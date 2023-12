«Jakten»-Erlend snakker ut om ryktene

– Velkommen.

Høyreiste Erlend Christoffersen står i døråpningen med et vennlig smil om munnen. Han er iført strikkegenser med sauemotiver, som han har kledd på seg for anledningen når TV 2 kommer på besøk.

Inne i det romslige tømmerhuset på Bekkola gård er det fyr i peisen, juletreet er dekket med lys og pepperkakehuset med fargerike Non Stop står fremme på stuebordet. Gårdens nyeste tilskudd, hundevalpen Ane Brun (og litt hvit), gløtter opp på Erlend fra peisplassen.

PRESS: «Jakten på kjærligheten»-bonden og mangemillionæren Erlend Christoffersen følte på jaget etter å finne den rette gjennom TV-programmet, og mener han burde ha tatt det mindre alvorlig og senket skuldrene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

I sommer hadde millionær-bonden fire kvinner som svinset rundt ham på gårdstunet godt inne i Finnskogens dype skoger i årets «Jakten på kjærligheten».

– Jeg er litt overrasket over at jeg så til de grader falt inn i den bobla. Jeg gikk inn i det med at det var en litt kul greie for sirkuset sin del og å promotere gården, og tenkte det var fint hvis jeg traff noen – men at det var en bonus. Det er veldig mye som skal klaffe for å treffe noen i det konseptet med så kort tid, sier Erlend med kaffekruset hvilende i hånden.

PEISKOS: Valpen Ane Brun (og litt hvit) koser seg under ovnen i stuen på Bekkola gård. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

40-åringen opplevde det som pressende å lete etter en potensiell kjæreste med lys, mikrofoner og kameralinser tett på over kort tid.

– Når damene kom hit, så følte jeg at det ble veldig mye fokus på å måtte treffe noen, og at det absolutt skulle være én av dem. Og det tror jeg handlet litt om produksjonen, som spør flere ganger om dagen: «Tror du at din fremtidige livspartner befinner seg her?», sier han ettertenksomt, og fortsetter:

BONDELIV: Erlend Christoffersen lever ut bondedrømmen på Bekkola gård på Finnskogen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Til slutt så trodde jeg at: «Ok, det må være én av dere». Det ga nok en god del mer stress i stedet for å bare ta det lett og lekent, og stille seg spørsmålet om det er noen jeg er interessert i å bli bedre kjent med. Bare ha det fint, ikke tenke program eller tenke hvem som er livsledsageren.

– Forvekslet forelskelse med betatthet

Blant frierne var det Vera Movik Masternes (27) som fanget oppmerksomheten hans mest, men romantikken kjølnet fort, og de gikk hver til sitt.

– Du uttrykte i programmet at du var forelsket i Vera, hva hendte?

BONDEN: Erlend Christoffersen fra Finnskogen var en av årets fire bønder i «Jakten på kjærligheten». Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg kjente kribling. Jeg lurer på om jeg kan ha forvekslet forelskelse med betatthet i stundens alvor.

Valget Erlend tok om å dra på roadtrip med venner etter innspillingen, var kanskje en indikator på hvor interessert han var når det kom til stykket.

– Jeg var kanskje ikke så klar for noe seriøst som jeg kanskje trodde. Jeg har fortsatt mye fokus på andre ting, gården og har mye å lære. Det ble litt mye, så jeg trakk meg tilbake, forklarer han.

Han understreker at han ikke angrer på TV-eventyret og det som fulgte med.

SINGEL: Bonden Erlend Christoffersen valgte å trekke seg fra den gryende romansen han hadde med sin utvalgte frier, Vera Movik Masternes, for å konsentrere seg om gården og andre prosjekter. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg så på kjærligheten som en bonus. Jeg tenkte at det var lurt å ikke gå inn med en forventning om at man skal finne noen – da kan man lett bli skuffet.

– Jeg ble kjent med flere trivelige damer, bedre kjent med meg selv og fikk fine opplevelser og føler ikke at jeg går tomhendt fra «Jakten», så jeg har ingenting å angre på der.

TV OG TRAKTOR: Finnskogen-bonden Erlend Christoffersen forpakter Bekkola gård. I sommer hadde han fire frierkvinner på besøk med TV-kameraene på slep. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Middag og rykter

Det flyttet ingen dame inn på økogården, men Erlend har kanskje stått for en av «Jakten på kjærligheten»-historiens største snakkiser.

Seerne satte trolig kaffen i vrangstrupen over det som utspilte seg under bondens vennemiddag mot slutten av sesongen – hvor frierne ble grundig utspurt. Flere hamret løs på tastaturet i kommentarfeltene, og reagerte på nærgående spørsmål til særskilt Silje Maria Hanstad (36), og spekulerte på om Erlend og hans venner var en såkalt sekt.

MIDDAGEN: Erlend Christoffersens venner og samboere, Karen Sollihaug og Martin Osvold, mener at vennemiddagen i høstens «Jakten på kjærligheten» ble fremstilt som mer dramatisk enn den egentlig var. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Venneparet og gårdsbeboerne Karen Sollihaug (31) og Martin Osvold (39) finner veien til stuen underveis i intervjuet.

De var til stede i selskapet, og mener at den beryktede middagen ble overdramatisert og regissert. Avhørsstemningen skal ha vært ønsket fra produksjonen.

