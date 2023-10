«Jakten»-Frida Emilie ble rammet av kreft og hjerneblødning: – Hadde englevakt

TUNG FORTID: «Jakten»-frier Frida Emilie Strand fikk livet snudd på hodet da hun som 16-åring fikk påvist blodkreft. Her er hun avbildet med bonden Martin Amundrød i forbindelse med årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

16 år gammel skulle livet ta en brå vending for «Jakten»-frier Frida Emilie Strand (29).

Gjennom høstens «Jakten på kjærligheten» har TV-seerne blitt kjent med blide og arbeidsomme Frida Emilie Strand (29) fra Sandefjord, en av frierne til bonden Martin Amundrød (36).

Bak smilet og den positive utstrålingen, bærer 29-åringen på en tung fortid som har gjort henne til den hun er i dag.

TV 2 har fått formidle historien hennes, noe hun håper kan hjelpe andre i lignende situasjon.

Sjokkbeskjeden

Det er sommeren 2010. Frida Emilie er 16 år, og tilbringer ferien på campingplassen på idylliske Granholmen i Sandefjord.

– Jeg hadde vært ute og syklet en tur, og så kom jeg tilbake til campingvognen. Moren min sier at jeg virker så sliten og så dårlig trent. Jeg sier til henne at det er sommerferie, og at jeg skal trene etter sommeren, forteller hun til TV 2.

To døgn går, og 16-åringen merker at allmenntilstanden forverres, og at kroppen blir mer og mer slapp. Moren blir bekymret, og tar henne med hjem.

– Jeg legger meg ned på sofaen når jeg kommer hjem, og mamma synes at jeg begynner å bli så gul i huden. Det er jo et tegn på at noe i kroppen begynner å skje, men man vet jo ikke hva som skjer.

De kontakter legevakten som i første omgang ber Frida Emilie om å ta smertestillende, men én time senere blir de tilbakeringt – legene vil ha henne til sykehuset.

– Jeg var helt sliten og utenfor. Jeg kom på sykehuset ganske på halv tolv og tok blodprøver. Blodprosenten viste svært lave verdier. De trodde først at det kanskje var en infeksjon, for bare noen uker før hadde jeg vært i Syden.

Men infeksjon var det ikke.

En beinmargsprøve viste hva som lå bak de kroppslige plagene – Frida Emilie var rammet av blodkreft av typen akutt lymfatisk leukemi.

– Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg tok det ikke helt innover meg at det var kreft. Det tok tid før jeg skjønte at det var så gærent som det var da, deler hun.



KREFT: Som 16-åring fikk Frida Emilie Strand, kjent som frier i årets «Jakten på kjærligheten», påvist blodkreft av typen akutt lymfatisk leukemi. Her avbildet under cellegiftbehandling. Foto: Privat

Cellegift og skole

Etter at diagnosen ble satt, fikk Stokke-jenta umiddelbart cellegiftbehandling.

De neste tre årene vekslet Frida Emilie mellom sykesengen på Tønsberg sykehus, Rikshospitalet og skolepulten. Ønsket om et mest mulig normalt tenåringsliv var sterkt, og hun var fast bestemt på at sykdommen ikke skulle hindre henne.

– Jeg og folk rundt meg syntes at jeg tok det bra. På sykehuset var jeg syk, men når jeg var på utsiden av sykehuset, var jeg egentlig en normal ungdom. Jeg hadde ikke hår, men det er mange som ikke har hår. Jeg gikk litt med parykk, men ikke så ofte, sier hun.

17 år gammel begynte hun på videregående skole, ett år etter sitt eget kull, og tok fagbrev som helsefagarbeider.

– Konsentrasjonen var ikke helt på topp, og selv om jeg gikk på videregående, så måtte jeg jo gjennom behandling også. Jeg tenkte likevel at jeg ikke kan vente med å gå på videregående, da blir jeg jo aldri ferdig med noen ting.

VILJESTERK: «Jakten»-frier Frida Emilie Strand var klokkeklar på at kreften ikke skulle ødelegge for livet hennes, og vekslet mellom sykehusbesøk og videregående da hun var kreftsyk i tenårene. Her er hun avbildet fra sykesengen mens hun trener. Foto: Privat

Kroppen og fysikken var naturligvis også redusert.

– Man blir jo svak, man er mye sengeliggende. Man orker nesten ingenting noen dager. Jeg gjorde fysioterapi på senga, fordi man må jo holde seg i bevegelse.

Kunstig koma

For Frida Emilie var det ikke et alternativ at livet skulle ta slutt.

– Det var 50/50 sjanse for at jeg kom til å overleve. Jeg hadde den innstillingen at dette skulle jeg klare. Jeg måtte få med meg hva som skjedde dagen etter. Jeg kunne ikke gå glipp av noe, og sånn er jeg jo enda.

Hun hadde bevist tidlig i behandlingen at hun kunne komme seg gjennom andre livstruende situasjoner.

Bare etter noen måneder på cellegift, fikk Frida Emilie nemlig på toppen av det hele hjerneblødning på frontallappen, og epilepsi.

