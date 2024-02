«Jakten»-bonde har fått barn: – Fantastisk

Nå har den tidligere «Jakten»-bonden blitt pappa for første gang.

André Johansen (27) og kjæresten fikk en datter 7. februar.

27-åringen fra Måselv var med i Jakten på kjærligheten i 2019, men endte ikke opp med noen da.

For to år siden fant han og samboeren tonen, etter å ha møttes via felles bekjente.

Når God kveld Norge ringer, har han vært nybakt far i nesten én uke.

– Det har vært fantastisk – hva kan man si? Det er en ny hverdag, men herregud hvor artig det er å bli forelder til noe så fantastisk, sier Johansen om datteren.



Han var med på fødselen, som han forteller gikk «veldig bra» og var fint å overvære.

Store deler av 2023 brukte paret på iherdig arbeid, med fjøsrestaurering og oppussing av bad.

– Det gikk hardt for seg for å rekke over alt før ungen skulle komme, kommenterer han.



Nå ser Johansen frem til småbarnstilværelsen.

– Jeg kommer til å ta litt mer fri fra jobb for å oppleve denne tiden, og få med meg mest mulig.