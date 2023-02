Isah hylles i Hver gang vi møtes – trill terningen på låtene

HEDRES: Kaleb Isaac Ghebreiesus, som går under artistnavnet Isah, er siste hedersgjest i årets Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie / TV 2

Sesongens Hver gang vi møtes nærmer seg slutten, og lørdag er det sanger, rapper og låtskriver Isah (23), hvis egentlige navn er Kaleb Isaac Ghebreiesus, som er siste hedersgjest ut i programmet.

Stavangergutten er en av de yngste deltakerne i Hver gang vi møtes noensinne, og har i løpet av sesongen bemerket seg med blant annet «Alt du vil ha» og «Hopelessly Hopeless», som i skrivende stund har blitt strømmet henholdsvis fem og én million ganger på Spotify.

Isah har kanskje bare 23 år på baken, men har rukket å skape seg et solid navn i musikkbransjen med sin behagelige R&B-stemme.

TOLKES: Rapper og låtskriver Isah, hvis egentlige navn er Kaleb Isaac Ghebreiesus, hedres i nest siste program av Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie / TV 2

Debuten kom i 2017 da han la ut «E på tur» på SoundCloud. Talentet havnet på radaren til Karpe – som siden ble invitert som vokalist på platen Sas Plus/Sas Pussy i 2019.

Samme år fikk Isah sammen med rapperen Dutty Dior gjennombrudd med singelen «Hallo». Låten herjet på VG-lista i 38 uker, med en tredjeplass som beste plassering.

For «Hallo» hanket artisten inn prisene for årets nykommer og årets låt under P3 Gull 2019.

23-åringen fulgte opp suksessen med den todelte EP-en, Sukkerspinn & hodepine – som ga ham Spellemannprisen 2019 i kategoriene Urban og årets gjennombrudd.

Som om ikke det var nok ble han nominert til årets låt for «Hallo» sammen med Dutty Dior under samme prisutdeling.

I 2020 ble den unge artisten kåret til årets stjerneskudd under by:Larm.

Hits som «Zelda», «LUV MEG», «Drukne» og «Øyne i nakken» har fått hundretusenvis til å få øynene opp for Isah. Videre har rapperen solgt ut flere konserter, og vært på Norges- og Europa-turné med Karpe.

Karoline blir satt ut når dette skjer

Hvilken låt er din favoritt?

I nest siste episode av årets Hver gang vi møtes er det Bjørn Eidsvåg (68), Karoline Krüger (52), Freddy Kalas (32), Ingebjørg Bratland (32), Emma Steinbakken (19) og Kristian Kristensen (30) som skal fremføre Isahs mest kjente låter.

Nedenfor kan du bedømme de seks låtene og gi ditt terningkast. Låtene finner du også på Spotify.

Se Hver gang vi møtes lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.