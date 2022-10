Jakten-bøndene fant kjærligheten på egen hånd – slik går det i dag

Flere av årets Jakten-bønder har funnet kjærligheten i etterkant av datingprogrammet, deriblant Tormod Bakke Johnsen (61), som røper til TV 2 at han er forelsket.

I høst har fire bønder håpet på å bli truffet av Amors piler i Jakten på kjærligheten.

Årets sesong har bydd på romantiske øyeblikk for deltakerne, men også tunge og tårevåte stunder.

Da programleder Gunhild Dahlberg (47) besøkte bøndene i siste episode, kunne sauebonden Jørgen Heen Brovold (30) dele at han hadde funnet lykken med frieren Sofie Skodjevåg Magnussen (27).

De tre resterende bøndene lyktes imidlertid ikke med å finne kjærligheten i datingprogrammet. Men – noen av dem fant den på egen hånd.

– Forelsket

For hestebonden Tormod Bakke Johnsen (61) ble kjærlighetsjakten en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Mye følelser ble det også da 61-åringen vraket sin eneste gjenværende frier, Atle Hoff (52), i nest siste episode.

Selv om det ikke ble et forhold mellom Johnsen og Hoff, har de en god relasjon i dag.

– Atle er en kjempefin fyr, veldig hyggelig og det er ikke noe galt med ham, men kjærestegnisten ble aldri helt tent. Jeg ga det en sjanse og prøvde, men det gikk ikke. Vi er i dag venner og prater, sier Johnsen til TV 2.

GOD OPPLEVELSE: Jakten-bonden Tormod Bakke Johnsen sitter igjen med flere gode minner og vennskap fra Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Johnsen ser tilbake på Jakten på kjærligheten-kapitlet som en god erfaring i livet, og har fått flere vennskap med både friere og crew.

– Det var kjempefint. Det var en veldig positiv opplevelse sett i ettertid. Jeg er veldig glad for at jeg var med. Det var veldig mange fine folk. Det å treffe fine folk – det er jo alltid positivt – for du vil jo alltid sitte igjen med litt mer positiv bagasje, gode erfaringer og gode mennesker.

Bonden mener også at deltakelsen har gitt et annet syn og andre perspektiver på livet.

– Erfaringene fra Jakten har jeg med meg for resten av livet, og det gjør jo kanskje at jeg tar litt andre avgjørelser, ser litt andre ting eller går nye veier som jeg ikke har gått før.

61-åringen angrer ikke et sekund på at han var med, og har en oppfordring til andre single bønder der ute.

– En liten «shoutout» til alle andre bønder som lurer på om de skal melde seg på: Bare gjør det.

Selv om haldenseren ikke fikk kjæreste gjennom programmet, fortviler han ikke.

Overfor TV 2 kan Johnsen nemlig røpe at kjærligheten blomstrer om dagen, men er ordknapp rundt hvem den nye flørten er.

– Jeg er veldig forelsket, sier han.

– Møtt en kjernekar

Jakten-bonden Janne Bull Bakk (31) var omsvermet av fire betatte karer på gården i Melhus. Til slutt sto hun igjen med siste frier, Stian Larsen Schumann (35). Det ble imidlertid ingen ferietur på bonde og frier, da førstnevnte følte at relasjonen var mer av det vennskapelige slaget.

– Jeg kjente at det var feil å dra på tur. For dersom han ønsket noe mer, så ville det være feil å dra, sier 31-åringen til TV 2.

I ettertid har Bakk og Schumann beholdt kontakten.

– Vi har sendt hverandre meldinger og ringt et par ganger.

Etter innspillingen i sommer har trønderen aldri hatt det bedre. TV-deltakelsen har ført med seg både gode minner og nye vennskap – og litt ekstra oppmerksomhet i sosiale medier.

– Å være med på Jakten var en veldig fin opplevelse som var veldig lærerik. Jeg har godt av å gjøre ting som er langt utenfor egen komfortsone. Jeg har lært mye nytt om meg selv. Alt i alt en kjempefin og lærerik opplevelse som jeg aldri vil glemme, uttrykker hun.

Livet smiler også på kjærlighetsfronten. I siste episode ble det nemlig kjent at bonden hadde fått seg kjæreste utenfor Jakten på kjærligheten.

