«Jakten»-bonden vraket frier Vera for å dra på roadtrip – slik går det i dag

Jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» runder av etter en innholdsrik høst bestående av romantiske kyss, tårer, sjalusi og oppsiktsvekkende øyeblikk på skjermen.

Da programleder Jan Thomas (56) samlet bøndene for å høre hvordan det hadde gått med kjærligheten i siste episode, bekreftet bonde og tannlege Sigrid Tolsby (30) at hun hadde funnet lykken med frier Ben Ismael Frogner (30).

De øvrige bøndene var imidlertid ikke like heldige i kjærlighetsjakten, men kan det ha hendt noe etter at TV-kameraene ble skrudd av?

VED VEIS ENDE: «Jakten»-bøndene Martin Amundrød (t.v.) og Erlend Christoffersen søkte etter noen å dele livet sammen med gjennom årets «Jakten på kjærligheten». Nå letter de på sløret om hvordan det går med kjærligheten i dag. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

TV 2 har tatt kontakt med Martin Amundrød (36) og Erlend Christoffersen (40) om hvordan ståa er i livet og på kjærlighetsfronten i dag.

Har datet i ettertid

På gården i Nevlunghavn tok eggbonden Martin imot fire håpefulle frierkvinner i begynnelsen av sesongen. Én av dem reiste tidlig hjem frivillig, mens resten konkurrerte om bondens oppmerksomhet i ukene som fulgte.

Martin hadde et særskilt godt øye til frier May Jeanette Elind (34) hele veien, og det endelige valget endte ikke overraskende på henne.

Kjærlighet mellom bonden og frieren ble det imidlertid ikke.

– Jeg har ikke et enkelt og kort svar på hvorfor det ikke klaffet. Vi er nok veldig forskjellige på noen ting. Selv om vi hadde det veldig hyggelig sammen under innspillingen, og bare bedre og bedre ved datene vi hadde utover i programmet, så ble det fort tilbake til det daglige på hver vår kant med egne prosjekter da kameraene var borte. Det skar seg aldri på noen måte. Det ble aldri noe mer etterpå, forklarer Martin til TV 2.

FRI OG FRANK: «Jakten»-bonden Martin Amundrød forble singel etter «Jakten på kjærligheten». Litt dating i ettertid har det likevel blitt. Foto: Espen Solli / TV 2

Underveis i datingprogrammet ble 36-åringen beskyldt av flere seere for at han valgte May Jeanette kun basert på utseendet. Det avviser bonden plent, og han angrer ikke på valget han gjorde.

– Selv om folk har meninger om at jeg kun valgte henne på grunn av utseendet, så stemmer ikke det. Vi hadde noen kjempehyggelige opplevelser sammen, og ble bedre og bedre kjent, og det var fortsatt mye jeg var nysgjerrig på. Det at jeg syntes at hun ser bra ut er bare en bonus.

Til tross for at det ikke ble søt musikk mellom Martin og May Jeanette, har de bevart den gode relasjonen i etterkant.

– Vi har hatt og har fortsatt en hyggelig og vennlig tone, uten at det er noen romanse. Vi har blitt kjent i en spesiell og ganske unaturlig setting, så jeg tror begge følte at dersom det skulle ha blitt noe mer, måtte vi først fått alt på skikkelig avstand, og heller sett om vi skulle funnet på noe sammen i en mer naturlig setting, og dit har vi aldri kommet, sier han.

Til TV 2 avslører May Jeanette at hun faktisk var på besøk hos Martin på gården bare for noen få uker siden.

– Senest i høstferien var jeg der ute og stelte høner og plukket egg, faktisk, sier hun og ler.



Frieren forteller bakgrunnen for hvorfor det bare ble vennskap fra hennes side.

– Vi har begge to hatt mye på hver vår kant i tiden etter innspilling, noe som gjorde at det ble vanskelig å få noe særlig tid sammen – selv om vi hadde mye kontakt på telefonen.

Selv om det ikke ble kjærlighet, ser hun på «Jakten»-deltakelsen som en lærerik reise.

– Det har vært en reise som har gjort at jeg først nå er kommet frem til at jeg må tørre å satse mer. Ikke være redd for å bli såret. Den som intet våger, intet vinner.

Også May Jeanette har bare godord å si om eggbonden hun datet i sommer.