– Sykepleieren så meg riste og at jeg var helt blå. Da var det rød alarm, og de fikk meg over på overvåkning. Jeg lå i kunstig koma i to dager. Legene trodde at jeg ikke ville våkne, så familien min ble innkalt. Plutselig våknet jeg. Det hadde ikke legene opplevd før.

– Jeg hadde englevakt.

GOD STØTTE: Frida Emilie Strand var omringet av familie og gode venner gjennom den påkjennende tiden med både kreft, hjerneblødning og epilepsi i ungdomsårene. Foto: Privat

– Fått livet i gave på nytt

Ti år etter at Frida Emilie avsluttet kreftbehandlingen og ble friskmeldt, er hun på et helt annet sted i livet.

I dag består tilværelsen av jobb, familie, venner og hund. 29-åringen trives i arbeidet som helsefagarbeider på forsterket avdeling og døvblinde-bolig.

– Det er aldri en dag på jobb som er lik en annen.

Sporene etter den alvorlige sykdoms- og helsetilstanden i ungdomsårene preger henne fremdeles i hverdagen.

Nylig fikk Frida Emilie beskjed om at skulderen måtte byttes ut med en protese.

– Skulderen og skjelettet er mest sannsynlig ødelagt på grunn av cellegift. Den har vært ødelagt over lengre tid, men jeg har tenkt at det går over. Smerte er bare en illusjon, men visse ting burde man sjekke opp i og gå til legen for, sier hun.

BESTEVENNER: Frida Emilie Strand avbildet sammen med sin bestevenn og støttespiller, Tommy Gjermundrød, under kreftbehandlingen. Foto: Privat

Epilepsien har også vært en plage, men har blitt bedre.

– Jeg har ingen anfall per i dag. Jeg har heller ikke hatt anfall de siste fem-seks årene. Jeg holder på å slutte med medisiner.

Hun kan også ha vansker med ord og setninger, og mister av og til tråden i samtaler.

– Jeg måtte lære å snakke litt på nytt etter hjerneblødningen. Det er noen ord jeg kan slite litt med. Jeg har ofte slitt litt med konsentrasjonen. Jeg har ikke konsentrasjon slik som andre. Jeg kan dette ut av hva jeg snakker om.

Sykdom i ung alder har gitt Frida Emilie livsvisdom i bagasjen og takknemlighet for liv og helse.

– Jeg har fått livet i gave på nytt. Jeg vil jo si at jeg har fått det flere ganger, både gjennom kreft og hjerneblødning. Kreften har nok påvirket meg til å være en mye mer positiv og sterk person. Du kan ha jævlige dager, men det blir ikke verre enn hva du gjør det til selv, sier hun, og fortsetter:

– Jeg vil si at jeg har lært veldig mye av det å være kreftsyk. Det er verdt å leve. Jeg håper at jeg kan være en motivator for andre.

TAKKNEMLIG: Etter noen utfordrende år med alvorlig sykdom verdsetter Frida Emilie Strand livet og helsen. Foto: Privat

Nytt slag i magen

For tiden er det Frida Emilie som står på sidelinjen og støtter et kjært familiemedlem gjennom kreftsykdom.

Rett i forkant av innspillingen av årets «Jakten på kjærligheten» ble faren hennes syk.

– Da jeg ble ringt av TV 2, var jeg veldig tvilende til om jeg skulle bli med. Bare noen dager før jeg skulle dra til Nevlunghavn, fikk jeg vite at faren min hadde fått kreft, så det var mye følelser og nerver i sving. Det gjorde jo litt med meg, deler hun.

I datingprogrammet fikk hun tankene over på noe annet i en liten stund.

– Foreldrene mine ville at jeg skulle være med på «Jakten». Jeg skulle ikke stoppe opp, selv om faren min var blitt syk. Jeg er veldig glad for at jeg var med på det. I starten var det tøft, men da jeg kom inn i «Jakten»-bobla, så gikk det fint. Det var hyggelige mennesker å være med.

NEDSLÅENDE BESKJED: Da Frida Emilie Strand dro på innspillingen til årets «Jakten på kjærligheten» hadde hun nettopp fått vite at faren hennes var kreftsyk. Foto: Privat

Da datingen med bonden endte, ble 29-åringen truffet av alvoret igjen.

– Jeg fikk en skikkelig knekk da bobla brast, og jeg skulle ut til det vanlige livet igjen. På det tidspunktet hadde jeg nesten ikke snakket med familien min på tre uker. Det var vanskelig. Jeg visste at faren min fortsatt var syk da jeg kom hjem – men jeg visste ikke hvordan, sier hun, og fortsetter:



– Jeg synes jo at det er kjempetøft. Jeg vet hvor hardt det kan være. Du har det helt jævlig av og til, fordi det bare er dritt å være på sykehuset. Heldigvis, enn så lenge, så er han ikke så mye på sykehuset som det jeg var.

Håpet er tent i Frida Emilie.

– Jeg lever etter mottoet «Gårsdagen er historie. Morgendagen er ukjent. Dagen i dag er en gave».

