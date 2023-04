Isabelle Eriksens kjæreste utsatt for vold på byen: – At det fortsatt skjer i 2023 er helt ekstremt

Høsten 2021 avslørte influenser og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Isabelle Eriksen (26) at hun var forelsket og hadde fått seg kjæreste.

Kort tid etterpå avslørte influenseren at dette var det første forholdet hun hadde med en jente.

Etter realitydebuten har Eriksen fått over 150.000 følgere på Instagram, og hele 125.000 på YouTube.

Sammen med kjæresten Wictoria Maria (23) deler paret øyeblikk fra livene sine på sosiale medier.

– Er du gutt eller jente?

Søndag ettermiddag delte Eriksen en dramatisk oppdatering med følgerne sine.

I et bilde ser man Wiktoria Maria med en blodig skade på kinnet.

Til God kveld Norge forteller influenseren om situasjonen som skjedde natt til søndag.

– Wiktoria overhørte en guttegjeng snakke om meg, og at de skulle «ta meg». Da brøt hun inn og sa at vi var kjærester. Det ble ikke så godt tatt imot av guttegjengen, sier Eriksen og fortsetter:

– De sa til henne «er du gutt eller jente?», og kastet en skarp gjenstand på henne før de løp.

DELTE PÅ INSTAGRAM: Disse bildene delte Eriksen på sin personlige Instagramkonto. Foto: Skjermdump fra Instagram.

– Vi har ventet på at noe sånt skal skje

Influenseren forteller at de ikke har anmeldt hendelsen enda, og at de heller ikke vet hvem guttegjengen var.

Eriksen forteller at det går bra med Wiktoria Maria nå, men at hendelsen har skremt paret.

– Det er nesten sykt å si, men vi har ventet på at noe sånt skal skje. At en av oss skal bli utsatt for noe stygt for å være den man er, deler Eriksen.

– At det fortsatt skjer i 2023 er helt ekstremt.

Til God kveld Norge forteller paret at det er første gang de opplever noe lignende i Norge.

– Det har hundre prosent gjort at vi kommer til å være mer forsiktig fremover.