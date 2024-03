Ivar Dyrhaug selger funkisbolig for 32 millioner

Ivar Dyrhaug (74) og Marianne Sand Dyrhaug skal selge huset på Jar i Bærum, som de har bodd i siden 1996.

Boligen, som har et bruksareal på 321 kvadratmeter, innehar fire soverom og tre bad.

Dyrhaug sier han har hatt det fantastisk i huset som også har et svømmebasseng. Foto: Trond Walsø

Til lokalavisen Budstikka forteller den pensjonerte programlederen at de skal flytte til en mindre bolig på ett plan.

– Det ene vi må se i øynene er at vi blir gamle. Huset må ikke forfalle fordi vi ikke orker så mye mer, sier Dyrhaug, og legger til at nybygget de flytter til «passer bedre for to personer».

Dyrhaug ledet musikkprogrammet «Beat for Beat» i 17 år. I 2022 fortalte han offentlig om sykdommen Parkinson, som han hadde blitt diagnostisert med fem år tidligere.

Siden har han vært åpen, og har kommunisert at det er viktig å ikke føle på skam.

Til lokalavisen sier han at det er viktig å holde seg aktiv og sosial, noe han i aller høyeste grad etterlever.

74-åringen driver nemlig med både boksing og tennis, og røper at han nå utforsker en ny sportsgren:

– Jeg ønsker å lære meg noe nytt, derfor har jeg begynt å spille golf, sier han til Budstikka.