Isabel Raads nye hårprodukt får kritikk: – En dyr og dårlig deal

FÅR KRITIKK: Isabel Raad får kritikk etter lanseringen av hennes nye hårvitaminer. Her avbildet på TV 2s høstlansering i 2020. Foto: Espen Solli / TV2

I høst lanserte influenser og TV-profil Isabel Raad (28) sitt nye skjønnhetsmerke «Nude Beauty». Søndag lanserte influenseren et nytt produkt under merket.

Produktet «Hair booster» er ifølge nettsiden et «naturlig kosttilskudd for deg som ønsker et sunt, vakkert, glansfullt og tykkere/sterkere hår».

På søndag la Raad og Lyko Norge ut en rekke «historier» på deres Instagram-profiler, hvor det ble reklamert for produktet.

Markedsføringsekspert og professor Ragnhild Silkoset reagerer spesielt på et av innleggene, som viser til én spesifikk studie om ett av vitaminene i Hair booster.

– Dette er ikke forskning som holder vitenskapelig standard, sier Silkoset om studien.

Også lege og hårekspert Trond Viken er skeptisk til hårvitaminer som lover økt hårvekst.

– En dyr og dårlig deal, mener legen om Raads produkt.

Isabel Raad og Nude Beauty er ikke enige i kritikken av produktet og markedsføringen. Les svaret til Raad og Nude Beauty nederst i saken.

«Hemmeligheten bak dette sjukt fine håret»

Sist uke publiserte TV 2 en sak hvor Mayoo Indiran (33) kritiserte influensere som reklamerer for hårvitaminer.

Indiran forteller til TV 2 at han ble satt ut av markedsføringen til Raads produkt. 33-åringen har alltid sett på Raad som en som har naturlig, fint hår.

REAGERER: Kort tid etter Indiran rettet kritikk mot influensere som reklamerer for hårvitaminer, lanserte Raad sitt nye produkt. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

– Noen er velsignet med mye hår, andre ikke. Alle har ikke samme utgangspunkt, og derfor er det ikke mulig å oppnå samme resultat. Isabel har en stor følgerbase og er en stor påvirker, så da syns jeg det blir dumt av henne å love noe hun potensielt ikke kan holde.

Både før og etter lansering ble hårvitaminene reklamert for på Raads Instagram-profil.

Søndag sist uke holdt Raad en såkalt «spørsmålsrunde» på hennes Instagram, hvor følgerne stilte influenseren spørsmål rundt produktet.

SPØRMÅL: Raad svarte på spørsmål rundt hårvitaminene på hennes egen Instagram. FOTO: Skjermbilde fra Isabel Raads Instagram.

I ett av svarene hevder Raad at produktet skal «stimulere ny hårvekst og bidra til tettere hårvekst». På spørsmål om hun bruker produktet selv, svarer influenseren at hun «ikke går en dag uten».

Reklamert effekt skal oppstå etter tre måneders fast bruk, og skal være «klinisk bevist», ifølge influenseren.

Produktet ble også lansert på Lyko Norges nettsider, og reklamert for på deres Instagram-profil. På Lykos nettside blir produktet beskrevet som «et kosttilskudd for deg som ønsker et sunt hår og økt hårvekst».

Kort tid etter lansering havnet produktet på førsteplass over Lyko Norges mest populære produkter.



LYKO NORGE: På sin egen Instagram reklamerte også Lyko Norge for Raads nye hårvitaminer. De beskrev produktet som «hemmeligheten» bak influenserens «sjukt fine hår». FOTO: Skjermbilde fra Lykos Instagram

Aktøren skrev på deres Instagram at Raads nye produkt var «hemmeligheten» bak influenserens «sjukt fine hår». I litt mindre skrift ble det lagt til: «Pluss litt gode gener, da».

TV 2 har gjentatte ganger denne uken forsøkt å få en uttalelse rundt Lyko Norges markedsføring av Hair booster. Verken Lyko Norge eller Lyko Sverige har besvart TV 2s henvendelser.

– Holder ikke vitenskapelig standard

Professor i markedsføring på BI Handelshøyskole, Ragnhild Silkoset, sier at all form for påstander må kunne dokumenteres.

I Raads Instagram-historier viser hun til en rapport om vitaminet «AnaGain», som er et av hovedvitaminene i produktet. Denne studien finner man også på Nude Beauty sin nettside.

Rapporten er basert på en studie med 21 frivillige deltakere, hvorav 86 prosent syntes de opplevde «mindre hårtap» og 71 prosent «forbedret hår».

Ifølge Silkoset holder ikke forskningen som er gjort i rapporten en vitenskapelig standard.

HOLDER IKKE: Silkoset mener studien som vises til i markedsføringen til Raad, ikke holder en vitenskapelig standard.

– Deltakerne har meldt seg på frivillig, det er meget lite antall deltakere, og det er ingen kontrollgruppe som får tabletter uten virkestoffer. Det er heller ikke kontrollert for hårets vekstsykluser, eller eksterne faktorer som kan påvirke håravfall, sier Silkoset til TV 2.

– I tillegg hadde alle disse deltakerne problemer med håravfall, noe som kan tilsi at de hadde mangler på noen stoffer. Dette har ikke blitt målt, verken før eller etter testene. I tillegg er det firmaet selv som har sponset og gjennomført studien, slik at de ikke kan garantere for egeninteresse av resultatene.

