«Jakten»-Martin: – Folk får mene hva de vil

Bonde Martin Amundrød (36) fnyser av nettroll som hevder at han valgte May Jeanette Elind (34) på grunn av utseendet.

Det endelige valget i «Jakten på kjærligheten» er tatt av eggebonden Martin Amundrød (36) fra Nevlunghavn i Larvik, og det var dressurrytter og trener May Jeanette Elind (34) fra Sandefjord som trakk det lengste strået.

Hun blir tydelig glad når den to år eldre bonden avslører at det er nettopp henne som han ønsker å bli bedre kjent med, og å ha med seg videre på gården – når kameraene skrus av.

Til TV 2 forklarer eggebonden bakgrunnen for valget.



– Det falt til slutt på May Jeanette fordi at jeg følte at vi hadde en veldig god tone, og datene utover oppholdet gjorde at vi ble bedre og bedre kjent. Det føltes riktig.

– Daten var som tatt ut av en film



Også May Jeanette forteller at hun er glad for at det endte slik.

– Det føltes superfint å bli valgt, og vi hadde en flott «vibe» gående. Den siste daten han hadde stelt i stand var som tatt ut av en film. Det var enda flottere i virkeligheten, minnes hun i dag.

Det var frier Idun Bjelke Mørch (30) fra Tvedestrand som måtte reise hjem fra gården i Nevlunghavn. Til tross for at Martin og Idun hadde god kjemi, følte eggebonden at May Jeanette var det riktige valget for ham.

– Idun og jeg hadde flere gode samtaler rundt det hele, og selv om jeg syntes Idun var ei veldig interessant, sprudlende og morsom dame, var May Jeanette og jeg mer på samme bølgelengde, forklarer Martin.

Også May Jeanette ble glad i Idun, og de to gjenværende frierne fikk et nært bånd til tross for at de begge konkurrerte om bondens hjerte.

– Jeg er blitt riktig så glad i Idun, og det fyrverkeriet av et menneske hun er. Det er klart at jeg kjente på noen følelser overfor henne med tanke på utfallet. Da vi skulle ta farvel, gråt vi begge to, forteller May Jeanette ærlig til TV 2.

VALGETS KVAL: Bonden Martin Amundrød sto til slutt igjen med Idun Bjelke Mørch fra Tvedestrand og May Jeanette Elind fra Sandefjord. Førstnevnte måtte hjem fra gården ved siste innspurt. Foto: Fremantle / TV 2

Helt inntil det siste var stemningen mellom de to frierne god.

– Vi koste oss glugg en av de siste kveldene, nesten i skje på sofaen, med «Titanic» på skjermen, sier May Jeanette og ler.



Massivt utseendefokus

I kommentarfeltene på sosiale medier har Martins friere fått mye oppmerksomhet denne høsten, og det er mange som har påpekt at det har vært mye fokus på dressurrytter May Jeanettes utseende.

Til TV 2 har hun selv bekreftet at hun synes at sesongen og snakk på sosiale medier har vært preget av utseendefokus.

– Når vi møter mennesker for første gang, er det jo det ytre som treffer øyet. Men man skal ikke dømme «a book by it’s cover». Jeg er enig i at det har vært mye fokus på dette med utseende. Det er alltid hyggelig med komplimenter, men skulle ønske det var mer fokus på personlige egenskaper, har hun sagt til TV 2.



GOD STEMNING: Bonden Martin Amundrød og frier May Jeanette Elind under innspillingen av «Jakten på kjærligheten». Det var hun han valgte til slutt. Foto: Espen Solli / TV 2

Martin ler når vi spør han om hva han har å si til nettrollene som mener at May Jeanette er valgt med videre kun basert på utseende.

– Folk kan få mene hva de vil, men jeg ga vel ganske klart uttrykk flere ganger underveis at jeg ønsket å finne ut mer om henne. Hva mer som fantes under det pene ytre, påpeker han.

For eggebonden har virkelig fått sett at ettbarnsmoren May Jeanette fra Sandefjord har mye å by på.

– Jeg skulle likt å se en del av de nettrollene gjøre de tingene hun gjør i stallen, med møkking og stell i løpet av en dag, og samtidig se så representabel ut til enhver tid.

BETATT: Eggebonden Martin Amundrød fra Larvik valgte til slutt den to år yngre ettbarnsmoren May Jeanette Elind fra Sandefjord. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

May Jeanette forteller til TV 2 at hun ikke lar seg pille på nesen av utseende-kommentarene.

– Når det gjelder dette med utseende, som har vært et litt hett tema, tenker jeg at nettrollene har lite til overs for «hvem som helst». Både på godt og vondt. Jeg er bare meg selv, og det vil jeg alltid fortsette med.



