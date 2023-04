Den blide og jordnære Larvik-bonden Martin Amundrød (36) blir å se i den 20. sesongen av «Jakten på kjærligheten» fra høsten av.

I 15 år lå Amundrød under biler som mekaniker eller veiledet kunder hos Toyota, og hadde ingen tanker om at han en dag skulle vandre blant dyr og grønne enger på familiegården i Nevlunghavn.

– Jeg har drevet med bil, motorsport og fotball stort sett hele livet, men blitt mer og mer opptatt av jord, dyrehold og hvor mat kommer fra. Jeg har alltid vært glad i å være ute, men aldri tenkt at jeg skulle bli bonde, sier han til TV 2.

FRA BIL TIL TRAKTOR: Etter 15 år gikk «Jakten på kjærligheten»-bonden Martin Amundrød fra bilbransjen til gårdslivet. På gården i Nevlunghavn i Larvik har 36-åringen flere hundre høns og ti kyr. Nå mangler han bare en sjelevenn i livet. Foto: Privat

– Ikke angret et sekund

Da 36-åringen for tolv år siden tok over gården, leide han bort jorda. Først i 2018 forlot han bilbransjen for godt til fordel for gårdslivet.

Bonden hadde studert, lest og besøkt andre gårder for å lære mer om økologisk landbruk. Han var opptatt av småskaladrift, og bestemte seg for å skaffe seg dyr.

– Jeg kjøpte meg skotsk høylandsfe. Og så var det å velge den fornuftige løsningen om å bestille 200 høns og å prøve ved siden av jobben. Men så tenkte jeg: «Nei, skitt. Jeg bestiller meg 750 høns, og så ser vi hvordan det går», forteller han.

Siden har ikke Amundrød sett seg tilbake, og stortrives med sine 750 beitehøns og ti kyr, og har eggproduksjon som største inntektskilde. I tillegg til dette selger han og kusinen spiselige blomster og økologiske grønnsaker hos Skjærgårdshagen.

– Jeg har ikke angret et sekund på at jeg ikke er i Toyota lenger, selv om jeg var kjempeglad i alle menneskene og stedet. Det var ikke noe galt med den plassen. Men det jeg håper nå, er at jeg er en del av noe som er større og meningsfylt.

Larvikingen har likevel ikke lagt lidenskapen for fart og moro helt fra seg, og kjører gjerne drifting med profesjonelle driftingsjåfører.

– Jeg har fortsatt den lille gleden av å kjøre bil. Jeg synes det er gøy. Jeg har en kompis som er verdensmester i drifting, så vi trener sammen når han er hjemme på vinteren – som en del av treningstiden hans. Det er mitt utløp for bilgleden, sier han.

– Tar imot brev med åpne armer

Med gård og dyr på plass, mangler det bare en kvinne i livet til Amundrød. Deltakelsen i «Jakten på kjærligheten» kom overraskende på bonden, som på en hyttetur forsto at kusinen hans hadde meldt ham på programmet.

– Jeg fikk en e-post der det sto: «Takk for din påmelding til «Jakten på kjærligheten». Nå har noen tatt det steget, og gjort det for meg, for de har mast i tre år om at det er noe jeg må være med på. Men jeg har tenkt at jeg ikke har noe å gjøre foran et kamera. Men så ringte de jo, og jeg klarte ikke å si nei.

DYR: «Jakten»-bonden Martin Amundrød har ti skotske høylandsfe på gården i Nevlunghavn. Foto: Privat

Selv har han så vidt sett det mangeårige datingprogrammet, og kan telle på én hånd hvor mange episoder han har sett, men han er forventningsfull.

36-åringen har ingen sjekkliste over en fremtidig partner. Han er åpen for det meste, har ingen preferanser hva gjelder utseende eller utdannelse, men setter pris på en jordnær dame.

– Jeg kan tenke meg ei som er blid og hyggelig, og litt nedpå. Hun må tørre å ta i et tak, og å like dyr. Hun kan selvfølgelig ha egne prosjekter og drive med sitt, sier han.

«Jakten»-bonden håper at mange kaster seg rundt og skriver til ham.

– Jeg skal ta imot alle brev med åpne armer, så leser jeg så godt jeg kan.

«Guilty pleasure»

Amundrød kan også by på en funfact om seg selv – som kanskje en mulig kjæreste får vitne en gang.

Når én spesiell boyband-låt spilles av, begynner dansefoten å rykke hos bonden.

– Jeg hører mest på rock fra 80-tallet, som for eksempel Iron Maiden. Men hvis noen setter på Westlifes «When You're Looking Like That», så klarer jeg aldri å være sur, uansett om det er trå stemning. Da kvikner jeg alltid til, sier han og humrer brydd, før han fortsetter:

– Det har blitt mye dans i sosiale lag. Det er noe med gammel boyband-musikk som er litt «guilty pleasure».

Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.