– Karens reaksjoner ble konsekvent klippet inn fra et annet sted, slik at reaksjonene rundt bordet på det som ble sagt, ble åpenbart klippet fra et annet sted i samtalen for å dramatisere det ytterligere, forklarer Martin, og fortsetter:

INGEN ANGER: Til tross for at det ikke ble hell i kjærligheten, er Erlend Christoffersen tilfreds med opplevelsen og erfaringene han fikk gjennom årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det gjorde at det ble litt flirfullt, at det fremsto veldig ønsket at det skulle være en stor skandale.

Paret forteller videre at de spiste middag med Erlends friere når kameraene ikke var til stede under opptaksdagene, og at de hele veien hadde hatt en god og vennlig tone.

– Jeg fikk det kanskje ikke helt med meg under filmingen, men på skjermen var Silje litt mer brydd enn det jeg kanskje fikk med meg der og da. Det ble klippet som at Silje ble stilt spørsmål og så gikk ikke samtalen videre før hun svarte. Men vi satt jo alle sammen og snakket mye mer sammen, så det var en ganske livlig middag. Det var kanskje noen vanskelige spørsmål, men jeg opplevde i hvert fall at det ikke var noen forventning om at man må svare, eller at man må svare bra. Det legger man på en måte på seg selv, sier Karen.

RETROSPEKT: I etterpåklokskapens lys ser «Jakten på kjærligheten»-bonden Erlend Christoffersen at han kunne ha vært en bedre vert under den kontroversielle middagen med frierne og vennene. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Likevel legger ikke gårdskollektivet skjul på at stemningen i rommet ble trykket, og Erlend erkjenner at han kunne ha tatt mer ansvar for gjestenes ve og vel.

– Uansett hvordan det ble klippet eller ikke, så var det jo en kjensgjerning at Silje ble lei seg. Jeg som vertskap kunne ha gjort en bedre jobb ved å sørge for at alle hadde det bra og styrte samtalen mer. Nå synes ikke jeg at det er så gøy å snakke om været, men hvis det er det som skal til for at stemningen er god, så kan vi få til det, sier han, og legger til:

SEKT-RYKTER: Bonden Erlend Christoffersen avkrefter ryktene om en sekt på Bekkola gård på Finnskogen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Men det var veldig lite dramatikk. Jeg syntes jo det var dumt at Silje ble lei seg, og det ønsket jeg på ingen måte, men jeg tenker at det var gøy at det endelig skjedde noe på Finnskogen også.

Gjengen i stuen drar litt på smilebåndet og rister på hodet når TV 2 minner dem på seerreaksjonene i sosiale medier.

– Jeg klarte ikke helt å ta det seriøst. Alt som folk kommenterte på og konklusjonene – folk kommer frem til at vi er en sex-sekt her på Finnskogen og middagens formål var å rekruttere nye sektmedlem, og Sara Oline (Erlends venninne og middagsgjest, journ.anm.) var matriarken som skulle ta den avgjørelsen. Jeg synes det bare er gøy, for å være ærlig. Det er spennende fantasi folk har. Vi har kost oss litt med å lese kommentarfeltene, og ledd litt av det, sier Erlend og flirer.

Amper stemning hos «Jakten»-bonden: – Håper det blir hyggeligere neste gang

Ryktene om en mulig sekt på gården blir lagt død.

– Jeg avkrefter sekt på gården, ja. Kommer an på hva som defineres som sekt, da, men hvis det er nok at folk bor sammen for å være en sekt, så, sier Martin spøkefullt.

– Nei. Det har vi ledd mye av. Det vitses mye om det, lyder det fra Karen.

Vil legge inn støtet

Sekt-rykter og famøse middager – livet på Bekkola kan snart bli et avsluttet kapittel for mangemillionæren, som har forpaktet gården gjennom et pilotprosjekt de siste par årene.

Det lyser i øynene på Erlend når han forteller at han ønsker å realisere drømmen om å bygge sin egen gård fra grunnen i nær fremtid.

– Jeg er på jakt etter land eller en gård i østlandsområdet, der dyr og mennesker på gården har en så fin hverdag som overhodet mulig, og hvor det produseres økologiske, sunne og næringsrike produkter i verdensklasse. Jeg ønsker meg også melkeproduksjon hvor ku og kalv får gå sammen så lenge de vil, sier han.

GÅRDSDRØM: Mangemillionæren Erlend Christoffersen drømmer om å bygge og eie sin egen gård om ikke lenge. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

40-åringen er også villig til å gjøre plass til en fremtidig utkåret.

– Hvis det er en dame som også synes det er interessant – at jeg virker interessant og at prosjektet virker interessant og vil være med på det – så hadde jo det vært hyggelig.

Nå går bonden inn i julehøytiden uten en partner ved sin side, og skal man tro ham, har det vært lite damejakt siden siste frier forlot Finnskogen.

– Tiden har virkelig løpt etter sommeren. Det har ikke skjedd så mye på datingfronten. Jeg har fokusert på gården. Jeg er åpen for kjærligheten. Jeg bare orker ikke det fokuset som var under «Jakten». Det ble litt intenst, så jeg tar det mer som det kommer og lever heller livet, og ser hva som dukker opp.

NY KJÆRESTEJAKT: Etter «Jakten på kjærligheten» i sommer tok Erlend Christoffersen en pause fra datingen, men over nyåret planlegger den single bonden å gi kjærligheten en ny sjanse. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Jeg er singel og tilgjengelig, så jeg tenkte kanskje å legge inn støtet over nyttår, og benytte sjansen til å gå på noen dater. Det hadde vært hyggelig.

Erlend vender blikket mot vinduet, ut mot låven og den snødekte granskogen denne desemberdagen. Med nye prosjekter og kommende datingeventyr, ser han frem til det nye året som kommer.

