Isabel Raad bekrefter: Flytter til Dubai

AVSLØRER: Isabel Raad er for tiden på flyttefot, men har lenge vært hemmelighetsfull rundt hvor hun flytter. Nå bekrefter hun destinasjonen på Snapchat. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I mars i år kunne influenser Isabel Raad (29) avsløre at hun forlater Norge og flytter til utlandet. Årsaken bak var at hun «kjeder seg i hjel» her i Norge.

Det har lenge blitt spekulert i hvor Influenserens nye bosted blir, og i sommer avslørte Raads venninne Nora Haukland (26) til Nettavisen at førstnevnte flytter til Dubai i De forente arabiske emirater.



29-åringen har selv vært svært hemmelighetsfull rundt hvor veien tar henne videre, men har røpet at det blir til varmere strøk.

Nå bekrefter imidlertid influenseren at hun flytter til Dubai. Det gjør hun på sosiale-medier plattformen Snapchat.

«Gjøk-hateren takes Dubai?»

Torsdag kveld publiserte 29-åringen flere skjermdumper på Snapchats historiefunksjon, fra TikTok-videoer av seg selv i Dubai.

BEKREFTER: Isabel Raad bekrefter på Snapchat at hun flytter til Dubai. Foto: Skjermdump (Snapchat)

«Gleder meg så sykt til å lage masse daglige tiktoks når jeg flytter dit. Er så inspirerende å skape innhold der og videoene går alltid viral. Veldig, veldig gøy», skriver Raad på en historie.

DELER MED FØLGERNE: Isabel Raad deler stadig vekk med følgerne sine på Snapchat og Instagram. Foto: Skjermdump (Snapchat)

«Blir ikke noe Dubai houswife vibes denne gangen da. Hva kan jeg kalle meg istedenfor?» spør Raad følgerne etterfulgt av:

«Gjøk-hateren takes Dubai?» og «Prøver å bli classy til Dubai», skriver hun videre.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Isabel Raad, foreløpig uten hell.

Aktuell med ny TV-serie

Til tross for at 29-åringen er på flyttefot, har hun i løpet av sommeren vært svært opptatt med innspilling til den nye dokureality-serien «Girls of Oslo», som kommer på skjermen i høst.

Serien kommer på Prime Video og gir seerne et innblikk i livene til noen av Norges største influensere – Isabel Raad, Sophie Elise Isachsen, Nora Haukland og Anniken Englund Jørgensen.

MED I SERIE: Isabel Raad kommer på Prime Video til høsten i forbindelse med serien «Girls of Oslo». Foto: Espen Solli

Kameraene følger de fire influenserne gjennom oppturer og nedturer mens de navigerer seg i mote-, skjønnhets- og sosiale medier-verden.

«Seerne blir invitert til å ta en eksklusiv titt på influencernes daglige rutiner, samt deres mest glamorøse arrangementer. Det er imidlertid ikke bare champagne og roser – jentene vil møte tøffe utfordringer underveis, fra håndtering av netthets til å sjonglere personlige forhold i rampelyset.», het det blant annet i pressemeldingen.