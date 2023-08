Ja, graviditet gjør nesen din større

Du har sikkert hørt om alt det som kommer i tillegg når du har en bolle i ovnen.

Gravidglød, morgenkvalme og overaktiv blære er alle «typiske» kjennetegn ved graviditet – men det skjer også flere ting med kroppen som alle kanskje ikke vet om.

For du har kanskje stelt i stand barnerommet og er klar for bleiebonanza – men er du klar for større nese?

Gått viralt

Den siste tiden har flere gravide kvinner tatt til appen TikTok for å dokumentere sin graviditet – og for å vise at alt ikke har gått helt etter planen.

Blant alle tipsene for gravide og nybakte foreldre finner man en ny trend som har gått viralt.

Trenden, som kalles #pregnancynose, har nå nesten 200 millioner visninger.

Her deler kvinner før- og etterbilder av nesene sine, som visstnok har blitt større og har endret form. I tillegg ser man at andre trekk i ansiktet har endret seg, og flere er forskrekket, ettersom dette ikke var noe de forventet at skulle skje.

«Jeg kommer til å bli så søt mens jeg er gravid! Jeg klarer ikke å vente», skriver mange på videoene sine.



Så klipper de til bilder av seg selv under graviditeten – noe som mildt sagt gjør TikTok-brukerne helt forskrekket.

STØRRE NESER: Flere kvinner har postet TikTok-videoer av seg selv før og under svangerskapet. Foto: Skjermdump/TikTok

«Gode gud…», skriver en ung TikTok-bruker.



«Jeg hadde «gravidnese». Mannen min kalte meg Mike Tyson», skriver en annen som har opplevd det samme.

Flere har skrevet at de gledet seg til å få sin «normale» nese tilbake etter at barnet kom til verden – men det stoppet ikke der.

Mange kvinner opplevde nemlig at «gravidnesen» fortsatt var der, til tross for at det hadde gått flere måneder. Men om det ikke var nok – postet flere nybakte mødre at de i tillegg hadde fått større føtter.

Ikke bare florerte TikTok med forstørrede neser – men at det nå fantes «gravidføtter», var den siste dråpen for flere unge.

«GODE GUD…»: Dette er kommentarer som ofte går igjen på de virale videoene. Foto: Skjermdump/TikTok

«Jeg skal aldri få barn», er en kommentar som ofte går igjen.



Derfor blir nesen din større

Men hva er grunnen til at disse endringene skjer med ansiktet ditt?

Daniel Sørli, lege og gründer ved Dr. Dropin, forteller til TV 2 at dette er vanlige endringer som skjer med kroppen under svangerskapet.

BEKREFTER: Det er vanlig at kvinner opplever endringer i ansiktet under svangerskapet, mener lege og Dr.Dropin-gründer Daniel Sørli. Foto: Gry Traaen

– Under en graviditet skal man gå opp i vekt, med mindre man er veldig overvektig. Kvinner med normal BMI (18,5-24,5) skal normalt gå opp ca. 11–16 kg under en graviditet. Babyen selv står for 3-3,5 kg av dette, resten er fordelt slik du ser i oversikten under.

Slik er kiloene fordelt under svangerskapet Babyen – ca. 3 til 3,6 kg

– ca. 3 til 3,6 kg Større bryster – ca. 1 kg

– ca. 1 kg Større livmor – ca. 1 kg

– ca. 1 kg Morkaken – ca. 0,7 kg

– ca. 0,7 kg Fostervann – ca. 1 kg

– ca. 1 kg Økt blodvolum – ca. 1,4 til 1,8 kg

– ca. 1,4 til 1,8 kg Økt væske i kroppen – ca. 0,9 – 1,4 kg

– ca. 0,9 – 1,4 kg Fettlagrene – ca. 2,7 til 3,6 kg Kilde: Dr.Dropin

Han viser til oversikten, og det at blodvolumet, væsken i kroppen og fettlagrene blir tyngre – fører til at man generelt blir hoven og «større» i kroppen, sammenlignet med når man ikke er gravid.

TV 2 har presentert legen med ulike eksempler på «gravidneser» – noe han mener ikke er overraskende i det hele tatt:

– Det er ganske vanlig at kvinner opplever endringer i ansiktskonturene sine under graviditet. Imidlertid går disse endringene tilbake for de aller fleste. En ting som endrer seg og som faktisk forblir endret, er føttene til kvinner før og etter et svangerskap.

De ser nemlig at kvinner får føtter som er 2–10 mm lengre etter graviditeten, i tillegg til at føttene også kan bli bredere. Grunnen bak dette kan være på grunn av økt vekt og hormoner i svangerskapet, som løsner opp leddene til kvinnene.

– Men man kan trøste seg med at de største endringene i føttene kommer i første svangerskap, det er altså ikke slik at man går opp én skostørrelse per graviditet.