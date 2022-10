Iselin Guttormsen røk ut av Skal vi danse: all stars

Årets danseeventyr begynner for alvor å tilspisse seg, og lørdag kveld sto både pardans- og gruppedans for tur i den åttende sendingen av Skal vi danse: all stars.

Kjendisenes lidenskaper i livet var kveldens tema, og programleder Katrine Moholt (49) viet jiven til sin begeistring for julen, mens influenser Iselin Guttormsen (35) og TV-profil Nathan «Nate» Kahungu (26) slo et slag for henholdsvis kvinnekamp og mental helse på parketten.

IMPONERTE: Guttegruppen, bestående av Aleksander Hetland, Cengiz Al og Nate Kahungu, fikk massiv skryt da de danset jive under Skal vi danse: all stars' åttende sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Det ble også kniving om dommerne og seernes gunst da stjernedeltakerne ble delt opp i ett jente- og guttelag, som skulle fremføre hver sin dans.

Røk ut

Mot slutten av kvelden var det Kahungu og Guttormsen som møttes i en intens danseduell.

Til slutt var det Guttormsen som måtte se seg slått, og som dermed var ute av konkurransen.

Tidligere i Skal vi danse: all stars har syv kjendiser måttet takke for seg, derav Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37), Eirik Søfteland (34), Martine Lunde (26), Victor Sotberg (31), Kari Traa (48) og Agnete Saba (28).

Da TV 2 møtte Guttormsen og dansepartneren Catalin Andrei Mihu (28) var hun ikke helt overrasket over utfallet.

– Føles overraskende bra. Jeg er så stolt over at vi har kommet så langt, og det vi har klart å skape sammen og det vi har klart å formidle. Det har jo vært helt fantastisk å være med i en All stars-sesong, og vi har jo danket ut mange tidligere vinnere og pallplasseringer, sier 35-åringen.

Likevel var ikke Guttormsen klar for å forlate konkurransen.

– Nå er vi såpass på slutten av konkurransen, det er så mange dyktige dansere. I dag kunne alt skje. Vi forberedte oss på duell. Det gjorde vi. Men jeg var ikke helt klar for å ryke hjem i dag. Jeg føler jeg har vist at jeg er minst like god som veldig mange av de andre, og det til tross for at jeg aldri har vært med i Skal vi danse.

Guttormsen og Mihu har blitt omtalt som danseekteparet i årets konkurranse.

– Jeg synes det vært helt fantastisk. Iselin er et fantastisk menneske, sier danseproffen.

– Bortsett fra siste uka, skyter Guttormsen, og fortsetter:



– Tung uke mentalt. Med dårlig samvittighet overfor barna, og to danser som måtte terpes.



De er enige om å holde kontakten videre.

– Absolutt. Du må jo lære meg å danse enda mer, sier influenseren og titter bort på dansepartneren.

– Hva er planene nå?



– Nå skal vi ta en burger og is med sjokoladesaus, og så skal jeg rett hjem til barna. Mer dans blir det også.

Kveldens danser

Lørdagens sending besto av pardanser inspirert av deltakernes lidenskaper, etterfulgt av gruppedanser.

Treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) sparket i gang danseshowet med en sprek samba til Auroras «Running with The Wolves». Vasstrand ville vie dansen til sin lidenskap for hundekjøring. Paret fikk 26 poeng.

Influenser Iselin Guttormsen (35) ønsket å danse for kvinnekamp i sin rumba med Catalin Andrei Mihu (28), til den treffende Beyoncé-låten «If I Were A Boy». Duoen mottok 22 poeng.

Skuespiller Cengiz Al (25) og Rikke Lund (27) danset argentinsk tango for mangfold i skuespillerbransjen til Welshly Arms’ «Legendary». De ble belønnet med toppscore for femte gang.

TV-profil Nathan «Nate» Kahungu (26) brenner for unge menns mentale helse, og ønsket å formidle engasjementet sitt via den argentinske tangoen til «Serotonin» av girl in red, med Nadya Khamitskaya (39). De håvet inn 29 poeng.

Tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) er opptatt av å overkomme utfordringer i livet. Sammen med Helene Spilling (25), danset han paso doble til 2WEIs «Warriors». Paret hanket inn 29 poeng.

Programleder Katrine Moholt (49) har en forkjærlighet for julen og tok med seg Tarjei Svalastog (24) på en herlig jive til Maria Carey-låten «All I Want For Christmas Is You». De dro inn 26 poeng.

Etter pardansene var det tid for gruppedanser. Guttene Hetland, Al og Kahungu danset jive med sine dansepartnere. Dommerne – særskilt Trine Dehli Cleve (61) – var i ekstase over opptredenen. Gruppen ble belønnet med 30 poeng.

I likhet med sine mannlige motparter, slo også jentene Moholt, Vasstrand og Guttormsen til med jive. Dommerpanelet ble ikke noe mindre imponerte, og ga jentegruppen 30 poeng.

