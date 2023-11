«Jakten»-Kristoffer blir overøst med frierbrev: – Har noen i kikkerten

FRIERBREV: Frier Kristoffer Biørnstad har mottatt flere frierbrev etter at han deltok i årets «Jakten på kjærligheten». Her avbildet med bonden Sigrid Tolsby. Foto: Espen Solli / TV 2

Tidligere i høst dukket Kristoffer Biørnstad (32) opp som en av frierne til bonden Sigrid Tolsby (30) i jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten».

Tømreren fra Oslo vant ikke hjertet til bonden, men det er tydelig at han har sjarmert flere av seerne gjennom TV-ruten etter den store oppmerksomheten å dømme.

Mobilskjermen har lyst opp med meldinger av den vennlige og flørtende tonen, både underveis og etter programmets slutt – men det tok for alvor av da frieren ble sendt hjem.

IKKE NAPP: Det gikk ikke veien for bonden Sigrid Tolsby og frieren Kristoffer Biørnstad i årets «Jakten på kjærligheten», men sistnevnte henger ikke med leppa av den grunn. Etter programmet har han fått flere beundrende meldinger. Foto: TV 2

Måtte klype seg i armen

– Da «Jakten» startet på TV, så tikket det inn et par frierbrev ganske tidlig. Men den dagen jeg ble dumpet av Sigrid, eksploderte det i innboksen, forteller Kristoffer til TV 2, og fortsetter:

– Da var det utrolig mange som tok kontakt, så du kan si at det var ganske hektisk dagene etter. Jeg har ikke helt tall, men har vel vært rundt 50 som har tatt kontakt i form av frierbrev. Jeg måtte bare legge telefonen til side og klype meg litt i armen.

TV-sjarmøren er overveldet og takknemlig over responsen og godheten, og forteller at frierbrevene og hilsener på gata var litt uventet.

– Jeg er ikke helt vant til så mye oppmerksomhet, og hadde ikke sett for meg at det skulle bli så mye. Jeg var nok litt naiv og trodde kanskje at jeg skulle gli litt mer under radaren når det kommer til oppmerksomhet. Det å bli gjenkjent på byen og i diverse sammenhenger synes jeg bare har vært koselig. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger også, så det er noe jeg absolutt tar med meg.

Amper stemning hos «Jakten»-bonden: – Håper det blir hyggeligere neste gang

– Ser frem til det

32-åringen lever fremdeles livet som singel og ungkar, men røper at han har bitt seg merke i noen av beundrerne som har tatt kontakt med ham.

– Det er mye forskjellig som har kommet inn, men de fleste er jo interesserte i å bli bedre kjent. Jeg har noen i kikkerten, som jeg er veldig nysgjerrig på. Så jeg er absolutt åpen for date, og ser frem til det, sier han hemmelighetsfullt.

– Hva skal til for å få deg på kroken?

– Jeg ser etter en som er jordnær og har livet litt på stell. Humor er viktig. Viktig med en god kjemi, og en man kan stole på. Ingen er perfekte, så jeg håper å finne en, der vi utfyller hverandre. Det er et pluss om hun har noen av de samme interessene som jeg har, uten at det er helt avgjørende.

Se årets jubileumssesong av «Jakten på kjærligheten» på TV 2 Play.