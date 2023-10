«Jakten»-frieren bryter sammen av sjalusi

Frier Vera Movik Masternes (27) ville reise hjem fra gården, etter at hun oppdaget konkurrenten og bonden tett omslynget på sofaen. Spoiler i saken!

Det går hett for seg mellom frier Vera Movik Masternes (27) og økobonde Erlend Christoffersen (40) under onsdagens episode av «Jakten på kjærligheten». Spoiler i saken!

Det er tydelig at følelsene har blomstret opp for de to siste frierne igjen, og når Erlend ligger arm i arm på sofaen med Silje Hanstad (36) får det Vera til å se rødt.

Hun erkjenner i episoden at hun blir fra seg av sjalusi.

– Jeg så at Erlend og Silje lå på sofaen sammen, og det klarer jeg ikke å forholde meg til. Det er første gang jeg ser dem sånn. Nå vil jeg egentlig bare reise hjem. Det gjør meg fysisk uvel, og jeg blir sint.

SJALU: Frier Vera Movik Masternes er dønn ærlig på at hun ble ekstremt sjalu av å se frier Silje og bonde Erlend tett omslynget på sofaen. Foto: Fremantle / TV 2

Til TV 2 utdyper hun:

– Jeg var ganske usikker på min posisjon i starten av oppholdet på gården, men i dagene i forkant av hendelsen følte jeg at Erlend og jeg hadde kommet mye nærmere hverandre enn i starten. Det gjorde veldig vondt å se en mann som jeg begynte å få følelser for være så nær en annen kvinne.

– Er du vanligvis en sjalu person?

– Jeg trodde ikke jeg skulle bli så sjalu, jeg har liksom aldri vært i en situasjon hvor jeg har måtte kjenne på den type sjalusi før.

Og 27-åringen erkjenner at hendelsen gjorde at hun faktisk hadde lyst til å pakke sammen og dra hjem fra gården.

– Jeg vurderte å trekke meg da jeg så de sammen. Jeg har jo ikke lyst til å være noe annet enn et førstevalg. Utenfor «Jakten» ville jeg aldri i livet datet samme mann samtidig med flere andre damer. Det byr meg litt imot å skulle «konkurrere» om en mann, og jeg begynte å miste tålmodigheten mot slutten, sier Vera ærlig i dag.

Fysisk sint

Bonden Erlend merker i episoden på Vera at det er noe som ikke er som det skal, og trekker henne til side. For første gang får Erlend se en ny side av den unge frieren.

– Jeg merker på energien din nå at du virker litt lei deg. Jeg hadde lyst til å kjenne på hvordan kjemien var med litt fysisk kontakt, men jeg burde helt sikkert ha diskutert det med deg først, forklarer Erlend til Vera.

ALVORSPRAT: Frier Vera tar en alvorprat med bonde Erlend etter sjalusidramaet. Foto: Fremantle / TV 2

I episoden forteller hun at hun ikke kan kontrollere ham, men at hun blir fysisk sint – noe hun sjelden blir.

Til TV 2 forteller han at syntes det var vanskelig å se frieren så opprørt.

– Først og fremst var det vondt å se Vera lei seg.

– Er du selv en sjalu type?

– Jeg tenker at litt sjalusi er både naturlig og normalt, og jeg har, som de fleste andre, kjent på det til tider.

– Føler du at Vera hadde rett til å være så sjalu som hun fremsto?

– Jeg tenker vi alle har rett til å føle det vi føler, og uttrykke det!

Det er ingen tvil om at det på tampen av oppholdet på gården har spisset seg til, og dette fikk også frier Silje erfare under middagen med Erlends venner noen dager før sjalusidramaet.

Da ble hun grillet av venninnene, til det punkt at hun måtte sette foten ned. I etterkant har middagssituasjonen blitt en snakkis blant TV-publikum, og mange har reagert på måten Silje ble behandlet på av Erlends venner.

Spontandumpet av økobonden

I episoden bestemmer Erlend seg for å ta det avgjørende valget tidligere enn antatt, og ender med å sende hjem Silje.

– Ting er gått litt fortere enn kanskje alle var forberedt på. (...) Jeg har ikke lyst til å spille teater. Magefølelsen og kjemien sier Vera, så det føles ikke riktig å fortsette, forklarer Erlend til Silje.

Dermed blir 27-åringen Vera fra Lakselv den siste frieren igjen på økogården Bekkola i Finnskogen i Hedmark.

