Som «Team Sloth» ble Mattis Karterud (23) og Björk Altadottir (28) kjent for sitt saktegående tempo. Etter flere måneders flørting, har de endelig bestemt seg for å bli sammen.

Mange TV-seere lot seg sjarmere av Björk Atladottir (28) og Mattis Veine Karterud (23) under fjorårets sesong av «Farmen».

Det utviklet seg etter hvert en flørtende tone mellom de to deltakerne inne på Fredheim gård. Etter at de kysset for åpent kamera, måtte duoen svare gjentatte ganger på spørsmål om de hadde blitt et kjærestepar.

På finalefesten til «Farmen» i starten av desember, svarte Karterud og Altadottir på kryptisk vis.

– Vi har det veldig bra nå, vi holder på å utforske relasjonen vår. Problemet er at vi bor i hvert vårt land, uttalte Altadottir.

PÅ FEST: Björk Altadottir og Mattis Karterud på «Farmen»-finalefest i starten av desember. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Inne på Fredheim går ble Fredrikstad-gutten og Lakselv-jenta kjent under navnet «Team Sloth» fordi de jobbet i dovendyr-tempo.

– Vi tar det i Team Sloth-tempo, sa de om den romantiske utviklingen i fjor høst.

De siste månedene har Karterud og Altadottir lagt ut flere bilder i sosiale medier – der stemningen tilsynelatende har blitt bedre og bedre dem imellom.

I februar var de sammen i snødekte Finnmark, og markerte bildene av seg selv sammen med hjerter på Instastory. I påsken var Karterud og Altadottir sammen på tur til Danmark.

I FINNMARK: Mattis Karterud og Björk Altadottir på hennes hjemsted, Lakselv, i februar. Foto: Privat

– Helt skutt

TV 2 ringer «Farmen»-deltakerne for å høre om det har skjedd en utvikling i sivilstatus.

– Ja, vi er kjærester, sier Mattis Karterud fornøyd.

– Björk er helt sjuk som kjæreste. Altså, hun gjør de utroligste ting. Hun er en veldig bra dame. Hun er som hun var på skjermen; mye empati og omsorg. Jeg er helt skutt, over skog og hei. Jeg klarer ikke å oppføre meg normalt. Det er helt skummelt, fortsetter han.

Altadottirs smil kan nesten høres gjennom telefonen når hun beskriver kjæresten Mattis.

– For det første er det rart å ha kjæreste i det hele tatt, men å ha Mattis som kjæreste synes jeg er helt fantastisk. Han er en varm person med mange ideer, er kreativ og hardtarbeidende. Han er bare morsom å være sammen med.

ROMANTISK: Mattis Karterud og Björk Altadottir i et romantisk øyeblikk i Laksevåg. Foto: Privat

Det relativt ferske «Farmen»-paret føyer seg inn i rekken av deltakere som har funnet kjærligheten i det populære TV 2-programmet. Men det gikk flere måneder før de kom dit.

– Når ble dere kjærester?

– Vi var vel kjærester lenge før vi brukte ordet «kjærester». Det kom til et punkt der det bare ble dumt å ikke kalle oss for et kjærestepar. Så noen dager etter Valentines fant vi ut at vi skulle begynne med det. Da var jeg på besøk hos Björk i Lakselv, sier Karterud.

Altadottir la alt til rette for en romantisk setting på hennes hjemsted.

– Det falt naturlig for oss å kalle oss kjærester etter en romantisk tur i Lakselv hvor jeg med god hjelp fikk overrasket Mattis med en Nordlys Dome på Wild Caribou sledehund-gård i Lakselv. Jeg tror det gjorde at siste brikke falt på plass. Vi merket at vi kjente mer for hverandre enn vi turte å innrømme.



Altadottir forklarer at hun har vært skeptisk til å gå inn i et forhold. Etter å ha vært i et langt forhold, var hun egentlig bare klar for å nyte singellivet.

– Men så klarer jeg å møte på Mattis. Inne på «Farmen» falt vi begge for personligheten til hverandre. Men der inne vet man ingenting om familie, omgangskrets, hobbyer og hvordan personen er ute i samfunnet. Derfor trengte vi å ta oss god tid til å bli ordentlig kjent med hverandre, sier hun.

