Finnskogen i Hedmark i et slags gårdskollektiv med flere venner. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Kvelden før kvelden benyttet økobonden og «Jakten»-programleder Jan Thomas (56) anledningen til å gå gjennom frierbrevene de seks utvalgte hadde skrevet.

– Da jeg fikk brevene, leste jeg først gjennom dem selv, og så hadde vi gårdsråd med mine nærmeste her på gården. Jeg hadde selvfølgelig vetorett til slutt, men de var med i prosessen, svarer den blide 40-åringen.

Ingen favoritter

I forkant av innspillingen har Christoffersen både «googlet» og «stalket» frierne på sosiale medier, men forteller til TV 2 at han stiller med helt blanke ark før speeddaten.

– Så du har ikke allerede nå pekt deg ut en favoritt av de seks frierne?

– Nei, det har jeg ikke, sier han og ler.

– De er forskjellige på så mange måter, og det er vanskelig å få det store bildet ut ifra kun tekst og bilder. Det er noe annet å få se og prate med personen ansikt til ansikt.

– Ikke et typisk golddigger-liv

Ifølge skattelisten for 2021 har den tidligere mobilspill-markedsdirektøren Christoffersen en formue på svimlende 423 millioner kroner, men utad bærer ikke 40-åringen preg av å være det mange vil kalle søkkrik.

Han har tidligere fortalt TV 2 om tilværelsen han levde før han tok fatt på gårdslivet. Da jobbet han nemlig i mobilspillselskapet Supercell i San Francisco, London og Berlin, der han markedsførte ulike mobilapper. Deriblant det populære gårdsspillet «Hay Day».

HØNEJAKT: Ifølge Erlend Christoffersen er livet på økogården alt annet enn et golddigger-liv. Skal vi tro «Jakten»-bonden skal frierne også få testet seg på gårdsarbeid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Du er ikke redd for at noen av frierne har latt seg friste av at du er en rik bonde, og kontaktet deg på bakgrunn av pengene dine?

Erlend ler en hjertelig latter.

– Når man først kommer hit til gården, og ser hvordan vi lever her, kommer de til innse at dette ikke er noe typisk golddigger-liv. Hvis frierne kommer med den motivasjonen, må de dra slukøret herfra.

Dette er noe programleder Jan Thomas, som skal lede jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» for aller første gang, er sikker på at Erlend raskt finner ut av.

– Man kan aldri vite, men det skal jeg love deg – dét kommer vi til å gjennomskue, sier Jan Thomas til TV 2.

For på gården Bekkloa handler det ikke om penger, men om gårdsdrift, kjærlighet for dyrene og fellesskapet.



Etter speed-datene flytter fire av seks damer inn på gården, og i tillegg til aktiviteter og dates, må damene også forvente å trå til med gårdsarbeid.

– Bare hvis de vil, selvfølgelig, sier han og smiler.

INGEN NERVER: Erlend Christoffersen nyter et stille øyeblikk før kjærlighetsjakten slår inn for fullt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hvordan kan man vinne deg over på fem minutter?

– Det er ikke jeg som har laget reglene. Jeg personlig ville nok hatt mer tid, sier Erlend og ler.

40-åringen tror det stort sett handler om kjemi, og det å ha felles interesser og referanser.

– Noen ganger merker man kjemien med én gang en person kommer inn i et rom. Da er det nok med bare ett sekund, mens andre ganger tar det lengre tid, forklarer han.

Har vært singel i fem år

De seks damene Christoffersen har valgt ut har alle bein i nesa, og er kvinner han mener utmerker seg som tøffe.

– De har gjort mye spennende i livet, og holder på med egne prosjekter. Jeg liker tøffe damer med bein i nesa, som tør å gå egne veier og gjøre egne greier. Det er fellesnevneren for dem, vil jeg si.

– Hva hvis det skulle vise seg at du ikke har kjemi med noen av damene?

– Det ville overraske meg! De er valgt ut fra en brevbunke med potensielt mange fine folk. Men hvis det skulle ha skjedd, ville jeg nok ha blitt litt skuffa hvis alle plutselig hadde hatt lyst til å dra, sier han ærlig.

SPILLER PÅ MANGE STRENGER: «Jakten»-bonden klimpret på gitaren for programleder Jan Thomas, før de to skulle ta en siste titt på frierbrevene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Christoffersen har vært singel i fem år, og det var først i fjor at han kjente at det nå var på tide å finne en å dele gårdslivet med.

– Jeg har vært veldig fokusert på, kall det et livsskifte, det å flytte og starte gård. Det er først nå jeg føler at jeg har landet litt, og at forholdene ligger mye bedre til rette for å invitere noen inn i mitt liv.

Nervene har ikke meldt seg

Han innså etter hvert at den travle mobilspill-tilværelsen, som innebar mye reising, stillesitting foran skjermen og møtevirksomhet, ikke var forenelig med den livsstilen han ville leve.

– Det føltes veldig viktig der og da, men i det store og hele var det ikke det. Det var dét som gikk opp for meg; «hva er vitsen med det her?». Jeg ville gjøre noe mer fysisk. Det jeg liker er å være ute, bruke kroppen, være omringet av dyr, planter, natur og så er jeg veldig glad i god mat av naturlige råvarer.

Han påpeker at ingen hadde vært skadelidende om han i den gamle businessmann-jobben hadde gjort en dårlig jobb.

– Men hvis jeg ikke møter opp på jobb på gården, da får ikke dyrene mat. Det kan føre til negative konsekvenser for mange individer.

Til at det er dagen før dagen fremstår «Jakten»-bonden både rolig og sindig. Og ifølge seg selv er han også overrasket over at nervene ikke har meldt seg.

– Kanskje det ikke har gått helt opp for meg ennå. Jeg har vært veldig fokusert på gårdsdriften. Det er mye å gjøre på gården, uansett om man skal få besøk av en haug med damer eller ikke. Jeg har senket skuldrene, og føler meg veldig klar.

