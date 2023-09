«Jakten»-Erlend dro hasj-spøk foran frierne

Det er ingen hemmelighet at «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen (40) er glad i sang og musikk, og han har gitt uttrykk for at han mer enn gjerne trekker frem gitaren i lystig lag.

Gleden var derfor ekstra stor da «Jakten»-programleder Jan Thomas (56) overrasket bonden og hans fire friere med en musikalsk utfordring.

GLEDESSPREDER: «Jakten på kjærligheten»-bonden Erlend Christoffersen dro en artig, liten spøk foran frierne sine. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I episode seks ankommer programlederen med en kurv full av instrumenter, og med en klar oppfordring om å lage en felles sang og opptreden – med ham som både publikum og dommer.

Se video av den artige spøken øverst i saken.

Noe nølende

Det er tydelig at 40-åringen lar seg rive med av utfordringen, mens de fire frierne Kristianne (36), Marielle (28), Vera (27) og Silje (36) er noe mer nølende.

Men stemningen tar seg betraktelig opp når bonden Erlend trekker frem det ene instrumentet etter det andre, og latteren sitter ekstra løst når 40-åringen tilsynelatende tuller med at det ene instrumentet kan minne om en hasjpipe.

TRUBADUR: Også programleder Jan Thomas er med på en trall, når «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen tar frem gitaren. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TV 2 har tatt en prat med «Jakten»-Erlend i ettertid, som bedyrer at det hele var gjort med humor og glimt i øyet.

– Det var en spontan, liten spøk som heldigvis ble godt tatt imot av frierne. Jeg håper sangen vi fremførte blir minst like godt tatt imot av seerne.

LYSTIG GJENG: Silje, Kristianne, Marielle og Vera, med bonden Erlend, under fremføringen av den selvkomponerte låten. Foto: Fremantle / TV 2

– Morsommere enn antatt

Programleder Jan Thomas er tydelig imponert over det bonden og frierne fikk til under fremføringen.

Det var også tydelig at Erlends musikalske glede smittet over på de fire frierne.

– Det var morsommere enn jeg hadde sett for meg, så det ble gøy, sier frieren Kristianne Fornebo i episoden, etter at innslaget var gjennomført.

Og terningkastet fra programleder, publikum og dommer Jan Thomas? Jo, det ble klink sekser, det!

Se «Jakten på kjærligheten» mandager og onsdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.