Israel nekter å skifte låt – dette er den omstridte teksten

Den europeiske kringkastingsunionen, EBU, har ennå ikke avgjort om det israelske bidraget til årets Eurovision Song Contest bryter med regelverket som ikke tillater politisk budskap.

Teksten, som er mest på engelsk med innslag på hebraisk, har fått kritikk fordi den kan ses på som en referanse til Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Sangen fremføres av den 20 år gamle russisk-israelske artisten Eden Golan, som vant den nasjonale finalen i begynnelsen av februar.

Granskes av EBU

EBU opplyser til TV 2 at organisasjonen fortsatt analyserer teksten, men at prosessen er hemmelig frem til en endelig beslutning er tatt.

Skulle kringkastingsunionen lande på at «October Rain» er uakseptabel, vil israelsk TV få anledning til å sende inn en endret tekst eller delta med en helt ny sang.

Alle kringkastingsselskapene har frist til 11. mars med å sende inn sitt endelige bidrag.

Uaktuelt for KAN

Den israelske statskringkasteren KAN har gjentatte ganger overfor israelske medier fastslått at det er uaktuelt å endre teksten eller sende en annen sang til konkurransen i Malmö, der den store finalen går av stabelen lørdag 11. mai.

Israel er plassert i den andre semifinalen, på torsdag 9. mai.

Skulle EBU derfor bestemme seg for at låta ikke kan være med, så vil altså ikke Israel delta i årets MGP-finale.

De siste månedene har flere tusen mennesker demonstrert over hele Europa for at Israel ikke skulle få være med, på bakgrunn av krigen med Hamas.

Også i Norge har det vært flere demonstrasjoner, blant annet utenfor NRK på Marienlyst i januar.

Flere av de andre finaleartistene har også vært inne på tanken om å boikotte finalen, fordi de opplever det som problematisk at Israel står på scenen.

Ikke første gang



Dersom EBU griper inn mot det israelske bidraget, blir det i så fall ikke første gang det skjer.

I 2009 ble Georgia disket da de stilte med låta «We don't wanna put in» (som lyder veldig likt «We don't wanna Putin»).

Armenia måtte i 2015 endre tittel på sin sang, fordi den refererte til folkemordet på armenere hundre år tidligere.

I 2021 ble Hviterusslands bidrag nektet å delta fordi teksten hånte demonstrantene som krevde president Lukasjenkos avgang.

Hele teksten offentliggjort

Kringkastingsselskapet KAN har nå offentliggjort hele teksten til «October Rain» (inkludert et vers på hebraisk oversatt til engelsk):