Silkoset mener derfor at Raad og Nude Beauty sine påstander i markedsføringen, som viser til denne ene spesifikke studien, ikke stemmer overens med hva forskningen faktisk forteller.

– At 15 av de selvrekrutterte 21 deltakerne fortalte at de «syntes» de fikk bedre hår, kvalifiserer ikke til å være en påstand som holder faglig nivå.

Nina Fredriksen står bak skjønnshetsmerket Nude Beauty sammen med Raad. Fredriksen stiller seg kritisk til Silkosets uttalelse. Les svaret til hennes nederst i saken.

– En dyr og dårlig deal

Lege Tom Viken mener det ikke vil være mulig få å økt hårvekst eller lignende hår som Raad ved bruk av hårvitaminer. Heller ikke etter tre måneders bruk:

– Håret ditt kan aldri bli bedre eller sunnere enn det som er normalt for akkurat deg, sier han til TV 2.

Viken er lege på klinikken Medicura i Oslo, som spesialiserer seg på hårtransplantasjoner.

LEGE: Tom Viken er lege på klinikken Medicura. Foto: Medicura

– Har du normalt sett alltid hatt tynt hår som vokser sakte, vil du aldri, uansett vitaminer, få håret til å vokse tykkere eller raskere enn hva som er normalt for deg, skriver Viken.

Viken sier det er korrekt at vitaminer kan hjelpe på hårvekst, men kun ved skadet hår. Han trekker frem at eksempler på hva som kan bidra til skadet hår er medisinbruk, feilernæring eller sykdom. Om man derimot har en frisk kropp, vil ikke vitaminer ha noe betydelig virkning.

– På samme måte som det er vanskelig å fylle mer vann i en flaske som allerede er full, vil det være vanskelig å fylle på mer vitaminer i en kropp som allerede har vitaminene den trenger. Spiser man «hårvitaminer» som kroppen har nok av via kosten, vil øvrig vitamintilskudd bare gå rett gjennom systemet.

– Det er en dyr og dårlig deal, sier Viken og legger til:

– Det vil da aldri være mulig for et lyst eller tynnhåret individ å få tilsvarende hårmanke som Isabel Raad, ved å ta såkalte «hårvitaminer». Ei heller i løpet av tre måneder, avslutter legen.

Isabel Raad og Nude Beauty svarer

Nina Fredriksen er daglig leder i «Beauty Rebels», som står bak skjønnshetsmerket Nude Beauty sammen med Raad. Fredriksen har i denne saken uttalte seg på vegne av Nude Beauty og Raad.

Fredriksen sier til TV 2 at Hair booster er utviklet og lansert i samarbeid med influenseren.

– Isabel har i lang tid brukt ulike vitaminer og tilskudd, som har hatt positiv effekt på hennes flotte hårmanke. Som hun selv sier, så var hennes ønske å utvikle et produkt med alle gode ingrediensene samlet, som kan bidra til både økt hårvekst og et sunt og glansfullt hår.

IKKE ENIG: Nude Beauty er ikke enig i kritikken av både produktet og markedsføringen. Foto: Skjermbilde fra nudebeauty.no

TV 2 har lagt frem Silkosets vurdering av markedsføringen rundt produktet, og Vikens vurdering av hårvitaminer.

– Fageksperter vi har snakket med, stiller seg undrende til at TV 2 benytter seg av en markedsføringperson til å vurdere validiteten til en klinisk studie. De fagekspertene vi har pratet med, mener at dokumentasjonen av dette studiet viser at AnaGain har en positiv effekt på hår, sier Fredriksen og legger til:

– Studien vi viser til er publisert av PubMed, som er den mest seriøse dokumentasjonsbasen når det gjelder legemidler, kosttilskudd og vitaminer/mineraler.

TV 2 har ikke bedt Silkoset vurdere studien. TV 2 har bedt om Silkosets vurdering av markedsføringen rundt produktet, hvor studien blir nevnt på Raads egen Instagram-historie.

KOSTTILSKUDD: Nude Beauty mener Raad tydelig har kommunisert at Hair booster ikke vil gi samme hår som influenseren. Foto: Espen Solli / TV2

Raad og Nude Beauty sitt produkt lover økt hårvekst, og presiserer at de aldri har hevdet at Hair booster er et legemiddel.

– Kosttilskudd er verken ment til å forebygge eller behandle sykdom, og vil heller ikke kunne erstatte behandling i samråd med lege, sier Fredriksen.

Fredriksen presiserer at produktet er utviklet av norske produsenter, og i henhold retningslinjene til Mattilsynet og EFSA (European Food Safety Authority).

– Vi ser at Tom Viken skriver mye av det samme som vi sier selv, og Isabel understreker i sin kommunikasjon. Isabel har flere ganger understreket at ingen får hennes hårmanke ved bruk av Hair Booster, men at man kan forbedre sitt eget utgangspunkt.

– Vi opplever at Isabel har vært tydelig på at alle har sitt eget utgangspunkt og at ingen får «hennes hår», men at man kan forbedre sitt eget hår ved å bruke produktet.