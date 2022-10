Jakten-Jørgen åpner seg om hemmelig kyss

I høst er sauebonden Jørgen Heen Brovold (30) fra Isfjorden på leting etter en kjæreste i Jakten på kjærligheten.

Gjennom de siste episodene har det blitt flørting mellom Brovold og sunnmørskvinnen Sofie Skodjevåg Magnussen (27), og denne uken ble det kjent at bonden hadde gått for ovennevnte frier i datingprogrammet, etter å ha tatt sitt siste valg.

Første kyss i kulissene

Det seerne kanskje ikke vet, er at Brovold og Magnussens første kyss – som foregikk under hytte-daten – ikke var deres egentlige første kyss.

Det var nemlig smask og kjærtegn da TV-kameraene ikke var til stede dagen i forveien.

KYSS: Jakten-bonden Jørgen Heen Brovold valgte frier Sofie Skodjevåg Magnussen i Jakten på kjærligheten. Under innspilling har de delt flere kyss. Foto: TV 2

Det avslører 30-åringen overfor TV 2.

Da produksjonen gikk hjem for dagen, hadde Brovold 20 minutters dater med hver av frierne utenfor kameraet på kveldstid. Da var det rom for å bli enda bedre kjent med damene. Det var på en av disse datene at leppekontakten mellom Brovold og Magnussen oppsto.

– Vi satt i høyet og koste med noen kattunger, og da tok hun initiativ til det første kysset. Det føltes ikke riktig å kysse så mange flere, så jeg har ikke utforsket det noe særlig, sier han.

Bonden syntes at det var positivt at frieren gjorde et fremstøt.

– Vi hadde sendt hverandre mye smil og blikk, og jeg skjønte at hun kanskje var interessert. Jeg syntes at det var tøft gjort og veldig kult at hun tok inititativ. Da var det lettere å gå «all in».

Gått ned i vekt

Før Brovold pekte seg ut Magnussen til slutt denne uken, har han sjonglert mellom åtte friere under en relativt kort periode. Det har 30-åringen fått kjenne både fysisk og psykisk på kroppen.

– Det var mer intenst enn jeg hadde sett for meg. Det gikk i ett. Hun ene frieren satt jo med pulsklokke og hadde hundre i puls til frokost. Jeg tok jo av meg 3,5 kilo. Det var litt av en opplevelse, deler han, og legger til:

– Det kommer ikke så godt frem på TV hvor mange tanker som er i kroppen. Helgen etter Jakten gjorde jeg ingenting – jeg var helt kake.

Gjennom programmet har isfjordingen også lært noe overraskende om seg selv.

– Etter mine 30 år har jeg lært at jeg har gått etter litt feil jenter. Jeg har tidligere gått etter de veldig sprudlende og utadvendte – med mye energi. Det som var litt gøy å se, var at da jeg fikk åtte stykker å utforske, så var jeg fan av motsetningene av meg selv. Jeg kan være sprudlende og litt oppe i skyene, så ei som er litt ned på jorda og roligere, liker jeg.

Nå når Brovold har vært på TV-skjermen i norske stuer i flere uker, har han nærmest blitt A-kjendis i hjembygda.

– Jeg kan nesten ikke gå på butikken lenger. Rundt enhver sving skal alle stoppe meg og stille meg spørsmål, sier han muntert, og fortsetter:

– Helhetsmessig er jeg kjempefornøyd fra A til Å. Jeg har bare positive ting å si om Jakten.