– Jeg er blitt glad i Martin, og nå gleder jeg meg til å spise en middag med ham i offentligheten, og å le litt av alt det kleine vi har gjort, sier hun med et smil.

Har blitt enda ærligere

Den joviale bonden ble kanskje ikke truffet av Amors piler i «Jakten på kjærligheten», men henger ikke med leppa av den grunn.

– Det er for så vidt helt greit. Jeg er veldig fornøyd med alt jeg har lært om meg selv og andre, alle jeg har møtt og generelt hele opplevelsen. Jeg har nok blitt en som har veldig mye enklere for å prate om ting, sier han, og fortsetter:

– Jeg er nok enda ærligere, og kan være mer direkte på noen ting i stedet for å gå rundt grøten, som jeg kanskje ville ha gjort mer før. Det å møte noen for å finne ut om det er noe å bruke tid på eller ikke, er nok veldig mye lettere enn tidligere. Man skal tross alt bare møtes for å si hei i første omgang. Jeg er glad for at jeg fikk være med.

Etter datingeventyret i sommer er Martin fremdeles singel, men røper at han har datet litt i ny og ne.

– Jeg har noe kontakt fra tid til annen, men ingenting seriøst.

I siste episode kom det frem at bonden hadde møtt en beundrer som hadde vært i brevbunken hans, men relasjonen skal ha vært kortvarig.

– Vi har ingen kontakt nå, deler han.

Videre har innboksen fylt seg opp med hilsener fra fans etter TV-deltakelsen.

– Noe oppmerksomhet har det vært, men absolutt mest fra folk som sender hyggelige meldinger om at jeg klarte meg bra og gjør meg bra på TV, at gården ser fin ut og at kuene og hunden Sebastian er fin.

– Mest lyst på roadtrip

Økobonden Erlend fra Finnskogen pekte seg ut Vera Movik Masternes (27) som sin siste frier, og tilbrakte noen dager sammen med henne på arbeidsplassen hennes, Fosen Folkehøgskole. Både Erlend og Vera uttrykte at de likte hverandre godt og at de var litt forelsket.

I onsdagens episode delte bonden at han og frieren hadde gått hver til sitt.

– Det var veldig koselig å besøke Vera i Fosen og henge litt der, men samtidig så hadde jeg en løs plan om å ha roadtrip med venner i sommer, og hadde mer lyst til å dra på denne turen. Det var det jeg gjorde, og som gjorde det klart for meg at jeg kanskje ikke er så interessert når det kommer til stykket, forteller han blant annet i episoden.

SINGEL: «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen endte ikke opp med en livspartner etter årets «Jakten på kjærligheten». Foto: Espen Solli / TV 2

Til TV 2 deler en ordknapp Erlend om hvordan statusen er mellom dem i dag.

– Både fokus og interesse falt da jeg kom ut av reality-bobla. Vi har hatt sporadisk kontakt per telefon og melding i perioden «Jakten» ble vist på TV, sier han.

40-åringen ser tilbake på «Jakten på kjærligheten»-kapitlet som en gøyal opplevelse.

– Det var en glede å møte både damene og produksjonen. Jeg sitter igjen med en herlig opplevelse, og har lært mye om meg selv. Ekstremsport i selvutvikling.

– Kunne du ha vært med på «Jakten» igjen?

– Én gang var nok.

Sivilstatusen er fremdeles uendret for Erlend, som påpeker at han ikke forhaster seg med å finne den rette.

– Jeg er singel, men kjenner ei heller ikke på noe hastverk med å finne noen. Jeg setter min lit til at det skjer organisk gjennom mitt nettverk eller folk jeg måtte møte på livets vei, avslutter han.

– Greit å gå videre i livet

– Jeg har det veldig bra for tiden, er i full gang med studiene nå og trives kjempegodt med studiehverdagen, sier Vera når TV 2 kontakter henne.

Erlends frier bærer ingen nag, og har slått seg til ro med at utfallet ble som det ble.

– Det var Erlend sitt valg at vi ikke skulle ta det videre. Jeg syntes at det var trist der og da at det ikke ble oss, men samtidig er gjensidig innsats viktig for meg, og da jeg ikke så det, så var det også veldig greit for meg å gå videre i livet. Det viktigste er at Erlend følger hjertet sitt og gjør det som føles riktig for ham.

