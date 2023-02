Isah ga et ultimatum: «Enten så prøver vi dette her, eller så finner du meg i en grøft»

Folkekjære Hver gang vi møtes er snart ved veis ende, og lørdag skåles det for sesongens siste og syvende hedersgjest på Kjerringøy – 23-årige Kaleb Isaac Ghebreiesus, bedre kjent som Isah.

R&B-artisten og låtskriveren er en av Hver gang vi møtes’ yngste deltakere noensinne. Den unge alderen har ikke stanset talentet fra å hanke inn blant annet to Spellemannpriser, bli kronet som årets stjerneskudd under by:Larm og å samarbeide med navn som Karpe og Stig Brenner.

HYLLES: Sanger, rapper og låtskriver Isah, hvis egentlige navn er Kaleb Isaac Ghebreiesus, hedres av artistkollegaene i det syvende programmet av Hver gang vi møtes. Fra venstre: Karoline Krüger, Emma Steinbakken, Isah, Freddy Kalas, Ingebjørg Bratland, Kristian Kristensen og Bjørn Eidsvåg. Foto: Vegard Breie / TV 2

Isah har også markert seg i musikkprogrammet med blant annet «Alt du vil ha», som har herjet på Spotifys topplister siden sesongpremieren i januar.

Som den energibomben hedersgjesten er, blir det latter og smil under middagen, men også alvorstungt når stjerneskuddet snakker ut om den humpete og vonde perioden før karrieren virkelig tok av i 2019.

TURBULENT: Isah hadde det vanskelig på hjemmebane, før artistkarrieren virkelig tok av. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ble kastet ut hjemmefra

Isah vokste opp i et eritreisk hjem i Stavanger. Han ble tidlig introdusert for musikk og sang, med en mor som nynnet og sang rundt i huset til stadighet.

Faren var særskilt opptatt av at sønnen skulle få gode karakterer og en anstendig jobb, noe det ble knuffing av.

Stavangergutten slet med å forholde seg til forventningene hjemmefra. Han ble mer og mer dratt mot musikken, og ønsket gjerne å gjøre den til sitt levebrød til foreldrenes store fortvilelse.

UENIGHET: Isah ønsket å jobbe med musikk – til foreldrenes fortvilelse. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Snart måtte artistspiren snike seg ut til kompisens studio – iført fotballdrakt – for å lure moren og faren til å tro at han var på fotballtrening.

Når karakterene så dalte på videregående, ble alt forverret.

– Jeg følte ikke at jeg dugde til noe. Jeg følte ikke at jeg fikk til noe. Skolen gikk så dårlig. Jeg kunne ikke fortelle om karakterene mine, for da ble det støy. Og jeg løy og løy, og fortsatte å lyve. Til slutt så kom beskjeden fra skolen om at jeg ikke hadde vært der, og da begynte de i husholdningen å reagere, deler Isah i den syvende episoden.

Forholdet til faren ble ytterligere anstrengt, og til slutt rant begeret over.

– Faren min og jeg begynte å krangle enda mer, og jeg bestemte meg for å droppe ut. Den tiden klarte ikke faren min og jeg å se hverandre i øynene. Ingenting ble vi enige om. Så han sa: «Hvis du har bestemt deg for hva du vil, så må du ut herfra». Så jeg ble kastet ut.

Se Isah fortelle om motgangen han opplevde før gjennombruddet i videoen øverst i saken.

– Begynte å ta dop

Ute av barndomshjemmet måtte Isah klare seg på egen hånd. Han endte opp i en enmannsleilighet med syv kamerater.

– Vi var tre i senga, tre i sofaen og én på gulvet, og så rullerte vi hver uke.

I 14 måneder var artisten på kjøret.

HUSKER LITE: Artisten husker lite fra tiden da han måtte klare seg på egen hånd. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Der begynte vi å gjøre masse piss. Der begynte vi å ta dop. Det ble bare en veldig «blurry» periode i livet mitt som jeg ikke husker så veldig mye av, minnes han.

Etter hvert fikk Isah en oppvekker. Han forsto at miljøet han befant seg i var feil for ham, og valgte å trekke seg unna.

– Mens vi var på disse pillene, så var det noe som sa at det er feil. Så jeg var veldig ærlig, og sa: «Jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre».

