– Jag sa JA!

Pernilla Wahlgren delte onsdag kveld den store nyheten med sine følgere: Kjæresten har fridd, og hun svarte ja. De to flyttet inn i det Pernilla beskriver som et drømmehus forrige uke.

Pernilla Wahlgren og kjæresten stråler på Instagrambildet i hver sin lyseblå lue. Han har gått for babyblå fuskepels, mens Pernilla har en strikkelue. Smilene matcher også, og begge viser hånden med blanke, nye ringer.

De to flyttet inn i nytt hus sammen forrige uke. Da delte hun en hel video av innflyttingsprosessen, og Pernillas far var med paret på å skåle over den første take-away-middagen i nytt hus.

– For et kaos det har vært. Men nå! Nå kan vi komme i orden og begynne våre nye liv sammen her i dette huset, skrev hun i meldingen.

Og bare få dager etterpå er de altså forlovet.

Første gang vi hørte om Pernillas flamme var i fjor vår. Det var datteren som røpte at moren datet. Kort tid etter åpnet hun opp om kjærligheten. Først hintet hun bare til podcastkollega Sofia Wistam om at det fantes en mann i livet hennes, men så ville hun dele mer.

– For vet dere hva; man kan finne kjærligheten til tross for at det kjennes som at man aldri mer kommer til åpne hjertet sitt for noen. Det tok meg mange år, men hjertet mitt er helt nå. Jeg fant kjærligheten når jeg trodde at jeg ikke trengte det. Men den kom. HAN kom. Og jeg er så ubegripelig lykkelig over det, skrev hun på Instagram.