LIVET UTENFOR: Björk Altadottir og Mattis Karterud har måttet bli kjent med hverandre i mer moderne omgivelser enn inne på Fredheim gård. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Avstandsforhold

Siden sist har Altadottir flyttet fra Danmark og hjem til Lakselv i Finnmark.

– Rett etter «Farmen» fikk jeg tilbud om en stilling som psykolog innen rusavhengighet i spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Ganske spontant takket jeg ja til den, og flyttet hjem til familien og hestene mine og jobber nå som psykolog. Lakselv er ikke verdens navle, så jeg har ikke tenkt til å være her i all evighet. Men akkurat nå trives jeg veldig godt.

Karterud, som bor og studerer i Bergen, legger ikke skjul på at han synes det er kjipt med et avstandsforhold.

GOD GJENG: Björk Atladottir og Mattis Veine Karterud på fjorårets finalefest i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi splittet opp for to dager siden, og jeg skulle gjerne fortsatt ha hengt med henne. Vi er skikkelig forelsket og har det bra, og med facetime og telefon får vi tatt del i hverandres hverdag uansett. Heldigvis får vi mer enn fem minutter til å snakke, som vi gjorde inne på gården, sier han og ler.

– Jeg prøver å være positiv og snu det til at den tiden vi får sammen, blir av skikkelig bra kvalitet. Det blir også noen lyspunkter å se fram til, sier Karterud.

– Hva tenker du om avstanden, Björk?

– Jeg har aldri vært kritisk til avstandsforhold. Faren min er fra Island og moren min er fra Vest-Finnmark, så jeg har blitt oppdratt til å se muligheter og å være ganske åpen. Norge er et stort land. Hvis man skal begrense seg til geografi så blir antallet potensielle partnere betydelig mindre.

Livet etter «Farmen»

Siden «Farmen» har begge vært travle på hver sin kant. Etter at Karterud i et intervju med TV 2 fjor høst snakket om at kameraten hans tok livet sitt før russetiden, ble han bedt om å holde foredrag om inkludering i russetiden på en videregående skole i Kristiansand.

– Det takket jeg selvfølgelig ja til. Jeg holdt foredrag for hele VG1 om det å ta vare på hverandre, og hvilke fatale konsekvenser det kan få dersom man ikke gjør det. Det var et skikkelig bra initiativ av skolen, og fint for meg å kunne bidra, sier han.

FOREDRAG: Tidligere i år holdt Mattis Karterud foredrag om inkludering i russetiden for en videregående skole. Foto: Privat

Altadottir har ikke forlatt rampelyset etter «Farmen». Sammen med Maria Andberg (24) – som ble en god venn inne på Fredheim gård, snakker finnmarkingen om forskjellige temaer i podkasten «Psykologtimen».

– Maria og jeg fikk ideen om å lage en podkast da vi satt på utedoen inne på «Farmen». Så gjennomførte vi det da vi kom ut derifra.



Foreløpig har de to «Farmen»-venninnene sluppet åtte episoder av podkasten.

– Vi har en mer morsom tilnærming til psykologi, og en mer sporty måte å spre budskapet om mental helse på. Vi vil nå barn og unge på en annen måte enn gjennom en tørr podkast hvor man snakker om skilsmisser og sånne type temaer, forklarer Altadottir.

PODKAST: Sammen med «Farmen»-venninne Maria Andberg har Björk Altadottir sin egen podkast, der blant andre Mattis Karterud medvirker som gjest. Foto: Psykologtimen podcast / Spotify

Selv om begge uttalte at de følte seg mentalt forvirret etter de mange ukene inne på «Farmen»-gården, ville de ikke stilt seg negative til et comeback som deltakere på «Torpet».

– Selvfølgelig hadde vi sagt ja til det. Mattis og jeg hadde vært et godt team, det så man jo inne på «Farmen». En psykolog og en økonom som jobber veldig langsomt. Jeg tror vi hadde gjort det veldig bra i vår lille allianse. Vi hadde sparket de andre ut én etter én, sier Altadottir og ler.

Kjæresten hennes er helt enig.

– Det hadde vært sjukt! Det hadde vært fett. Da hadde vi klikket. Det hadde gått hurramegrundt. Men vi måtte ha deltatt sammen, sier Karterud til TV 2.