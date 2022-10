Jakten-Jørgen og frier Sofie ble kjærester – slik går det nå

Sauebonden Jørgen Heen Brovold (30) meldte seg på Jakten på kjærligheten i håp om å finne seg en kjæreste – og traff blink da han traff frieren Sofie Skodjevåg Magnussen (27) gjennom datingprogrammet.

Allerede under speeddaten kunne man se at det slo gnister mellom bonde og frier. Senere delte duoen kyss både foran og bak kamera, og ble for alvor stormende forelsket under ferieturen til Sørlandet.

Da programleder Gunhild Dahlberg (47) kom på besøk til Isfjorden i aller siste episode, ble det bekreftet at Brovold og Magnussen var et par.

KJÆRESTER: Jakten-bonden Jørgen Heen Brovold og frieren Sofie Skodjevåg Magnussen ble ført sammen i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Sjarmerende

Når TV 2 slår på tråden til den forelskede bonden etter innspillingen i sommer, er han i lykkerus over å ha fått sunnmørskvinnen inn i livet sitt.

– Sofie og jeg har det veldig fint, og den kjemien har vi hatt helt fra starten. Vi har blitt veldig godt kjent og jeg verdsetter alle hennes verdier og væremåte, sier han.

Brovold deler videre at Magnussen pekte seg ut allerede fra frierbrevene.

– Det var et eller annet spesielt med henne helt fra start. Hun var veldig flink til å skrive brev, og så la hun ved en koselig video som jeg falt for. Allerede der ble jeg ganske sjarmert. Jeg hadde store forventninger til å møte henne, og de innfridde. Hele tiden gjennom Jakten-uken, hadde jeg et ekstra godt øye til henne, sier han, og legger til:

– Men det var veldig viktig for meg å få like mye tid med alle frierne og jeg behandlet alle likt – i hvert fall i plenum. Vi visste hele tiden hvor vi hadde hverandre, og jeg fikk mange blikk og smil underveis, som gjorde at jeg visste at hun også var interessert i meg.

Isfjordingen omtaler sin utkårede med stjerner i øynene.

– Hun er søt og sjarmerende. Liker å ta i et tak, og har alle de personlige interessene og kvalitetene som jeg setter pris på, uttrykker han.

27-åringen har dessuten bidratt på gården under en travel periode med sanking av sau. Det synes Brovold er positivt.

– Hun er veldig flink til å hjelpe til. Jeg var ikke ute etter en såkalt «gårdskjerring», men det er et veldig pluss at hun er interessert i dyr, og har lyst til å hjelpe til i hverdagen.

Flytteplaner

I skrivende stund bor turtelduene hver for seg, men planlegger å flytte sammen på sikt etter at Magnussen har solgt leiligheten i Ålesund.

– Planen er at Sofie skal flytte inn hos meg i Isfjorden. Da er det viktig at hun får eierskap til stedet, og får være med på alle bestemmelser. Vi har ikke satt noe tidspunkt ennå, deler han.

Til tross for litt over én times kjøretur unna hverandre, tilbringer paret mye tid sammen.

– Vi treffes flere ganger i uken og har vært stort sett sammen alle helger. Vi er flinke til å møtes og å finne på ting, så det går veldig bra.

Likevel har det ikke vært like lett å holde forholdet under radaren i en liten bygd, mens Jakten på kjærligheten har gått på TV.

– Jeg regner med at en del av naboene har sett oss. Det er vanskelig å skjule det for absolutt alle. Vi har ikke kunnet reise ut på restaurant eller gjort noe som helst, men vi har vært flinke til å ha dater hjemme og gjort det koselig der.

Det å kunne ferdes ute sammen blir derfor en ny opplevelse.

– Jeg kan tenke meg at det blir litt merkelig i starten, sier 30-åringen lattermildt, og fortsetter:

SKJULT FORHOLD: Jakten-bonden Jørgen Heen Brovold og Sofie Skodjevåg Magnussen har måttet hemmeligholde forholdet under Jakten på kjærligheten i høst. Nå gleder de seg til å vise seg ute sammen. Foto: TV 2

– Når vi klemmer og kysser på tunet, så pleier jeg å se meg litt over skulderen. Det skal bli veldig, veldig godt å være åpen om alt. Å gå på restaurant og butikk sammen, og å gjøre det som vanlige kjærestepar gjør.

– Lyst på familie

Fremtidsutsiktene for tospannet ser svært lovende ut, ifølge bonden.

– Fremtiden med Sofie – det blir veldig bra. Vi kan få et kjempefint og spennende liv. Vi er et veldig godt team som bygger hverandre opp og vi har gode samtaler, og så har vi lyst på familie sammen. Så den fremtiden er per i dag veldig lys. Og det er veldig, veldig godt.

Brovold er takknemlig for hva Jakten på kjærligheten har gitt ham, og har ikke ett eneste negativt ord å si om opplevelsen.

– Det å være med på Jakten – det har vært verdt alt. Det har vært så fint å være med – alle folk man har møtt – bare det å bli kjent med sitt eget indre, og å lære å prate mer om følelser – det er kjempelærerikt. Alt i alt har det vært konge, sier han, og avslutter med:

– Jeg vil virkelig anbefale andre å være med på det.

