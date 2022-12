Iris blir overøst med frierbrev: – Kan vi gifte oss?

Én deltaker som satte sitt spor i den første versjonen av Kompani Lauritzen: Tropp 1 med vanlige, unge deltakere, var Iris Lian (28).

Nå forteller nordlendingen til TV 2 at én artikkel satte fyr på innboksen hennes.

– Der har det florert av meldinger siden, forteller Lian til TV 2.

VENDTE TILBAKE: Etter Tropp 1-deltakelsen fikk Iris Lian jobb som kokk i en militærleir. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Tiden etter Tropp 1

Mye har skjedd etter deltakelsen hennes. Både på kjærlighetsfronten, i arbeidslivet og rundt angsten hennes, som hun åpent har delt at hun sliter mye med.

– Tiden etter kompani har vært spesiell. Det var mye som forandret seg. Jeg hadde vært i sammen med samboeren min i nesten ti år – det tok slutt. Jeg får til å være rundt mange folk og så ble jeg tilbudt jobb.

Lian beskriver tiden etter samlivsbruddet som noen av de tøffeste månedene i hennes liv.

I en tidligere artikkel delte Lian til TV 2 at hun har fått seg ny jobb som kokk i militærleir, men det var ikke dette som ga størst reaksjoner blant leserne.

Innboks fylt av komplimenter

Det var nemlig nyheten om at det var slutt mellom Lian og samboeren hennes som satte fyr på Instagram-innboksen hennes.

– Du skal ikke se bort ifra at jeg plutselig hadde endt opp på date, samtidig har jeg vært i et forhold så lenge, så hvordan oppfører man seg?

– Akkurat nå har jeg ingen i kikkerten, men om dette fortsetter så kan det fort snu.

«Har sett deg på kompani og du er verdens fineste menneske, kan vi gifte oss?»

«Kan jeg be deg på date?»

Det er noen av meldingene 28-åringen har fått i innboksen. Hun forteller dog til TV 2 at hun har et annet fokusområde om dagen enn kjærligheten.

– Jeg får jo flere frierbrev om dagen, men det er vel kanskje lurt å vente litt med det. Nå er det mest fokus på meg selv og jobben.

Kryptisk om ny realitydeltakelse

I tillegg innrømmer Lian at det er mye som skjer framover, men vil ikke røpe akkurat hva.

– Det er så mye som skjer framover, som jeg ikke har lov til å fortelle om enda. Jeg gleder meg vilt til det kommer ut!

– Blir det mer reality eller er det ting på privaten?

– Akkurat nå er det ting på privaten – jeg tror man kan si at det er på privaten, men mer reality: «give it to me», svarer Lian kryptisk.

Se hele sesongen av Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Play.