Paret møttes tilfeldig gjennom en venninne av Bakk, men visste om hverandre fra før. Hvem den utkårede er, ønsker hun å holde for seg selv enn så lenge.

– Jeg har vært så heldig å møte en alle tiders kjernekar. Han er oppriktig snill mot alle rundt seg, og er en ærlig og selvstendig mann som har veldig god humor. Han har veldig mange gode egenskaper og sider som jeg setter veldig stor pris på, sier hun til TV 2.

KJÆRESTE: Jakten-bonden Janne Bull Bakk er forelsket om dagen, og har fått seg kjæreste utenfor høstens Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

Bakk og hennes kjære har også sett på datingprogrammet sammen i høst.

– Han synes det var veldig tøft gjort at jeg var med. Vi har sett alle episodene sammen. Vi ler mye rundt det, og tenker det er en veldig artig og interessant start vi har hatt. Jeg synes det sier mye om ham når det kommer til hvordan han har taklet alt rundt programmet.

– Tror det er noe som kan vare

I Froland valgte ammekubonden og ambulansearbeideren Frank Sigvaldsen (35) til slutt Anna Bendiksen (28) – frieren han hadde en fortid fra datingappen Tinder med. Etter at de hadde tilbrakt to ferieturer sammen, gikk de imidlertid hver til sitt.

– Det føltes ikke helt riktig når alt landet. Ideelt sett skulle vi sikkert brukt enda mer tid på å bli kjent, men det føltes ikke riktig for meg å gjøre det. Hun var enig etter å ha fått tenkt seg litt om, sier han.

Sigvaldsen har ikke lenger kontakt med Bendiksen, men har tekstet litt med frierkvinnene mens programmet har gått på TV.

– Jeg synes det er fint å høre hvordan de har hatt det, og jeg er veldig takknemlig for at de ville være med på dette eventyret. Sammen har vi vært gjennom noe som ingen kan sette seg helt inn i hvordan er.

Bonden deler videre at han for tiden har det fint, men at omstillingen fra Jakten-boblen til gårdshverdagen var stor.

– Det tok litt tid å komme seg etter at kameraene var skrudd av, og hverdagen skulle tilbake. Det var jo en travel tid med gårdsarbeid i tillegg, så det var bare å brette opp ermene og jobbe på, så fikk ting bearbeide seg underveis, sier han.

Sørlendingen angrer ikke på Jakten-eventyret.

– Jeg sitter igjen med en god følelse. Det har vært en opplevelse, samtidig som de vonde valgene har satt spor. Jeg føler virkelig at jeg har vært meg selv.

Da programleder Dahlberg besøkte Sigvaldsen i slutten av programmet, avslørte han at han hadde et godt øye til ei på jobben sin.

Overfor TV 2 kan 35-åringen nå bekrefte at de er i et forhold.

– Det var utstrålingen hennes som fanget meg først. Hun kom rundt hjørnet som en sol, sier han om kjæresten.

Bonden – som ikke vil gå ut med partnerens navn – fikk øynene opp for kvinnen i sitt liv allerede før innspillingen av Jakten på kjærligheten.

OPPTATT: Ammekubonden Frank Sigvaldsen har funnet tonen med en kollega i etterkant av Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Jeg hadde sett henne én gang før, og tenkte at hun var en søt jente. Men så skulle jeg være med på Jakten, og tenkte ikke så mye mer over det.

Men skjebnen ville noe annet. Duoen møttes nemlig på en nattevakt etter endt opptakstid, og snart oppsto det søt musikk mellom dem.

– Vi brukte litt tid på å møtes og date litt, og så fant vi etter hvert ut at det fungerte greit. Det er typisk at man etter alt det jeg har vært gjennom på TV, snubler over en jente som er rett foran nesen min i nærområdet. Jeg tror at det er noe som kan vare, sier han.

Sigvaldsen uttrykker at det skal bli godt å ikke skjule forholdet for omverdenen lenger.

– Jeg tror hun er glad for at det siste programmet er over, så vi kan begynne å være sammen på en ordentlig måte. Vi har ikke kunnet bevege oss rundt noe særlig, men det kan vi nå.

