«Jakten»-May Jeanette: – Enig i at det har vært mye fokus på utseendet mitt

Eggbonden Martin Amundrød (36) fra Nevlunghavn i Larvik jakter i disse dager på kjærligheten foran TV-skjermen. Han er nemlig én av de fire bøndene i TV 2-suksessen «Jakten på kjærligheten».

Etter speeddaten i første episode valgte 36-åringen ut fire firere som han så en potensiell fremtid med, men det tok ikke lang tid før én av dem trakk seg.

Dressurrytter og trener May Jeanette Elind (34) fra Sandefjord er fremdeles på gården i Nevlunghavn, og kjemper om den tre år eldre bondens gunst.

VIL IKKE DØMMES: Frier May Jeanette Elind vil gjerne vise både bonde Martin Amundrød og TV-seerne at hun er mer enn et pent ytre. Foto: Espen Solli / TV 2

Hun kjente til Martin Amundrød fra før, gjennom bilmiljøet som de begge to er interessert i. Men det var ikke før hun så ham i en reklamesnutt for «Jakten på kjærligheten» på TV, at hun innså at han kunne være en potensiell kjæreste.

– Martin og jeg møttes noen få ganger via bilmiljøet for en del år tilbake. Vi har ikke hatt noen relasjoner til hverandre før nå, sier hun til TV 2.

Se relasjonen mellom bonden Martin og frieren May Jeanette i videoen øverst i saken.

PÅ FLØRTER'N: Frier May Jeanette Elind på date med bonden Martin Amundrød i episode fem. Foto: Fremantle / TV 2

Det var søsteren som meldte May Jeanette på «Jakten på kjærligheten», etter at de begge hadde sett reklamesnutten på TV.

– Noen dager senere ringte de fra produksjonen, og fortalte meg at søsteren min hadde meldt meg på. Hun mente at det var på tide at jeg fant meg en mann, sier May Jeanette og ler.

«Jakten på kjærligheten» er nå halvveis inn i jubileumssesongen, og det er tydelig at bonden Martin er betatt av frieren May Jeanette. Bonden har flere ganger, foran kamera, gitt uttrykk for at han har ønsket å finne ut om det ligger mer bak 34-åringens pene ytre.

– I sesongen har det vært mye fokus på hvor pen du er, hva tenker du om det?

– Når vi møter mennesker for første gang, er det jo det ytre som treffer øyet. Men man skal ikke dømme «a book by it’s cover». Jeg er enig i at det har vært mye fokus på dette med utseende. Det er alltids hyggelig med komplimenter, men skulle ønske det var mer fokus på personlige egenskaper, sier May Jeanette ærlig til TV 2.

34-åringen forteller at hun og bonden har mange felles interesser, og at de deler mange felles verdier som gjelder både gårdsliv og familieliv.

Hun har forståelse for at bonden uttrykker at han må se om det finnes noe mer enn bare «et pent ytre».

– Han har et poeng i at man må se hva som ligger bakom det ytre. Det er jo viktig alt i alt, mener hun.

May Jeanette påpeker at man skal være forsiktig med å forhåndsdømme andres intensjoner.

– Selv om jeg kanskje kan se prippen ut, brukes de lange neglene til både skuffing av dritt og vasking av gulv. Jeg er en person med ekstremt mange lag, alt ifra å ta vare på hus og hjem, til å like fart og spenning.

Hun er glad i å fiske, og har lyst til å lære seg å jakte.

– Og så elsker jeg å tusle rundt i joggedress i det ene øyeblikket og ta på høye hæler og den fineste kjolen i det neste. To ender av en stor skala, der har du meg, sier hun og ler.

Vanskeligheter med å slippe folk inn på seg

I episode syv av «Jakten på kjærligheten» konfronterer May Jeanette bonden Martin med at dersom han har sterkere følelser for noen av de andre frierne på gården, har hun forståelse for at han heller velger én av dem.

Bonden forsøker å betrygge 34-åringen med at han gjerne vil fortsette å ha henne på gården, om hun vil det. Noe hun uttrykker at hun vil.

– Hvorfor sa du det på dette tidspunktet?

– Det har nok bakgrunn i at jeg er en lukket person, som har vanskeligheter med å slippe andre inn på meg. Og jeg følte nok at de andre frierne hadde lagt mer direkte følelser på bordet. Det blir ofte litt sånn «hit, men ikke lengre», sier May Jeanette ærlig til TV 2.

Når hun ikke er opptatt av dressur og å trene både hester og elever, tilbringer hun tid med si 13 år gamle datter, Linnea Emine.

– Hun er glad i både biler og hester, og til neste år skal hun begynne å kjøre bilcross med sin nyinnkjøpte bil. Det er veldig kult, sier ettbarnsmoren stolt.

– Det nevnes ikke at du har barn i «Jakten»-sesongen. Er det en grunn til det?

– Dette har jeg også satt mange spørsmål ved. Dette var noe jeg snakket om allerede under speeddaten med Martin. At produksjonen har valgt å klippe bort dette, synes jeg er spesielt.

Morsrollen er det viktigste

Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, forklarer hvorfor dette ikke er med i sesongen.

– Det er fullt og helt opp til frierne selv å bestemme hvor mye de vil dele av sitt privatliv med bøndene, men det er dessverre ikke alle samtalene mellom bonde og frier som vi rekker å ha med i programmene, forklarer han og legger til:

PRESSESJEFEN SVARER: Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, forklarer hvorfor produksjonen har fjernet informasjonen om at frier May Jeanette Elind har barn. Foto: Håvard Solem / TV 2

– Hva som skjer utover i årets sesong, kan vi ikke røpe nå, men det vil være naturlig at barn og annen personlig tematikk blir mer sentralt når bøndene og frierne blir enda bedre kjent, og kommer tettere på hverandre, sier pressesjef Dahl til TV 2.

For det er nettopp morsrollen som er det viktigste for 34-åringen May Jeanette fra Sandefjord.

– Det at jeg er mamma, er noe jeg er ekstremt stolt over, og jeg elsker henne høyere enn himmelen.