Kort tid etter at rapperens setning forlot munnen hans, ble han banket opp.

– Idet jeg snur meg, så får jeg et slag rett i bakhodet. Jeg lander med ansiktet ned i asfalten. Og jeg husker jeg våkner to minutter etterpå, og ingen av kompisene mine var der, sier han.

UNG DELTAKER: Tross sin unge alder, har Isah opplevd både oppturer og nedturer som har ført ham dit han er i dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ga et ultimatum

Etter en tåkete periode av livet, visste Isah hva han måtte gjøre for å komme seg inn på rett spor igjen. Han skulle forfølge musikkdrømmen, komme seg vekk fra Stavanger og flytte til hovedstaden.

– Jeg ringte til muttern, og jeg sa: «Du, nå vet ikke jeg hvordan dette går mer, men jeg vil prøve musikken, og jeg vil flytte. Jeg må vekk. Jeg må til Oslo, eller en annen plass, eller så vet jeg ikke om jeg er her mer», gjenforteller han.

Isah ga moren et ultimatum.

– «Enten så prøver vi dette her, eller så finner du meg i en grøft. Jeg kommer ikke til å kjenne deg igjen».

VILLE VEKK: Artisten så ingen annen utvei enn å komme seg vekk for å satse alt på artistdrømmen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

På den andre enden av telefonen var moren knust, men hun godtok sønnens avgjørelse. Det var enten eller.

– Muttern sa: «Jaja, hvis det ikke funker, så kan du alltids komme hjem igjen». Og jeg tenkte: «Jeg kan ikke komme hjem». Så jeg bare bestemte meg. Dette her skal skje. Jeg driter i hvordan det skjer. Men det skal skje, sier han.

– Vi klarte det

Vel fremme i Oslo møtte den sultne sangeren manageren sin, Philip Ruud, og levde i det han beskriver som «en rønne av et kollektiv». I fem måneder punget Isahs mor ut for husleien.

– Mamma reddet meg. Hun hadde full tillit til meg, uttrykker han.

Moren var fremdeles bekymret, og ringte manageren hans for å forsikre seg om at karrieren gikk fremover.

– Hun spør manageren rett frem: «Funker dette her nå? Kommer det til å funke?».

Hvorpå manageren svarte:

«Du kommer til å se sønnen din på VG-lista om to år».

FULGTE DRØMMEN: Tross humper på veien, tok det ikke lang tid før Isah sto på store scener og hanket inn gjeve priser. Ditlev Eidsmo / TV 2

Spådommen viste seg å stemme.

I 2019 sto Isah på scenen med Dutty Dior foran tusenvis av tilskuere.

Samme år ble det prisdryss. Sammen med Dutty Dior vant han i kategoriene årets nykommer og årets låt under P3 Gull.

Alt strevet hadde lønt seg, og endelig kunne Isah vise foreldrene hva han hadde utrettet.

– Da jeg fikk den første prisen, så begynte jeg å le. Da jeg fikk den andre prisen, så brøt jeg sammen. Det var fordi jeg fikk flashback til da jeg hadde sagt til mamma at dette må funke, sier han, og fortsetter:

PRISDRYSS: Det harde arbeidet ble belønnet med blant annet to P3 Gull-priser og to Spellemannpriser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– I Eritrea er vitnemål alfa og omega. Det er det som avgjør om du klarer deg eller ei – å kunne gå hjem å si: «Hei, mamma, hei, pappa, jeg fikk det til». Jeg var så stolt av henne (moren, journ.anm.), og hun var så stolt av meg. Vi klarte det.

Senere fikk den unge stjernen også to gjeve Spellemannpriser – i tillegg til én nominasjon.

– Det var et helt fabelaktig år. Det året var to streker under svaret. Det var en så jævlig godkjennelse på at den avgjørelsen du tok i den kjipe tiden, var det riktige for deg.

I dag er dessuten relasjonen mellom far og sønn bedre enn noen gang.

– Jeg og faren min har kanskje tidenes beste forhold akkurat nå. Jeg snakker med ham hver dag – prøver så godt jeg kan i hvert fall, sier Isah.

Se Hver gang vi møtes lørdager klokken 20.00 på TV 2 Direkte, og når du vil på TV 2 Play.